أسرار الكنافة بالكريمة زي الجاهزة تمام في بيتك وبصنع إيدك

نقدم لكم أسرار عمل الكنافة بالكريمة، والكنافة تحضر بأشكال كثيرة من أحلاها الكنافة بالكريمة، وهى من أطباق الحلويات الأساسية والمفضلة في شهر رمضان، وهى من ألذ وأشهى الحلويات الشرقية المحببة للجميع، لذلك نقوم بعملها في كل المناسبات سواء أفراح أو أعياد ميلاد فسوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بكل بساطة.

طريقة تحضير ومكونات الكنافة بالكريمة

أن طريقة عمل الكنافة بالكريمة سهلة وبسيطة لكنها تحتاج منا ترتيب مكوناتنا أولا لكي ننجزها في وقت قليل دون كركبه.

نصف كيلو من الكنافة الألي الرفيعة كوب من السمن السائح نصف كوب من السكر البودر كوبين من الحليب ثلاث ملاعق سكر صغيرة ثلاث ملاعق كبيرة من النشا ربع كوب من القشدة ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه

نحضر طبق غويط ونقطع ونفرفت الكنافة لنحصل على قطع صغيرة.

نقوم بتسيح السمنة ونضع نصف الكوب على الكنافة ونقلبها جيدا، ثم نضيف ربع كوب آخر من السمن السائح ونقلب ونشرب السمن للكنافة جيدا.

نضع السكر البودر على الكنافة ونقلب، ونضع باقي كوب السمن إذا كانت الكنافة ناشفة.

نحضر صينية ونضع بها ملعقة سمنة كبيرة وندهنها من الجوانب.

نضع بالصينية نصف مفدار الكنافة ونضغطها.

نضع الكريمة المحضرة على نصف الكنافة في الوسط.

نضع باقي الكنافة على الكريمة ونقفل الصينية ونضغط الكنافة برفق.

ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 ونضعها في أرضية الفرن لمدة ربع ساعة.

نقوم بتطليع الصينية من الفرن ونقلبها، ونضع ملعقة سمن كبيرة في الصينية ونضعها مرة آخرى داخل الفرن لتسويتها من الوجه الآخر.

نخرجها من الفرن بعد التسوية، ونسقيها بالشربات الثقيل.

نضع كوبين ونصف من السكر+ كوب وربع من الماء+ عصير نصف ليمونة+ باكو من الفانيليا.

نضعهم على النار حتى نحصل على شربات ثقيل.

نضع كوبين الحليب وثلاث ملاعق من النشا وثلاث ملاعق من السكر وملعقة كريم شانتية كبيرة في وعاء معدني ونقلبهم جيدا حتى لا يحدث تكتل للنشا على النار.

نضع الخليط على النار ونستمر في التقليب، وعند الغليان نضيف القشدة إلى الخليط والفانيليا ونرفعه من على النار.

طريقة تحضير الكنافة بالكريمةطريقة عمل شربات الكنافةطريقة عمل الكريمة للكنافة