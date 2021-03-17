اسرار عمل الفول المدمس باسهل طريقة في مطبخ بيتك

طريقة عمل الفول المدمس في البيت كما في المطاعم هو ما يبحث عنه كل سيدة وذلك لضمان نظافة وإعداد الفول المدمس بأفضل الطرق المضمونة لصحة أفراد الاسرة وضمان حصولهم على الطاقة الغذائية التي يحتاجون إليها من مختلف العناصر والتي أهمها هي عنصر البروتين، ومن خلال الخطوات التي سنذكرها خلال هذا الموضوع يمكنك إعداد الفول المدمس بطريقة سهلة ومضمونة.الفول المدمس
يمكن إعداد الفول المدمس من خلال تحضير مكونات بسيطة هي:
- 2 كوب من حبوب الفول ويفضل ان تكون قشرتها غير سميكة.
- ملعقة من العدس الأصفر كبيرة.
- ملعقة من الأرز كبيرة.
يتم تحضير الفول المدمس من خلال الخطوات التالية:
- يتم غسل مقدار الفول المدمس جيدا و نقوم بنقعه من الليل حتى الصباح.
- نضع الفول في الدماسة المخصصة له ونضيف اليه مقدار العدس المغسول وكذلك الأرز المغسول.
- ويفضل إضافة حبة من الجزر والبصل وفص ثوم وطماطم مقطع كاملا.
- يتم تغطية المحتويات بمقدار من الماء المغلي.
- يترك على النار حتى الغليان ويتم تهدئة النار بعدها
- ويغطي ومن وقت لآخر يتم تزويده بالماء الساخن.
- يترك على النار لمدة 7 ساعات تقريبا حتى تمام النضج.
- يرفع من على النار بعد النضج ويضاف إليه قطرات الليمون للحفاظ على لونه من التغيير.
في وجبة الإفطار يمكنك اعداد طبق الفول المدمس بالليمون والكمون ولا تحتاجين سوى إلى:
- مقدار مناسب من الفول المدمس.
- ملعقة من مسحوق الكمون.
- ملح.
- عصير ليمونة واحدة.
- ملعقتين من زيت نباتي.
- رشة من الكزبرة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- بعد وضع مقدار الفول المدمس في طبق التقديم يتم إضافة عصير الليمون إليه.
- واضافة الملح والفلفل والكمون.
- يقلب جيدا ويضاف مقدار الزيت النباتي.
- يقلب مرة أخرى ويمكن إضافة قطرات من الطحينة السائلة التي تضفي عليه طعم لذيذ وقيمة غذائية أكبر.
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طريقة عمل الفول المدمس في البيت كما في المطاعم هو ما يبحث عنه كل سيدة وذلك لضمان نظافة وإعداد الفول المدمس بأفضل الطرق المضمونة لصحة أفراد الاسرة وضمان حصولهم على الطاقة الغذائية التي يحتاجون إليها من مختلف العناصر والتي أهمها هي عنصر البروتين، ومن خلال الخطوات التي سنذكرها خلال هذا الموضوع يمكنك إعداد الفول المدمس بطريقة سهلة ومضمونة.الفول المدمس
يمكن إعداد الفول المدمس من خلال تحضير مكونات بسيطة هي:
- 2 كوب من حبوب الفول ويفضل ان تكون قشرتها غير سميكة.
- ملعقة من العدس الأصفر كبيرة.
- ملعقة من الأرز كبيرة.
يتم تحضير الفول المدمس من خلال الخطوات التالية:
- يتم غسل مقدار الفول المدمس جيدا و نقوم بنقعه من الليل حتى الصباح.
- نضع الفول في الدماسة المخصصة له ونضيف اليه مقدار العدس المغسول وكذلك الأرز المغسول.
- ويفضل إضافة حبة من الجزر والبصل وفص ثوم وطماطم مقطع كاملا.
- يتم تغطية المحتويات بمقدار من الماء المغلي.
- يترك على النار حتى الغليان ويتم تهدئة النار بعدها
- ويغطي ومن وقت لآخر يتم تزويده بالماء الساخن.
- يترك على النار لمدة 7 ساعات تقريبا حتى تمام النضج.
- يرفع من على النار بعد النضج ويضاف إليه قطرات الليمون للحفاظ على لونه من التغيير.
في وجبة الإفطار يمكنك اعداد طبق الفول المدمس بالليمون والكمون ولا تحتاجين سوى إلى:
- مقدار مناسب من الفول المدمس.
- ملعقة من مسحوق الكمون.
- ملح.
- عصير ليمونة واحدة.
- ملعقتين من زيت نباتي.
- رشة من الكزبرة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- بعد وضع مقدار الفول المدمس في طبق التقديم يتم إضافة عصير الليمون إليه.
- واضافة الملح والفلفل والكمون.
- يقلب جيدا ويضاف مقدار الزيت النباتي.
- يقلب مرة أخرى ويمكن إضافة قطرات من الطحينة السائلة التي تضفي عليه طعم لذيذ وقيمة غذائية أكبر.
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