أقوى كريم تقشير للجسم والوجه وإزالة الجلد الميت في دقائق ومن أول مرة

أقوى كريم تقشير للجسم والوجه، تعتقد أغلب السيدات أن الاهتمام بنضارة الوجه يعتمد على تنظيفه بغسول مناسب وترطيبه بصفة مستمرة، ولكن تهمل الكثيرات عملية مهمة وهي عملية التقشير، والتقشير المقصود هنا هو التقشير البسيط والسطحي الذي يتم في المنزل باستخدام مواد طبيعية بسيطة، وعلى الرغم من أنه تقشير سطحي إلا أنه يساعد على إزالة خلايا الجلد الميت، مما يتيح للخلايا الجديدة بالنمو والظهور وبالتالي تبقى البشرة نضرة وجميلة طوال الوقت، وهنا نقدم لكم اقوى المقشرات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها للعناية بالبشرة:

أقوى كريم تقشير للجسم والوجه في دقائق

نعتمد لتحضير هذا المقشر على الشوكولاتة الداكنة، وهذا لأنها تحتوي على مضادات للأكسدة بالإضافة إلى قدرتها على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم، حيث يتم خلط ثلاث ملاعق كبيرة من الشوكولاتة الداكنة المذابة مع نصف كوب من السكر الأبيض المحبب وربع كوب من البن وثلث كوب من زيت جوز الهند، وبعد ذلك نضع الخليط على نار متوسطة لعشر ثواني فقط ونقلب، وبعد ذلك نوزع الخليط على الوجه ونتركه لعشر دقائق، ثم نقوم بفرك الوجه بحركات دائرية ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

أفضل مقشر لإزالة الجلد الميت للوجه

نحتاج لتحضير هذا المقشر إلى ربع كوب من ملح البحر الخشن وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، نقوم بخلطهم سوياً، وبعد ذلك نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نفرك الوجه لمدة دقيقتين ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر.

لتحضيره نحتاج الى ملعقة كبيرة من البن والحليب السائل، نخلطهم جميعاُ حتى نحصل على خليط كريمي، وبعد ذلك نوزع الخليط على البشرة وندلكها لمدة دقيقتين، وبعد ذلك نقوم بترك المقشر على البشرة لمدة ربع ساعة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر.

كريم مقشر للجسم ومبيض

نعتمد على صودا الخبز لتحضير هذا المقشر، حيث نضع ملعقتان كبيرتان من الخميرة (صودا الخبز) في كوب ونضيف له بعض من الماء بالتدريج، ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي، بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على البشرة ونفركها لمدة خمس دقائق، وبعد مرور ربع ساعة نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، وللعلم فإن هذا المقشر يزيل الرؤوس السوداء أيضاً.

يمكن تقشير الجسم بالملح قومي بمزج كوب ملح مع ملعقة من زيت الزيتون وربع كوب من زيت الالوفيرا وملعقة من الزهور وقومي بخلطهم جيدا حتي يتم الحصول علي قوام متجانس، ثم قومي بوضع الخليط علي البشرة واتركية لمدة 10 دقائق علي البشرة ثم اغسلي بالماء الفاتر كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعياً واحصلي علي نتيجة مبهرة