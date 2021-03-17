لعشاق النسكافيه احلي طريقة عمل كيكة النسكافيه الهشة اللذيذة في 10 دقائق

الكيك من أشهر أنواع الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأطفال وكبار السن بل جميع الأعمار يعشقون الكيك بكل أنواع،فأنواع الكيك كثيرة فهناك كيكة البرتقال الشهيرة و كيكة الشيكولاتة كيكة الموز والكاب كيك. تنوعت طرق تحضير الكيك من بلد إلى أخرى. طريقة عمل كيكة النسكافيه طريقة عمل كيكة النسكافيه المكونات أربع بيضات.

نص كوب لبن.

معلقة كبيرة من الزبادي.

أربع معالق سمنة.

2 كوب دقيق ناعم ومطحون.

معلقة كبيرة بيكنج باودر.

ربع معلقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ماء فاتر.

صينية.

2 كيس نسكافيه.

ربع كوب شيكولاتة.

معلقتين زيت.

أربع معالق سكر ناعم.

نصف كوب سكر خشن. طريقة التحضير نحضر البيض ونقوم بوضع في الخلاط ثم نضع السمنة واللبن والزبادي والسكر المطحون.

ثم نقوم بخفقه جيدا ثم نضع الدقيق.

ونستمر في الخفق حتي تختفي تماما جميع المكونات مع بعضها البعض.

نحضر الصينيه ونقوم بوضع الزيت بها ثم معلقة من الدقيق ونقوم بتبطينها جيدا.

نشعل الفرن ونضع الكيك على نار متوسطة ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تستوي تماما.

نحضر النسكافيه ونضع عليه السكر الخشن والماء المغلي ونقوم بوضعه علي النار ويترك علي نار هادئة حتى يعطينا قوام كريمي.

بقوم بإخراج الكيكة من الفرن بعد إتمام عملية التسوية.

ثم بعد ذلك نضع الكيكة في طبق مفلطح.

ثم نأتي بخليط النسكافيه والسكر الخشن ونقوم بوضع طبقة خفيفة بالفرشاة علي الكيكه وننتظر دقيقتين حتى تجف ثم نكرر العملية ونضع طبقه مرة أخرى حتى تنتهي كمية النسكافيه والسكر الخشن.

نضع الكيكة في الثلاجة لمدة عشر دقائق ثم بعد ذلك نقوم بتحضير الشيكولاته.

نحضر طبق ونضع به الشيكولاته ونقوم بعمل حمام بخار لما لكي تسيح.

نترك الشيكولاتة تبرد لمدة أربع دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الشوكولاته على الكيكه فوق النسكافيه. طريقة التحضير الوسوم

الكيك من أشهر أنواع الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأطفال وكبار السن بل جميع الأعمار يعشقون الكيك بكل أنواع،فأنواع الكيك كثيرة فهناك كيكة البرتقال الشهيرة و كيكة الشيكولاتة كيكة الموز والكاب كيك. تنوعت طرق تحضير الكيك من بلد إلى أخرى. طريقة عمل كيكة النسكافيه طريقة عمل كيكة النسكافيه المكونات أربع بيضات.

نص كوب لبن.

معلقة كبيرة من الزبادي.

أربع معالق سمنة.

2 كوب دقيق ناعم ومطحون.

معلقة كبيرة بيكنج باودر.

ربع معلقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ماء فاتر.

صينية.

2 كيس نسكافيه.

ربع كوب شيكولاتة.

معلقتين زيت.

أربع معالق سكر ناعم.

نصف كوب سكر خشن. طريقة التحضير نحضر البيض ونقوم بوضع في الخلاط ثم نضع السمنة واللبن والزبادي والسكر المطحون.

ثم نقوم بخفقه جيدا ثم نضع الدقيق.

ونستمر في الخفق حتي تختفي تماما جميع المكونات مع بعضها البعض.

نحضر الصينيه ونقوم بوضع الزيت بها ثم معلقة من الدقيق ونقوم بتبطينها جيدا.

نشعل الفرن ونضع الكيك على نار متوسطة ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تستوي تماما.

نحضر النسكافيه ونضع عليه السكر الخشن والماء المغلي ونقوم بوضعه علي النار ويترك علي نار هادئة حتى يعطينا قوام كريمي.

بقوم بإخراج الكيكة من الفرن بعد إتمام عملية التسوية.

ثم بعد ذلك نضع الكيكة في طبق مفلطح.

ثم نأتي بخليط النسكافيه والسكر الخشن ونقوم بوضع طبقة خفيفة بالفرشاة علي الكيكه وننتظر دقيقتين حتى تجف ثم نكرر العملية ونضع طبقه مرة أخرى حتى تنتهي كمية النسكافيه والسكر الخشن.

نضع الكيكة في الثلاجة لمدة عشر دقائق ثم بعد ذلك نقوم بتحضير الشيكولاته.

نحضر طبق ونضع به الشيكولاته ونقوم بعمل حمام بخار لما لكي تسيح.

نترك الشيكولاتة تبرد لمدة أربع دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الشوكولاته على الكيكه فوق النسكافيه. طريقة التحضير

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