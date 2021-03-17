طريقة عمل النوتيلا فى مطبخك تعرفي على أهم فوائدها

تعتبر شوكولاتة النوتيلا أحد أطباق الحلوى والتي تستمتع بمذاقها الشهي كما تتمتع حلوى النوتيلا بشعبيتها الكبيرة بين الأطفال كما أنها أحد المكونات الأساسية والتي يتم استخدامها لتزيين اطباق رئيسية من الحلوى مثل معجنات الشوكولاتة، كيك الشوكولاتة سريع التحضير أيضا، كما يمكن إعداد اشهى السندويشات منها، كما أنها تحمل العديد من الفوائد للجسم.النوتيلا
تحمل شوكولاتة النوتيلا على العديد من الفوائد للجسم منها:
- أن الشوكولاتة بها تساعد على مد الجسم بالاسترخاء ويقلل من ارتفاع ضغط الدم.
- كما أنها تحمي الجسم من كثرة الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.
- ويحمي الجسم من الشيخوخة لكونه يحتوي على مضادات الاكسدة، والتي تمنع الشيخوخة المبكرة.
- تساعد على مرونة اوعية الجسم الدموية، وحماية الجسم من خطر الإصابة بعدد من الأمراض.
يتم تحضير شوكولاتة النوتيلا من خلال المكونات التالية:
- 2 ملعقة من مسحوق النسكافيه كبيرة.
- 2 ظرف من الكريم كراميل.
- 2 ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- كوب من السكر الناعم البودرة.
- 10 ملاعق حليب بودرة كبيرة.
- 4 ملاعق من مسحوق الكاكاو.
- 2 ملعقة طعام من الزيت النباتي.
- 2 علبة كريمة.
- في الخلط الكهربائي يتم إضافة المكونات السابقة كلها ويتم الخفق جيدا حتى تمام المزج.
- يصبح لديك قوام كريمي يتم وضعه في برطمان زجاجي ويحفظ بالثلاجة حتى استخدامه.
كما يمكن إعداد شوكولاتة النوتيلا بالبندق من خلال تحضير ما يلي من مكونات:
- ملعقة فانيليا.
- نصف كوب من مسحوق الكاكاو.
- ملعقة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة زيت بندق.
- كوب سكر ناعم.
- 2 كوب من البندق المحمص.
- في فرن ساخن على حرارة عالية يتم تحميص البندق جيدا، والقيام بتقشيره.
- تم طحنه جيدا في المطحنة.
- في الخلاط يضاف كافة المكونات وبنفس الطريقة السابق ذكرها نعد شوكولاتة النوتيلا بالبندق.
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تعتبر شوكولاتة النوتيلا أحد أطباق الحلوى والتي تستمتع بمذاقها الشهي كما تتمتع حلوى النوتيلا بشعبيتها الكبيرة بين الأطفال كما أنها أحد المكونات الأساسية والتي يتم استخدامها لتزيين اطباق رئيسية من الحلوى مثل معجنات الشوكولاتة، كيك الشوكولاتة سريع التحضير أيضا، كما يمكن إعداد اشهى السندويشات منها، كما أنها تحمل العديد من الفوائد للجسم.النوتيلا
تحمل شوكولاتة النوتيلا على العديد من الفوائد للجسم منها:
- أن الشوكولاتة بها تساعد على مد الجسم بالاسترخاء ويقلل من ارتفاع ضغط الدم.
- كما أنها تحمي الجسم من كثرة الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.
- ويحمي الجسم من الشيخوخة لكونه يحتوي على مضادات الاكسدة، والتي تمنع الشيخوخة المبكرة.
- تساعد على مرونة اوعية الجسم الدموية، وحماية الجسم من خطر الإصابة بعدد من الأمراض.
يتم تحضير شوكولاتة النوتيلا من خلال المكونات التالية:
- 2 ملعقة من مسحوق النسكافيه كبيرة.
- 2 ظرف من الكريم كراميل.
- 2 ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- كوب من السكر الناعم البودرة.
- 10 ملاعق حليب بودرة كبيرة.
- 4 ملاعق من مسحوق الكاكاو.
- 2 ملعقة طعام من الزيت النباتي.
- 2 علبة كريمة.
- في الخلط الكهربائي يتم إضافة المكونات السابقة كلها ويتم الخفق جيدا حتى تمام المزج.
- يصبح لديك قوام كريمي يتم وضعه في برطمان زجاجي ويحفظ بالثلاجة حتى استخدامه.
كما يمكن إعداد شوكولاتة النوتيلا بالبندق من خلال تحضير ما يلي من مكونات:
- ملعقة فانيليا.
- نصف كوب من مسحوق الكاكاو.
- ملعقة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة زيت بندق.
- كوب سكر ناعم.
- 2 كوب من البندق المحمص.
- في فرن ساخن على حرارة عالية يتم تحميص البندق جيدا، والقيام بتقشيره.
- تم طحنه جيدا في المطحنة.
- في الخلاط يضاف كافة المكونات وبنفس الطريقة السابق ذكرها نعد شوكولاتة النوتيلا بالبندق.
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