اكلة تنفع في العزومات كفتة البطاطس المحشية لحمة مفرومة مش هتاخد 10 دقائق

تعتبر الكفتة من أحد الأطباق الشهية واللذيذة والمعروفة في جميع البلاد العربية، وهي من أكثر الاطباق المحببة لدي الكثير من الناس نظرا لتمتعها بطعم قوي لا يمكن أن يقاوم ونكهة مختلفة ورائعة، فقد تكون الكفتة مناسبة في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء فحيث أن من مكوناتها الأساسية هي اللحمة المفرومة وبهذا قد تكون الكفتة التقليدية، ولكن في هذا المقال إليكي طريقة مختلفة عن باقي أصناف وأشكال الكفتة ومنها كفتة البطاطس باللحمة المفرومة، فهي تعد طبق مميز جدا يمكن تقديمه في جميع المناسبات ومفضل أيضا لدي كل الأطفال، وعادة أن جميع الناس يفضلون البطاطس بجميع أشكاله فهو من أكثر الخضراوات التي تستهلك لأن يوجد أصناف وأطباق كثيرة من البطاطس غير هذه الكفتة، وغير ذلك فإن البطاطس يعد عنصر غذائي مهم جدا لجسم الإنسان.

طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة

حيث أن كفتة البطاطس تحتوي علي مكونات جميعها صحية ومفيدة للإنسان فقد تتكون من اللحمة فهي مصدر هام لإعطاء الجسم كمية من البروتينات، وتتكون أيضا من مجموعة من الخضراوات والتوابل المفيدة.

المكونات :

لحمة مفرومة. بصل. ثوم. طماطم. بطاطس. فلفل أخضر. زيت. شبت وكزبرة وبقدونس. جزر. ملح وفلفل اسود. بهارات لحمة. زنجبيل وبصل بودر وثوم بودر. بقسماط. بيض.

يتم تحضير طاسة ونضعها علي نار متوسطة ونضع فيها كمية من الزيت، ثم نقوم بإضافة نصف كيلو من اللحمة المفرومة، ورشة من الملح والفلفل الأسود ونتركها حتي يتغير لونها ثم نقوم بإضافة بصلة مفرومة ويتم تقليبهم ونضيف نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس، ويتم تقليبهم ثم نضع فلفل أخضر مفروم ونتركهم قليلا ونضيف طماطم مبشور أو مفروم، ونضيف الجزر المفروم والشبت والكزبرة والبقدونس ونضع نصف ملعقة من بهارات اللحمة والزنجبيل والثوم البودر والبصل البودر ونتركهم علي النار لمدة ثلاث دقائق وبعد ذلك يتم رفعها من علي النار. ثم يتم تحضير وعاء به كمية مناسبة من الماء ويتم غليها ونضع بها نصف كيلو من البطاطس المكعبات، ونتركها حوالي تلت ساعة ليتم سلقها جيدا. نحضر طبق كبير ونضع فيه البطاطس بعد سلقها ونقوم بهرس البطاطس جيدا، ثم نضيف إليها خليط اللحمة المفرومة ونقوم بعجن المكونات جيدا لتصبح متماسكة، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات أو أكثر. وبعد ذلك يتم تشكيل الكفتة علي حسب رغبة كل شخص. يتم تجهيز طبق ونضع فيه بيض ورشة من الملح والفلفل الأسود، وطبق آخر نضع فيه كمية من البقسماط. يتم وضع الكفتة في خليط البيض ثم نضعها بعد ذلك في البقسماط ويتم تغطيتها جيدا، ونتركها أيضا في الثلاجة حوالي ساعة تقريبا لكي تتماسك. نحضر مقلاة ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت ونضعها علي نار متوسطة وعند تسخينه جيدا، يتم وضع الكفتة فيه مع التقليب المستمر أثناء القلي لتأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب. عند خروجها من الزيت يتم وضعها علي مناديل خاصة بالمطبخ وبعد ذلك يتم تقديمها بالطريقة المناسبة.

طريقة تحضير كفتة البطاطس باللحمة المفرومة