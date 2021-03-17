طريقة تبييض الأسنان في يوم واحد بياض كالثلج ومكون آمن 100

طريقة تبييض الأسنان في يوم واحد هي الطريقة الطبيعية التي يمكن الاستعانة بها لتبييض الأسنان في المنزل، حيث أن الأسنان من أبرز العوامل التي تساعد في تجميل الوجه والظهور دائمًا بمظهر رائع ويرغب في الوصول إليها الجميع، كما يرغبون في تفتيح البشرة السمراء فإن كانت الأسنان صفراء فإن ذلك مدعاة إلى الإحراج، وقد لا يكون البعض قادرًا على الذهاب بين الحين والآخر إلى طبيب الأسنان من أجل إجراء تبييض الأسنان طبيًا ولكن في المنزل يمكن الحصول على طريقة تبييض الأسنان بالنشا أو غيرها من المكونات التي سنتعرف عليها بالتفصيل.

طريقة تبييض الأسنان في يوم واحد

هناك الكثير من المواد الطبيعية والمكونات التي تساعد في تبييض الأسنان من بينها:

وصفة خل التفاح لتبييض الأسنان

في حال الغرغرة يوميًا بخل التفاح، من شأنها أن يساعد في تفتيح الأسنان وظهورك بمظهر رائع، كما يمكن عمل التالي:

طريقة الاستخدام

نحضر ملعقتين من خل التفاح.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من الكركم إليها.

ونقوم بعجن المزيد جيدًا، ونقوم بوضعه على الأسنان ونقوم بفركه بشكل كامل.

ثم بعد ذلك نقوم بالضمضمة للتخلص من الخليط.

طريقة تبييض الأسنان بالفحم

ويعتبر الفحم أفضل وصفة لتبيض الأسنان من الصفار في المنزل بدون الحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب، ويمكن استخدامه بسهولة من خلال الطريقة التالية:

طريقة الاستخدام

علينا أن نحضر قطعة من الفحم ونقوم بطحنها جيدًا.

ثم نقوم بوضع كمية قليلة من المياه إليها، ثم نقوم بوضع كمية من الخليط على فرشاة الأسنان.

نقوم بفرك الأسنان بالخليط، لمدة دقيقتين بحد أقصى.

ثم بعد ذلك نقوم بالمضمضة للتخلص منه، ويمكن استعمال الوصفة مرتين في الأسبوع فقط.

طريقة تبييض الأسنان بسرعة في البيت

وإن كنت تريد طريقة لتبيض الأسنان كالثلج فيمكن استعمال التالي:

طريقة الاستخدام