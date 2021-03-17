طريقة عمل كريم الكولاجين في البيت لتحمي بشرتك من التجاعيد وعلامات الشيخوخة

كريم الكولاجين هو أحد مستحضرات التجميل التي تبحث عنها مختلف الفتيات لما يحمله من فوائد متعددة للبشرة، ومعروف عن مادة الكولاجين كونها من أحد المواد الطبيعية التي تساعد في منع ظهور علامات التجاعيد والشيخوخة المبكرة في البشرة كما انها تعمل على تجدد خلايا البشرة والعناية بصحتها. كريم الكولاجين كريم الكولاجين ويمكن تحضير كريم الكولاجين في بيتك من خلال المكونات التالية: ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة ونصف من العسل الأبيض كبيرة.

كبسولة من فيتامين أي.

5 قطرات من إبرة الراعي.

5 قطرات من زيت الورد المركز. ويتم اعداد كريم الكولاجين بالخطوات التالية: في وعاء عميق قليلا يتم وضع مقدار العسل الأبيض مع زيت جوز الهند ويتم رفعه على نار هادئة حتى الذوبان تماما.

ابدأ بإضافة باقي المكونات مع التقليب المستمر حتى تمام المزج ويترك على النار حوالي دقيقتين.

يرفع من على النار ويترك جانبا ليبرد.

ضع المزيج في وعاء محكم الغلق ويحفظ بالثلاجة.

قبل استخدامه تاكدي من غسل بشرتك وتجفيفها ويتم تطبيقه على البشرة والرقبة ويترك حتى يجف.

ويغسل الوجه بعدها بماء فاتر. فوائد كريم الكولاجين فوائد كريم الكولاجين هناك العديد من الفوائد التي يحملها كريم الكولاجين للبشرة منها: يساعد على تهدئة البشرة والترطيب العميق لها لكونه يحتوي على زيت جوز الهند.

يساعد البشرة على التخلص من البقع الداكنة والشوائب لكونه يحتوي على عسل النحل.

يمد البشرة بما تحتاج إليه من فيتامينات ومعادن لكونه يحتوي على زيت الورد المركز.

يساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة في البشرة لكونه يحتوي على مضادات الاكسدة التي تساعد على حماية من الجذور الحرة ويجدد خلايا البشرة ويمنع التشققات بها.

كما يساعد على تقليل ظهور الخطوط بجانب العينين، والشفاه.

ويجعل الشفاه تبدو أكثر امتلاءا.

ويساعد على التخلص من علامات الإرهاق والسهر. الوسوم

كريم الكولاجين هو أحد مستحضرات التجميل التي تبحث عنها مختلف الفتيات لما يحمله من فوائد متعددة للبشرة، ومعروف عن مادة الكولاجين كونها من أحد المواد الطبيعية التي تساعد في منع ظهور علامات التجاعيد والشيخوخة المبكرة في البشرة كما انها تعمل على تجدد خلايا البشرة والعناية بصحتها. كريم الكولاجين كريم الكولاجين ويمكن تحضير كريم الكولاجين في بيتك من خلال المكونات التالية: ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة ونصف من العسل الأبيض كبيرة.

كبسولة من فيتامين أي.

5 قطرات من إبرة الراعي.

5 قطرات من زيت الورد المركز. ويتم اعداد كريم الكولاجين بالخطوات التالية: في وعاء عميق قليلا يتم وضع مقدار العسل الأبيض مع زيت جوز الهند ويتم رفعه على نار هادئة حتى الذوبان تماما.

ابدأ بإضافة باقي المكونات مع التقليب المستمر حتى تمام المزج ويترك على النار حوالي دقيقتين.

يرفع من على النار ويترك جانبا ليبرد.

ضع المزيج في وعاء محكم الغلق ويحفظ بالثلاجة.

قبل استخدامه تاكدي من غسل بشرتك وتجفيفها ويتم تطبيقه على البشرة والرقبة ويترك حتى يجف.

ويغسل الوجه بعدها بماء فاتر. فوائد كريم الكولاجين فوائد كريم الكولاجين هناك العديد من الفوائد التي يحملها كريم الكولاجين للبشرة منها: يساعد على تهدئة البشرة والترطيب العميق لها لكونه يحتوي على زيت جوز الهند.

يساعد البشرة على التخلص من البقع الداكنة والشوائب لكونه يحتوي على عسل النحل.

يمد البشرة بما تحتاج إليه من فيتامينات ومعادن لكونه يحتوي على زيت الورد المركز.

يساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة في البشرة لكونه يحتوي على مضادات الاكسدة التي تساعد على حماية من الجذور الحرة ويجدد خلايا البشرة ويمنع التشققات بها.

كما يساعد على تقليل ظهور الخطوط بجانب العينين، والشفاه.

ويجعل الشفاه تبدو أكثر امتلاءا.

ويساعد على التخلص من علامات الإرهاق والسهر.

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