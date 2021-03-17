ضعيه 30 دقيقة لتنعيم الشعر المجعد والخشن والجاف بدون استشوار ومكواه

جمال الشعر هو الحلم الذي تريد جميع النساء والفتيات للوصول إليه، فالكثير من السيدات تعاني من خشونة الشعر الأمر الذي يؤثر على الجمال الخارجي ويبحث عن حلول للوصول إلى شعر كثيف وصحي وناعم كالحرير، والطرق الشائعة للوصول إلى هذه النتيجة هي تنعيم الشعر بواسطة الكيراتين والبروتين أو الحرارة وهي للأسف تقع بالضرر البالغ على الشعر وتسبب تلفه وتساقطه وتقصفه، وهناك وصفات ذات مكونات طبيعية وهي الحل الأمثل للوصول إلى نعومة كالحرير، وأهم هذه الطرق هو مايك التنعيم المكون من أشياء بسيطة ومتوفرة حيث يعطي نتيجة فعالة خلال نصف ساعة، وتستمر النتيجة لأيام متعددة وتظل حتى غسل فروة الشعر.

وصفة تنعيم الشعر في ثلاثين دقيقة فقط

تتكون هذه الوصفة من البيض والزيت حيث أن البيض يُعتبر كولاجين طبيعي يغذي فروة الرأس ويحل مشاكل التقصف والتلف.

مكونات الماسك:

2 بيضة.

ملعقتان من زيت جوز الهند أو استبداله بزيت الجوجوبا أو الذرة.

الطريقة والاستخدام:

نضع البيض في إناء ويتم ضربه جيدًا بمضرب البيض أو خلطه في اناء الخلاط .

إضافة الزيت بشكل تدريجي والاستمرار في الخلط للوصول إلى خليط مثل المايونيز أو الكريمة.

يقسم الشعر إلى عدة أقسام ثم فرد خليط الوصفة على كل قسم بالكامل من فروة الرأس وحتى الأطراف.

يتم تغطية الشعر بالكامل بالوصفة ثم لفه ووضع كاب بلاستيكي عليه لمدة لاتقل عن ثلاثين دقيقة.

غسل الشعر بشامبو طبي مناسب لنوع الشعر وبعدها ستلاحظين النتيجة الرائعة.

دمج ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من الفازلين وملعقتين من زيت الجرجير، وتدليك الخليط على فروة الرأس لتجديد الدورة الدموية وتركه ساعة ثم غسله بالماء والبلسم أو الشامبو يؤدي لنتيجة مبهرة من فرد وتنعيم الشعر.

هناك أنواع من الزيوت تساعد في حل مشاكل الشعر المُجعد منها زيت الذرة الذي يساعد على الفرد، وزيت الخروع والجوجوبا يعالجان خشونة الشعر والهيشان ويعمل على زيادة كثافته.

يجب الابتعاد عن البروتين والكراتين لأنه يعمل على تلف وتقصف الشعر على الرغم من أنه يقوم بفرده ألا أنه لديه أضرار كثيرة.

نصائح بسيطة لتنعيم الشعر الخشن