التخلص من النمل بمواد طبيعية أسهل الوطفات الطبيعية للتخلص من النمل، حيث أن يعتبر النمل من أكثر المشاكل المزعجة التي تقابلنا جميعا في فصل الصيف، ونبحث جميعا على إيجاد حلول للتخلص من النمل وبشكل نهائي، ولكن أيضا المبيدات الحشرية لديها العديد من الأضرار والمخاطر على الأطفال بوجه خاص وعلى جميع أفراد الأسرة بشكل عام، ولهذا فسوف نوفر لكم اليوم أفضل الوصفات الطبيعية التى تساعد على القضاء عليه بدون أضرار.

التخلص من النمل بمواد طبيعية

أولا وصفة السكر البودرة وبيكربونات الصوديوم:

بومي بخلط كمية من السكر البودرة مع كمية مساوية لها من بيكربونات الصوديوم، وبعدها عليك رشها على الحائط ووضعها في الأركان والأماكن التي توجد بها تجمعات النمل بكثرة، وسوف يجذب السكر النمل، ولهذا يجب أن يكون السكر بودرة حتي لا يستطيع النمل تفرقته عن بيكربونات الصوديوم، ويعمل هذا الخليط على القضاء على النمل.

ثانيا وصفة المحلول الملحي للقضاء على النمل

ويعتبر محلول الملح من أفضل الوسائل للقضاء على النمل، كل ما عليك هو وضع القليل من الملح مع الماء المغلي إلي أن تذوب ذرات الملح وتختلط بجزيئات الماء، ثم قومي بوضعه في زجاجة للرش، ثم عليك رش كل الأماكن التي يوجد بها النمل

التخلص من النمل بمواد طبيعية ثالثا وصفة الصابون للقضاء على النمل

يقوم الصابون بإلحاق أضرار قوية للنمل، حيث تقوم مكوناته على هدم الطبقات الشمعية التي تعمل على تغطية الجدار الخارجي للنمل، مما يعمل على جفاف الحشرة، وكل ما عليك هو مزج الصابون مع الماء ورش الخليط في أماكن وجود النمل، تعرف أيضا على أفضل النصائح لتنظيف الحمام بخوات بسيطة رجعي حمامك جديد

رابعا وصفة الليمون من الوصفات الطبيعية للقضاء على النمل

يعتبر عصير الليمون من أهم المواد التي تعمل على التخلص من النمل، ويمكنك استخدام عصير الليمون الخام أو المضاف إليه بعض الماء ورشه في الأماكن التي يوجد بها النمل.

خامسا قشر البرتقال للتخلص من النمل بمواد طبيعية

قشور البرتقال تعطي رائحة قوية وذلك لاحتوائها على عناصر حماضية، ولهذا له دور كبير في التخلص من الحشرات، كما يمكنك إضافته على السماد العضوي ورشه في الأماكن التي يوجد بها الحشرات.

سادسا مسحوق الفلفل للتخلص من النمل طبيعيا

حيث يعتبر مسحوق الفلفل الأحمر والأسود وخلطهما مع القليل من الماء ورشه على أماكن تواجد النمل، هي وصفة جيدة أيضا لإبعاد النمل عن المنزل والتخلص منه.