بملعقة خل وزيت قليل عمل البطاطس المقلية المقرمشة والشيبسي اللذيذ زي الجاهز

فئة كبيرة منا يحبون البطاطس المقلية جدا ويحبونها أيضا بجانب بعض الاطباق كالبيتزا والشاورما ، فهي من الاكلات السريعة ، فالبطاطس من اشهر الثمار الزراعية كما لها أهمية وفوائد كثيرة ، فهي تساعد علي إمداد الجسم بالطاقة وايضا بها نسبة بروتين جيدة ، والبطاطس الصحراوية هي افضل نوع يمكنكم أن تحصلوا منه علي بطاطس مقلية مقرمشة ، والبطاطس الطينية أيضا ولكن هذه تأخد وقت اكبر كي تتحمر وتشرب أيضا كمية زيت كبيرة ، والبطاطس المقلية يمكن تقديم بجانبها صوص الكاتشب أو المايونيز أو اي صوص تحبونه وسوف نعرفكم أيضا علي بعض الطرق لكي تحصلوا علي بطاطس مقلية مقرمشة ولذيذة. طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة المكونات: بطاطس.

ملح كما تحبين.

خل.

زيت القلي. طريقة التحضير: قومي بتقشير البطاطس وغسلها بالماء ، ثم قطعيها اصابع متوسطة.

ضعي قليل من الخل في الماء وانقعي فيها البطاطس لمدة تلت ساعة.

بعدها سخني الزيت ثم انتشلي البطاطس من الماء وضعيها بالزيت وقلبيها حتي تصبح ذهبية اللون. طريقة عمل البطاطس شيبسي طريقة عمل البطاطس شيبسي المكونات: بطاطس.

ملح.

بهارات مشكلة.

اربع ملاعق من الدقيق.

خل.

بيكنج بودر.

زيت القلي. طريقة التحضير: قشري البطاطس واغسليها بالماء ، ثم بواسطة قطاعة البطاطس الشيبسي قطعي البطاطس.

قومي بنقعها في الماء والبيكنج بودر والخل لمدة ربع ساعة ، ثم صفيها جيدا.

قومي بخلط الدقيق والبهارات المشكلة والملح.

قومي بتسخين الزيت وضعي رقائق البطاطس في خليط الدقيق ثم في الزيت.

تابعي الرقائق في الزيت حتي تصبح ذات اللون الذهبي. طريقة عمل البطاطس المقرمشة الودجز طريقة عمل البطاطس المقرمشة الودجز المكونات: بطاطس.

بابريكا.

ثوم بودر.

ملح.

زيت ذرة. طريقة التحضير: قشري البطاطس واغسليها بالماء ، ثم قطعي البطاطس اصابع.

قومي بوضع البطاطس في الماء ، وضعيها علي النار لمدة سبع دقائق.

ارفعيها من علي النار وصفيها جيداً.

رصي البطاطس في صينية ورشيها بالزيت ثم البهارات ” ملح ، بابريكا ، ثوم بودرة”.

قومي بوضع البطاطس بالفرن وقلبيها كل حين وآخر حتي تصبح ذهبية اللون ، ثم اخرجيها من الفرن. الوسوم

فئة كبيرة منا يحبون البطاطس المقلية جدا ويحبونها أيضا بجانب بعض الاطباق كالبيتزا والشاورما ، فهي من الاكلات السريعة ، فالبطاطس من اشهر الثمار الزراعية كما لها أهمية وفوائد كثيرة ، فهي تساعد علي إمداد الجسم بالطاقة وايضا بها نسبة بروتين جيدة ، والبطاطس الصحراوية هي افضل نوع يمكنكم أن تحصلوا منه علي بطاطس مقلية مقرمشة ، والبطاطس الطينية أيضا ولكن هذه تأخد وقت اكبر كي تتحمر وتشرب أيضا كمية زيت كبيرة ، والبطاطس المقلية يمكن تقديم بجانبها صوص الكاتشب أو المايونيز أو اي صوص تحبونه وسوف نعرفكم أيضا علي بعض الطرق لكي تحصلوا علي بطاطس مقلية مقرمشة ولذيذة. طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة المكونات: بطاطس.

ملح كما تحبين.

خل.

زيت القلي. طريقة التحضير: قومي بتقشير البطاطس وغسلها بالماء ، ثم قطعيها اصابع متوسطة.

ضعي قليل من الخل في الماء وانقعي فيها البطاطس لمدة تلت ساعة.

بعدها سخني الزيت ثم انتشلي البطاطس من الماء وضعيها بالزيت وقلبيها حتي تصبح ذهبية اللون. طريقة عمل البطاطس شيبسي طريقة عمل البطاطس شيبسي المكونات: بطاطس.

ملح.

بهارات مشكلة.

اربع ملاعق من الدقيق.

خل.

بيكنج بودر.

زيت القلي. طريقة التحضير: قشري البطاطس واغسليها بالماء ، ثم بواسطة قطاعة البطاطس الشيبسي قطعي البطاطس.

قومي بنقعها في الماء والبيكنج بودر والخل لمدة ربع ساعة ، ثم صفيها جيدا.

قومي بخلط الدقيق والبهارات المشكلة والملح.

قومي بتسخين الزيت وضعي رقائق البطاطس في خليط الدقيق ثم في الزيت.

تابعي الرقائق في الزيت حتي تصبح ذات اللون الذهبي. طريقة عمل البطاطس المقرمشة الودجز طريقة عمل البطاطس المقرمشة الودجز المكونات: بطاطس.

بابريكا.

ثوم بودر.

ملح.

زيت ذرة. طريقة التحضير: قشري البطاطس واغسليها بالماء ، ثم قطعي البطاطس اصابع.

قومي بوضع البطاطس في الماء ، وضعيها علي النار لمدة سبع دقائق.

ارفعيها من علي النار وصفيها جيداً.

رصي البطاطس في صينية ورشيها بالزيت ثم البهارات ” ملح ، بابريكا ، ثوم بودرة”.

قومي بوضع البطاطس بالفرن وقلبيها كل حين وآخر حتي تصبح ذهبية اللون ، ثم اخرجيها من الفرن.

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