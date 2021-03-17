نقدم لكم طريقة عمل المورتة الأصلية من تسييح الزبدة الفلاحي وأسرارها الذهبية، حيث أن طريقه عمل المورتة هي عبارة عن البقايا التي تفضل في قاع الإناء بعد تسيح كمية كبيرة من السمن أو الزبدة الفلاحي وتتمتع المورته بطعم مالح إلى حد ما ولذيذ.طريقة عمل المورتة
هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يفضلون تناول الموتة كنوع من أنواع المقبلات التي يتم وضعها إلى جانب الطعام، كما أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول المورتة بسبب آثارها السلبية على الكثير من مرضى الكوليسترول والسمنة لذلك يقومون بإضافة زبادي حتى يخف درجة ملوحتها.
- ويتم عمل المورتة عن طريق إحضار ثلاثة كيلو من السمن البلدي أو الزبدة.
- كمية قليلة من الملح.
- يتم وضع الزبدة أو السمن فى إناء على النار.
- ويتم تهدئه النار وترك السمن أو الزبدة حتى تغلي مع مراعاة التقليب بشكل مستمر حتى لا يحترق السمن.
- ويتم التقليب بشكل مستمر حتى ينفصل السمن ويذوب بشكل كامل.
- بعد ذوبان السمن تماماً توجد بقايا صلبة من السمن في قاع الاناء يتم رؤيتها بشكل واضح بعد فصل السمن عنها .
- وهذه المادة والبقايا هي المورتة التي يفضل الكثير تناولها بعد أضافة الملح وحبة البركة.
هناك الكثير من الفوائد التي يحتوي عليها المورتة وذلك بجانب الأضرار التي تسببها إلى الأشخاص الذين يعانون من الكولسترول.
- ومن فوائد المورتة احتوائها على الكثير من السعرات الحرارية التي يعجز الجسم عن حرقها وبالتالي فهي تتشكل على هيئة دهون والتي ينتج عنها زيادة الوزن لذلك ينصح بها الأشخاص الذين يريدون زيادة الوزن.
- كذلك هناك الكثير من الأضرار التي تنتج عن المورتة وذلك نتيجة احتوائها على كمية كبيرة من الدهون والأملاح مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.
كذلك يفضل تجنب أكل المورتة للأشخاص الذين يعانون من إرتفاع الكوليسترول في الدم والأملاح.
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نقدم لكم طريقة عمل المورتة الأصلية من تسييح الزبدة الفلاحي وأسرارها الذهبية، حيث أن طريقه عمل المورتة هي عبارة عن البقايا التي تفضل في قاع الإناء بعد تسيح كمية كبيرة من السمن أو الزبدة الفلاحي وتتمتع المورته بطعم مالح إلى حد ما ولذيذ.طريقة عمل المورتة
هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يفضلون تناول الموتة كنوع من أنواع المقبلات التي يتم وضعها إلى جانب الطعام، كما أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول المورتة بسبب آثارها السلبية على الكثير من مرضى الكوليسترول والسمنة لذلك يقومون بإضافة زبادي حتى يخف درجة ملوحتها.
- ويتم عمل المورتة عن طريق إحضار ثلاثة كيلو من السمن البلدي أو الزبدة.
- كمية قليلة من الملح.
- يتم وضع الزبدة أو السمن فى إناء على النار.
- ويتم تهدئه النار وترك السمن أو الزبدة حتى تغلي مع مراعاة التقليب بشكل مستمر حتى لا يحترق السمن.
- ويتم التقليب بشكل مستمر حتى ينفصل السمن ويذوب بشكل كامل.
- بعد ذوبان السمن تماماً توجد بقايا صلبة من السمن في قاع الاناء يتم رؤيتها بشكل واضح بعد فصل السمن عنها .
- وهذه المادة والبقايا هي المورتة التي يفضل الكثير تناولها بعد أضافة الملح وحبة البركة.
هناك الكثير من الفوائد التي يحتوي عليها المورتة وذلك بجانب الأضرار التي تسببها إلى الأشخاص الذين يعانون من الكولسترول.
- ومن فوائد المورتة احتوائها على الكثير من السعرات الحرارية التي يعجز الجسم عن حرقها وبالتالي فهي تتشكل على هيئة دهون والتي ينتج عنها زيادة الوزن لذلك ينصح بها الأشخاص الذين يريدون زيادة الوزن.
- كذلك هناك الكثير من الأضرار التي تنتج عن المورتة وذلك نتيجة احتوائها على كمية كبيرة من الدهون والأملاح مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.
كذلك يفضل تجنب أكل المورتة للأشخاص الذين يعانون من إرتفاع الكوليسترول في الدم والأملاح.
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