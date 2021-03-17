كباب الحلة بالطريقه الاصليه الاقتصاديه التى ابهرت الجميع بطعمها الرائع بمكونات بسيطه

طريقه عمل كباب الحلة ، من الأكلات الشهية واللذيذة، هو كباب الحلة وتوجد له أكثر من طريقه، ويعد من الأكلات السريعة والمحببة لدى الكثيرمنا، ويمكن عمل كباب الحلة باللحمة فقط، ويمكن بإضافة بعض أنواع الخضار عليه، فهو في جميع حالته من الأكلات المفضلة لدى الجميع، وهنا سوف أذكر لكي حبيبتي أسهل الوصفات في طريقة عمل كباب حلة .

نصف كيلو من اللحم.

ثلاث ملاعق من السمنة.

نصف ملعقة من الملح.

2 بصلة متوسطة الحجم.

رشة قرفة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسمر.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ثلاث فصوص ثوم.

فلفل أخضر.

نبشر البصل ناعم، ونهرس الثوم أيضا ثم نحضر إناء ونرفعه على النار.

نضع السمنة والبصل والثوم لأخذ اللون الذهبي.

نقطع اللحمة الي قطع صغيرة ثم نضيفها علي الثوم، والبصل، والفلفل الأخضر.

نضيف باقي المكونات من البهارات الي اللحمة، ونقلب بشكل مستمر لمدة خمسة دقائق.

نضيف كوب من الماء ونغطي الإناء، وبعد مرور نصف ساعة نضيف كوب آخر من الماء ثم نتركها ح حتى يكتمل سواها.

نطفئ النار عليها وتقدم جاهزة للأكل وبألف هنا.

نصف كيلو من اللحم البقري.

أربع ملاعق من السمنة.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

أربع حبات بطاطس.

بهارات لحمة.

فلفل أسود.

خمس بصلات.

قطعة فحم.

يقطع البصل ناعم، ثم نرفع إناء علي النار ونضع فيه السمنة، والبصل، والثوم المهروس، ونقلب حتى يتم تشويحهم جيدا.

نقطع اللحم الي قطع صغيرة ونضيفه علي البصل، والثوم ونقلب لمدة عشر دقائق ثم نقطع البطاطس الي مكعبات صغيرة ونضيفها علي اللحم.

نضيف البهارات ونقلب، ثم نضيف 2 كوب من الماء، ونتركها حتى تكتمل سواها ثم نضيف قطعة الفحم المشتعلة علي ورقة من قصدير، ونغطي الإناء وتقدم بألف هنا.