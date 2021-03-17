وصفات فرنسية تبيض الوجه وتزيل الرؤوس السوداء وتشد البشرة

تعتبر وصفات فرنسية تبيض الوجه هي الوسيلة الآمنة لتفتيح سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل، حيث أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة وتتناسب مع جميع أنواع البشرة أيضًا، وتُغنيك عن المستحضرات التجميلية التي قد تضر بالبشرة على المدى الطويل، وإن كنت ترغبين في التعرف على طرق تحضير وصفة لتبييض البشرة فإننا سنقدمها لكم بالتفصيل مع أفضل وصفات فرنسية تبيض الوجه من أول مرة.وصفات فرنسية تبيض الوجه
يمكن من أول مرة تفتيح البشرة من خلال الوصفات الفرنسية، والتي لا تسبب ضرر على البشرة، ومن بين تلك الوصفات:وصفة سحرية لجمال الوجه
- علينا أن نحضر ملعقتين من النشا وملعقتين من لبن الزبادي.
- نقوم بعسل ليمونة واحدة على الخليط.
- وملعقة من ماء الورد.
طريقة الاستخدام
- بعد خلط المكونات مع بعضها البعض يمكن أن نضعها على البشرة.
- وبعد مرور ربع ساعة نقوم بإزالة الوصفة بالمياه الفاترة.
والوصفة الثانية للتفتيح متميزة وتحتوي على العديد من العناصر المهمة للبشرة والتي تُجدد الخلايا الميتة وتساهم أيضًا في التخلص من الرؤوس السوداء إلى الأبد، ومكوناتها كالتالي:
المكونات
- ملعقتين من الزبادي الطازج، ونضيف إليهم ملعقة من العسل.
- نضيف ملعقة من دقيق الشوفان.
- نضيف ملعقة من عصير الليمون.
- نضيف ملعقة من الخميرة.
طريقة الاستخدام
- نقوم بإضافة كافة المكونات مع بعضها ونحرص على امتزاجهم.
- ثم نقوم بوضعهم على البشرة لمدة لا تقل عن عشر دقائق ولا تزيد عن عشرين دقيقة.
- ثم نقوم بشطف الوجه بالمياه الفاترة فقط، ونقوم بتكرارها يوميًا.
- حيث أن تلك الوصفة تعمل على ترطيب البشر إلى جانب تبييض الوجه أيضًا.
ويمكن تبييض الوجه في أسرع وقت من خلال استخدام خلطة عصير البرتقال مع دقيق الحمص ودقيق العدس، فعند خلط كافة المكونات نقوم بالتالي:
- نقوم بمزج الخليط جيدًا ونحرص على أن يكون سائلًا إلى حد ما.
- ثم نقوم بوضع القناع على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- ثم نقوم بشطف الوجه بالمياه الفاترة.
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تعتبر وصفات فرنسية تبيض الوجه هي الوسيلة الآمنة لتفتيح سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل، حيث أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة وتتناسب مع جميع أنواع البشرة أيضًا، وتُغنيك عن المستحضرات التجميلية التي قد تضر بالبشرة على المدى الطويل، وإن كنت ترغبين في التعرف على طرق تحضير وصفة لتبييض البشرة فإننا سنقدمها لكم بالتفصيل مع أفضل وصفات فرنسية تبيض الوجه من أول مرة.وصفات فرنسية تبيض الوجه
يمكن من أول مرة تفتيح البشرة من خلال الوصفات الفرنسية، والتي لا تسبب ضرر على البشرة، ومن بين تلك الوصفات:وصفة سحرية لجمال الوجه
- علينا أن نحضر ملعقتين من النشا وملعقتين من لبن الزبادي.
- نقوم بعسل ليمونة واحدة على الخليط.
- وملعقة من ماء الورد.
طريقة الاستخدام
- بعد خلط المكونات مع بعضها البعض يمكن أن نضعها على البشرة.
- وبعد مرور ربع ساعة نقوم بإزالة الوصفة بالمياه الفاترة.
والوصفة الثانية للتفتيح متميزة وتحتوي على العديد من العناصر المهمة للبشرة والتي تُجدد الخلايا الميتة وتساهم أيضًا في التخلص من الرؤوس السوداء إلى الأبد، ومكوناتها كالتالي:
المكونات
- ملعقتين من الزبادي الطازج، ونضيف إليهم ملعقة من العسل.
- نضيف ملعقة من دقيق الشوفان.
- نضيف ملعقة من عصير الليمون.
- نضيف ملعقة من الخميرة.
طريقة الاستخدام
- نقوم بإضافة كافة المكونات مع بعضها ونحرص على امتزاجهم.
- ثم نقوم بوضعهم على البشرة لمدة لا تقل عن عشر دقائق ولا تزيد عن عشرين دقيقة.
- ثم نقوم بشطف الوجه بالمياه الفاترة فقط، ونقوم بتكرارها يوميًا.
- حيث أن تلك الوصفة تعمل على ترطيب البشر إلى جانب تبييض الوجه أيضًا.
ويمكن تبييض الوجه في أسرع وقت من خلال استخدام خلطة عصير البرتقال مع دقيق الحمص ودقيق العدس، فعند خلط كافة المكونات نقوم بالتالي:
- نقوم بمزج الخليط جيدًا ونحرص على أن يكون سائلًا إلى حد ما.
- ثم نقوم بوضع القناع على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- ثم نقوم بشطف الوجه بالمياه الفاترة.
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