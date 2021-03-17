الطعمية المقرمشة ، من الأكلات المشهورة في مصر، وهى تسمي بكباب الغلابه، وهى وجبة الإفطار المفضلة لدي الكثير من الناس ويعشقها الكبار والصغار، وهى أكلة عربية مشهورة في جميع البلدان العربية وتمتلك شهرة واسعة ويطلق عليها الكثير من الأسماء مثل الباجية والفلافل وغيرهم من الأسماء، ويتم صنعها من الحمص أو الفول المدشوش، وتقدم دائما بجانب طبق الفول بالزيت الحار، والسلطة الخضراء، والخبز البلدي، وهى من الأطباق التي تتمتع بمذاق طيب وطعم لذيذ، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الطعمية المقرمشة الصحية وسر نجاحها في المنزل. مكونات عمل الطعمية المقرمشة مكونات عمل الطعمية المقرمشة تتكون الفلافل من مكونات بسيطة تعطي لها طعم مقرمش ولذيذ وهى كما يلي:- 2 كوب من الفول المدشوش.

طبق صغير من البقدونس.

طبق صغير من الكزبرة الخضراء.

بصلة كبيرة.

5 فصوص من الثوم.

بيضة.

ملعقة من السمسم المحمص.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

قطعة صغيرة من لبابة الخبز.

زيت للقلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع فيها الفول، ثم نضع كمية مناسبة من الماء الدافئ ونتركه لمدة ليلة كاملة. في الصباح نقوم بتصفية الماء جيداً حتى نتخلص من الماء الموجود فيها. نحضر بولة أخرى ونضع فيها الفول والبقدونس والكزبرة والبصل والثوم ونقلبهم جيداً مع بعض. نقوم بإحضار الكبة ثم نضع المكونات ونخلطهم تماماً حتى يصبح الخليط ناعم. نقوم بتفريغ الخليط في البولة مرة أخرى، ثم نضع السمسم، والملح، والكزبرة المطحونة، ولبابة الخبز، والسمسم، والبيكنج بودر، والبيض، ونعجنهم جيداً بوسطة اليد. نترك العجينة جانباً ثم نحضر طاسة كبيرة ونضع بها كمية زيت كبيرة لقلي الطعمية. نبدأ بتشكيل العجينة على شكل أقراص ونضعها في الزيت ونتركها حتى تتحمر، ثم نخرجها من الزيت ونصفيها تماماً ونقدمها بالهناء والشفاء. سر نجاح الطعمية المقرمشة في المنزل توجد أسرار كثيرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- للحصول على طعمية هشة ولذيذة يمكنك وضع قطعة من لبابة الخبز المبلولة.

للحصول على طعمية مقرمشة من الخارج ومستوية من الداخل يجب خفق العجينة بواسطة اليد لمدة 5 دقائق.

يجب قلي الطعمية في زيت غزير حتى يجعلها هشة.

وضع ملعقة من النشا يجعلها مقرمشة ومتماسكة عند القلي.

تصفية الماء جيداً من الفول قبل الفرم.

وضع عود من الكرفس يعطي الطعمية رائحة جميلة وطعم مختلف.

وضع ملعقة من السمسم يعطي لها طعم رائع. طريقة عمل الفلافل السوري في المنزل طريقة عمل الفلافل السوري في المنزل سوف نتعرف على طريقة عمل الطعمية السوري وهى كما يلي:- نقوم بإحضار 2 كوب من الحمص وننقعهم لمدة يوم كامل. نقوم بتصفية الحمص جيداً من الماء، ثم نضعه في الكبة ونضيف له البقدونس والبصل والثوم والكزبرة المطحونة والملح والكمون ونخلطهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نحضر بوله ونقوم بتفريغ الخليط بداخلها، ونضيف ربع ملعقة من كربونات الصودا، ونخفقهم جيداً بواسطة اليد حتى يصبح العجين هش. نحضر طاسة ونضع فيها كمية كبيرة من الزيت، ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل أقراص ونضعها في الزيت حتى تنضج تماماً وتتحمر جيداً، ثم نخرجها من الزيت ونقدمها ساخنة بالهناء والشفاء. فوائد طعمية الحمص السورية فوائد طعمية الحمص السورية تحتوي الطعمية بالحمص على العديد من الفوائد لصحة الإنسان وهى كما يلي:- تعطي الجسم طاقة كبيرة وتشعرنا بالشبع لفترة طويلة، والتقليل من تناول الوجبات التي تعمل على زيادة الوزن.

تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تزيد من مناعة الجسم.

يحتوي كل 120 جرام من الحمص على 388 سعر حراري. الوسوم

الطعمية المقرمشة ، من الأكلات المشهورة في مصر، وهى تسمي بكباب الغلابه، وهى وجبة الإفطار المفضلة لدي الكثير من الناس ويعشقها الكبار والصغار، وهى أكلة عربية مشهورة في جميع البلدان العربية وتمتلك شهرة واسعة ويطلق عليها الكثير من الأسماء مثل الباجية والفلافل وغيرهم من الأسماء، ويتم صنعها من الحمص أو الفول المدشوش، وتقدم دائما بجانب طبق الفول بالزيت الحار، والسلطة الخضراء، والخبز البلدي، وهى من الأطباق التي تتمتع بمذاق طيب وطعم لذيذ، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الطعمية المقرمشة الصحية وسر نجاحها في المنزل. مكونات عمل الطعمية المقرمشة مكونات عمل الطعمية المقرمشة تتكون الفلافل من مكونات بسيطة تعطي لها طعم مقرمش ولذيذ وهى كما يلي:- 2 كوب من الفول المدشوش.

طبق صغير من البقدونس.

طبق صغير من الكزبرة الخضراء.

بصلة كبيرة.

5 فصوص من الثوم.

بيضة.

ملعقة من السمسم المحمص.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

قطعة صغيرة من لبابة الخبز.

زيت للقلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع فيها الفول، ثم نضع كمية مناسبة من الماء الدافئ ونتركه لمدة ليلة كاملة. في الصباح نقوم بتصفية الماء جيداً حتى نتخلص من الماء الموجود فيها. نحضر بولة أخرى ونضع فيها الفول والبقدونس والكزبرة والبصل والثوم ونقلبهم جيداً مع بعض. نقوم بإحضار الكبة ثم نضع المكونات ونخلطهم تماماً حتى يصبح الخليط ناعم. نقوم بتفريغ الخليط في البولة مرة أخرى، ثم نضع السمسم، والملح، والكزبرة المطحونة، ولبابة الخبز، والسمسم، والبيكنج بودر، والبيض، ونعجنهم جيداً بوسطة اليد. نترك العجينة جانباً ثم نحضر طاسة كبيرة ونضع بها كمية زيت كبيرة لقلي الطعمية. نبدأ بتشكيل العجينة على شكل أقراص ونضعها في الزيت ونتركها حتى تتحمر، ثم نخرجها من الزيت ونصفيها تماماً ونقدمها بالهناء والشفاء. سر نجاح الطعمية المقرمشة في المنزل توجد أسرار كثيرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- للحصول على طعمية هشة ولذيذة يمكنك وضع قطعة من لبابة الخبز المبلولة.

للحصول على طعمية مقرمشة من الخارج ومستوية من الداخل يجب خفق العجينة بواسطة اليد لمدة 5 دقائق.

يجب قلي الطعمية في زيت غزير حتى يجعلها هشة.

وضع ملعقة من النشا يجعلها مقرمشة ومتماسكة عند القلي.

تصفية الماء جيداً من الفول قبل الفرم.

وضع عود من الكرفس يعطي الطعمية رائحة جميلة وطعم مختلف.

وضع ملعقة من السمسم يعطي لها طعم رائع. طريقة عمل الفلافل السوري في المنزل طريقة عمل الفلافل السوري في المنزل سوف نتعرف على طريقة عمل الطعمية السوري وهى كما يلي:- نقوم بإحضار 2 كوب من الحمص وننقعهم لمدة يوم كامل. نقوم بتصفية الحمص جيداً من الماء، ثم نضعه في الكبة ونضيف له البقدونس والبصل والثوم والكزبرة المطحونة والملح والكمون ونخلطهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نحضر بوله ونقوم بتفريغ الخليط بداخلها، ونضيف ربع ملعقة من كربونات الصودا، ونخفقهم جيداً بواسطة اليد حتى يصبح العجين هش. نحضر طاسة ونضع فيها كمية كبيرة من الزيت، ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل أقراص ونضعها في الزيت حتى تنضج تماماً وتتحمر جيداً، ثم نخرجها من الزيت ونقدمها ساخنة بالهناء والشفاء. فوائد طعمية الحمص السورية فوائد طعمية الحمص السورية تحتوي الطعمية بالحمص على العديد من الفوائد لصحة الإنسان وهى كما يلي:- تعطي الجسم طاقة كبيرة وتشعرنا بالشبع لفترة طويلة، والتقليل من تناول الوجبات التي تعمل على زيادة الوزن.

تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تزيد من مناعة الجسم.

يحتوي كل 120 جرام من الحمص على 388 سعر حراري.

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