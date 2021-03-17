من أول دقيقة أقوي خلطة لتبييض وتفتيح الوجه والجسم كله مهما كان البقع والاسمرار

تبييض الوجه والجسم حلم كل فتاة بدون مجهود وبأقل التكاليف تعاني الكثير من الإناث من إسمرار في الوجه والجسم سواء كان ذلك ناتج عن العوامل الوراثية أم أنه ناتج عن التعرض الشديد لأشعة الشمس حيث أن فصل الصيف أكثر فصول السنة التي نترك ورائها أثرا كبيرا في البشرة والجسم حيث الخروج إلى المصايف والتعرض الدائمة لأشعة الشمس وصفة الارز المطحون لتبييض الوجه والجسم وصفة الارز المطحون لتبييض الوجه والجسم المكونات كوب من الأرز الأبيض المطحون.

كوب لبن بودرة.

وعاء بلاستيك.

فرشاة مكياج.

ماء ورد.

ماء دافئ. طريقة التحضير نحضر الأرز المطحون جيدا ونضع عليه كوب اللبن البودر ثم نقوم بالتقليب جيدا ثم بعد ذلك نضع عليها الماء الفاتر ونقوم بتقليبه جيدا حتى تصبح خليطا فعالا.

نحضر الفرشاة ونقوم بوضعها في ماء دافئ به ماء ورد لتنظيفها جيدا.

نترك الفرشة تجف.

نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

نحضر الفرشاة ونقوم بتوزيع الماسك علي الوجه والجسم.

نترك الماسك يجف تماما لمدة من ربع ساعة إلى عشرين دقيقة.

نقوم بفرك الماسك ونغسل الوجه والجسم جيدا.

ثم نضع المرطب على الجسم.

نقوم بتكرار الماسك يوميا حتى نصل إلى النتيجة المرغوب فيها. ماسك العسل والزبادى و الترمس لتبييض الوجه والجسم ماسك العسل والزبادى و الترمس لتبييض الوجه والجسم المكونات أربع معالق عسل نحل نقي.

أربع معالق من الزبادي السادة.

أربع معالق ترمس مطحون.

طبق بلاستيك.

فرشاة. طريقة التحضير نحضر طبق بلاستيك ونضع به العسل والزبادي والترمس المطحون جيدا.

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا.

نقوم بعمل حمام بخار للوجه قبل وضع الماسك عليه لكي نحصل على أفضل نتيجة.

نقوم بتنظيف الفرشاة جيدا بالماء الدافئ وماء الورد حتى نزيل إثر المكياج منها تماما.

نقوم بفرد الماسك على الوجه والجسم.

نترك الماسك حتى يجف تماما لمدة من عشرون إلى ثلاثون دقيقة.

نقوم بفرك الوجه ثم شطفه جيدا.

يكرر هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعيا. الوسوم

تبييض الوجه والجسم حلم كل فتاة بدون مجهود وبأقل التكاليف تعاني الكثير من الإناث من إسمرار في الوجه والجسم سواء كان ذلك ناتج عن العوامل الوراثية أم أنه ناتج عن التعرض الشديد لأشعة الشمس حيث أن فصل الصيف أكثر فصول السنة التي نترك ورائها أثرا كبيرا في البشرة والجسم حيث الخروج إلى المصايف والتعرض الدائمة لأشعة الشمس وصفة الارز المطحون لتبييض الوجه والجسم وصفة الارز المطحون لتبييض الوجه والجسم المكونات كوب من الأرز الأبيض المطحون.

كوب لبن بودرة.

وعاء بلاستيك.

فرشاة مكياج.

ماء ورد.

ماء دافئ. طريقة التحضير نحضر الأرز المطحون جيدا ونضع عليه كوب اللبن البودر ثم نقوم بالتقليب جيدا ثم بعد ذلك نضع عليها الماء الفاتر ونقوم بتقليبه جيدا حتى تصبح خليطا فعالا.

نحضر الفرشاة ونقوم بوضعها في ماء دافئ به ماء ورد لتنظيفها جيدا.

نترك الفرشة تجف.

نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

نحضر الفرشاة ونقوم بتوزيع الماسك علي الوجه والجسم.

نترك الماسك يجف تماما لمدة من ربع ساعة إلى عشرين دقيقة.

نقوم بفرك الماسك ونغسل الوجه والجسم جيدا.

ثم نضع المرطب على الجسم.

نقوم بتكرار الماسك يوميا حتى نصل إلى النتيجة المرغوب فيها. ماسك العسل والزبادى و الترمس لتبييض الوجه والجسم ماسك العسل والزبادى و الترمس لتبييض الوجه والجسم المكونات أربع معالق عسل نحل نقي.

أربع معالق من الزبادي السادة.

أربع معالق ترمس مطحون.

طبق بلاستيك.

فرشاة. طريقة التحضير نحضر طبق بلاستيك ونضع به العسل والزبادي والترمس المطحون جيدا.

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا.

نقوم بعمل حمام بخار للوجه قبل وضع الماسك عليه لكي نحصل على أفضل نتيجة.

نقوم بتنظيف الفرشاة جيدا بالماء الدافئ وماء الورد حتى نزيل إثر المكياج منها تماما.

نقوم بفرد الماسك على الوجه والجسم.

نترك الماسك حتى يجف تماما لمدة من عشرون إلى ثلاثون دقيقة.

نقوم بفرك الوجه ثم شطفه جيدا.

يكرر هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من أول دقيقة أقوي خلطة لتبييض وتفتيح الوجه والجسم كله مهما كان البقع والاسمرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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