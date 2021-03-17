بسكويت القهوة الفاخر المقرمش شهى وناعم باسهل واسرع طريقه واحلى من الجاهز

طريقه عمل بسكويت القهوة، يعد بسكويت القهوة من السناكس اللطيفة والمحببة لدي الكباروالأطفال، وتوجد طرق عديدة ومختلفه لبسكويت القهوة وإليكي أسهل وأجمل الوصفات لعمل بسكوت القهوه اللذيذ مثل الجاهز باقل تكلفه وباسرع وقت. طريقه عمل بسكويت القهوة المكونات نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقتين كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتين من الكاكاوالخام.

ملعقتين من البن السادة الغامق.

نصف كوب من اللبن الحليب.

ملعقة من اللبن البودرة.

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب إلا ربع من السكر البودر.

2 بيضة. طريقه التحضير نحضر بوله ونضع فيها المكونات الجافة من الدقيق ، والبكينج بودر، والكاكاو، والبن، واللبن البودرة، وبوله أخري ونضع فيها البيض، والسكرالبودرة، ونضرب بالمضرب الكهربائي حتي يصبح القوام كريمي.

نضيف اللبن بالتدريج ثم الزبدة والزيت، ثم نضيف إليهم بقية المكونات، ونعجن جيدا حتي نحصل علي عجينة تصلح للتشكيل .

نترك عجينة بسكويت القهوه ترتاح لمدة نصف ساعة، ونحضر الصواني ونقوم بتشكيل العجينة إلي كور صغيرة.

ترتاح لمدة نصف ساعة، ونحضر الصواني ونقوم بتشكيل العجينة إلي كور صغيرة. ندهن الصنيه بالسمن ونرص فيها كور العجين، ثم ندخلها الفرن علي درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق، وتقدم جاهزة للتقديم وبألف هنا علي قلوبكم. طريقه أخري لعمل بسكويت القهوة المكونات كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ذرة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة كبيرة من القهوة الغامقة.

ربع كوب من الماء الساخن.

ربع كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر البني.

ربع كوب من الزبيب.

ربع كوب من جوز الهند. طريقه التحضير نحضر إناء ونضع فيه الزبدة، والسكر، والبيض، ونضرب بالمضرب الكهربائي، وفي إناء آخر نضع فيه ماء ساخن ثم نضيف عليه القهوة، ونقلب حتي تمام الذوبان ثم نضيفه علي الخليط ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي.

نضيف علي هذا الخليط باقي المكونات، ونستمر في العجن ثم نضيف جوز الهند والزبيب حتي تصبح العجينة قابلة للتشكيل.

نقوم بتقسيم العجين الي كور.

ندهن الصنيه بالسمنة ونرص كور العجين، ثم تدخل الفرن علي درجة حرارة 200 لمدة عشر دقائق وتقدم بالف هنا. الوسوم

طريقه عمل بسكويت القهوة، يعد بسكويت القهوة من السناكس اللطيفة والمحببة لدي الكباروالأطفال، وتوجد طرق عديدة ومختلفه لبسكويت القهوة وإليكي أسهل وأجمل الوصفات لعمل بسكوت القهوه اللذيذ مثل الجاهز باقل تكلفه وباسرع وقت. طريقه عمل بسكويت القهوة المكونات نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقتين كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتين من الكاكاوالخام.

ملعقتين من البن السادة الغامق.

نصف كوب من اللبن الحليب.

ملعقة من اللبن البودرة.

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب إلا ربع من السكر البودر.

2 بيضة. طريقه التحضير نحضر بوله ونضع فيها المكونات الجافة من الدقيق ، والبكينج بودر، والكاكاو، والبن، واللبن البودرة، وبوله أخري ونضع فيها البيض، والسكرالبودرة، ونضرب بالمضرب الكهربائي حتي يصبح القوام كريمي.

نضيف اللبن بالتدريج ثم الزبدة والزيت، ثم نضيف إليهم بقية المكونات، ونعجن جيدا حتي نحصل علي عجينة تصلح للتشكيل .

نترك عجينة بسكويت القهوه ترتاح لمدة نصف ساعة، ونحضر الصواني ونقوم بتشكيل العجينة إلي كور صغيرة.

ترتاح لمدة نصف ساعة، ونحضر الصواني ونقوم بتشكيل العجينة إلي كور صغيرة. ندهن الصنيه بالسمن ونرص فيها كور العجين، ثم ندخلها الفرن علي درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق، وتقدم جاهزة للتقديم وبألف هنا علي قلوبكم. طريقه أخري لعمل بسكويت القهوة المكونات كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ذرة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة كبيرة من القهوة الغامقة.

ربع كوب من الماء الساخن.

ربع كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر البني.

ربع كوب من الزبيب.

ربع كوب من جوز الهند. طريقه التحضير نحضر إناء ونضع فيه الزبدة، والسكر، والبيض، ونضرب بالمضرب الكهربائي، وفي إناء آخر نضع فيه ماء ساخن ثم نضيف عليه القهوة، ونقلب حتي تمام الذوبان ثم نضيفه علي الخليط ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي.

نضيف علي هذا الخليط باقي المكونات، ونستمر في العجن ثم نضيف جوز الهند والزبيب حتي تصبح العجينة قابلة للتشكيل.

نقوم بتقسيم العجين الي كور.

ندهن الصنيه بالسمنة ونرص كور العجين، ثم تدخل الفرن علي درجة حرارة 200 لمدة عشر دقائق وتقدم بالف هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت القهوة الفاخر المقرمش شهى وناعم باسهل واسرع طريقه واحلى من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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