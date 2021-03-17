البسبوسة بالقشطة الكذابة مرمله وطريه ومتماسكه مثل اشهر محلات الحلوانى بطعم رائع

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة الكذابة، تعد البسبوسة من الحلويات التي تمد الجسم بالطاقة، كما يعشقها الأطفال والكبار، ولكن تفشل مع الكثير في طريقة صنعها، ولذلك سوف أذكر لكم في هذا المقال المميز، بعض الوصفات والطرق الصحيحة لعمل بسبوسة بالقشطة الكذابة ناجحة ميه في الميه .

كوب من دقيق السميد.

نصف كوب من القشطة البلدي.

نصف كوب من السكر الأبيض.

2 كوب من السكر الأبيض للشربات.

نصف ليمونة.

نصف كوب من اللبن البودرة.

ربع كوب من الزبدة البلدي.

ثلاث ملاعق من جوز الهند.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

2 كوب من الشربات.

ربع كوب من الحليب الطازج.

نصف ملعقة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق من النشا.

ثلاث ملاعق من الفسدق .

نحضر إناء ونضع فيه الزبدة والسميد، ونفرك جيدا حتى يصبح كحبات الرمل، ثم نضيف السكر، واللبن البودرة، والبيكنج بودر، والفانيليا، ونقلب جيدا حتى يصبح القوام متاسمك نسبيا .

نحضر إناء ونضع فيه اللبن، والنشا، و السكر ونقلب جيدا ثم نرفعه علي النار ونقلب حتي يصبح القوام كريمي .

نحضر صنيه وندهنها بالسمن ثم نصب نصف الخليط فيها، ونضع في وسط الصنيه القشطة الكذابة ثم نضيف باقي البسبوسة .

ثم ضعيها فى الثلاجه لمده 10 دقائق.

ندخل صنيه البسبوسه في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180.

في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180. بعد اكتمال سواها نخرجها من الفرن وتسقي بالشربات البارد وتقدم بألف هنا .

نحضر إناء ونضع فيه كوبين من الماء وكوبين من السكر الأبيض ونتركهم يغلو لمدة ربع ساعة، وقبل إطفاء النار عليهم نعصر نصف ليمونة ونصف ملعقه سمنه بلدى .

يمكن أن نرش عليها حبة من جوز الهند أو الفسدق المجروش أو حبات من الفول السوداني وتقدم بألف هنا .