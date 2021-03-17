في دقائق بملعقة قرنفل اقضي على شيب الشعر نهائيا وللابد وداعا للشيب المبكر

عندما يبدأ ظهور الشعر الأبيض بالرأس ينزعج كلا من الرجال والسيدات، فتعد هذه المشكلة من المشكلات التي غالبا يصعب علاجها فهي تسمي بمشكلة الشيب، ولكن استخدام القرنفل له فاعلية كبيرة في التخلص من الشعر الأبيض نهائيا ويمنع ظهوره، وتعتبر هذه المشكلة من المشكلات التي تؤثر نفسيا علي الشخص وخاصة الأشخاص الذين يكونو في عمر لا يتعدي الثلاثين، ومن المعروف أن ظهور الشعر الأبيض قد يكون ناتج من نقص صبغة الميلانين والتي تفرزها فروة الرأس فبذلك يتغير لون الشعر من الأسود الطبيعي إلي اللون الرمادي ومن ثم اللون الأبيض.

فقد يوجد للقرنفل فوائد كثيرة للشعر غير القضاء علي مشكلة الشيب بل يعمل علي تقوية بصيلات الشعر، ويعطي للشعر لمعان ويعالج أطراف الشعر التالفة والجافة ويمنحها الحيوية، ويساعد في التخلص من القشرة التي توجد في فروة الرأس والتي تؤدي إلي إلتهاب فروة الرأس، ويغذي الشعر ويزيد من كثافته ونموه ويقلل من تساقط الشعر، وهذا لأن القرنفل به نسبة عالية من الفيتامينات وغير ذلك يتميز برائحته الطيبة والرائعة فهو نوع من أنواع التوابل، ويوجد بعض من الناس يستخدمون زيت القرنفل وهذا عن طريق تدليك الشعر به وبعد ذلك يتم غسل الشعر واستخدام الشامبو المناسب.

علاج الشيب بالقرنفل

المكونات :

شاي مغلي.

ماء.

قرنفل.

حناء.

مرمرية.

يتم طحن أربع ملاعق من بنات المرمرية مع ملعقة صغيرة من نبات القرنفل.

ثم نحضر إناء ونضع به كوب كبير من الماء ونضع هذا الإناء علي نار هادئة، ونضيف إلي الماء خليط القرنفل والمرمرية ونتركهم لمدة عشر دقائق.

ونترك هذا الخليط حتي يبرد تماما.

وفي وعاء آخر نضع كوب كبير من الشاي المغلي وملعقتان كبيرتان من الحناء، ويتم تذويبهم جيدا ونقوم باضافتهم إلي خليط المرمرية والقرنفل ويتم خلطهم للحصول علي قوام متماسك.

نقوم بوضع هذا الخليط علي جميع أنحاء الشعر من الجذور وحتي الأطراف، ونتركه لمدة نصف ساعة أو أكثر ويتم غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو.

طريقة التحضير

يعتبر القرنفل من أكثر أنواع التوابل التي لها دور كبير في علاج مشكلة الشيب، حيث له القدرة في تحول لون الشعر الأبيض المزعج إلي شعر اسود طبيعي وهذا يتم من خلال استخدامه من أول مرة، ولم يظل تأثيره علي الشعر لفترة قصيرة كما يحدث عند استخدام الحناء أو بعض أنواع الصبغات، ولكن يظل تأثيره علي الشعر عند تغير لونه للأبد دون رجوع الشعر الأبيض مرة أخري، لأنه يكون مصدر إزعاج لأي شخص وخاصة عندما يكون هذا الشخص في سن صغير.

وجود الشعر الأبيض في أي شخص يجعله يشعر بسن أكبر من سنه، ومن هنا تظهر مشكلة الشيب والتي غالبا تظهر للأشخاص الذين يتقدمون في العمر أو في مرحلة الشيخوخة، لكن أحيانا يظهر الشعر الأبيض في مرحلة الشباب وهذا من أكثر الأشياء المزعجة والتي يريد أي شاب التخلص منها للأبد، فالقرنفل من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تساعد أي شخص في القضاء علي مشكلة الشيب ورجوع لون الشعر الطبيعي.