نقدم لكم حلوى عش البلبل اللذيذة وطريقة تحضيرها السحرية بخطوات بسيطة من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني، حيث أن عش البلبل واحدة من أشهر الحلويات الشرقية المنتشرة في مصر والدول العربية بشكل كبير، فهي من الحلويات الشعبية التي دائمًا ما نجدها في أي منزل نظرًا لمذاقها الشهي وطعمها المحبب سواء للأطفال أو للكبار، كما أنها من الحلوى التي تنتشر بشكل كبير مع حلول شهر رمضان الكريم ويكُثر تواجدها في العزائم، فهي تزيد من طاقة الإنسان خاصةً بعد صيام الساعات الطويلة.

حلوى عش البلبل اللذيذة

مع ارتفاع الأسعار المبالغ فيه وخاصةً في الحلويات بدأت الكثير من السيدات في الاتجاه إلى إعداد الحلويات في المنزل، وذلك لتوفير الكثير من الأموال ولضمان الحفاظ على صحة الأسرة والأطفال، وعش البلبل من الحلويات التي يسهل إعدادها في المنزل في وقت سريع ومكونات بسيطة توجد في أي منزل.

نصف كيلو من عجينة الشعر.

كوب من السمن المذاب.

2 كوب من الفستق الحلبي.

ربع كوب من العسل الطبيعي.

قومي بمزج العجينة بالزبدة من الجوانب بشكل جيد، ثم قومي بلف كميةٍ من العجين بأصبعين من اليد الثانية ثلاث لفات، حتى تشكيل العجينة على شكل عش عصفور حتى إنهاء كمية العجين كاملة.

قومي بصف دوائر العجين في صينية الفرن، ودهن عش البلبل بالعسل وملء كل دائرةٍ بالفستق الحلبي.

قومي بإدخال الصينية إلى الفرن ما يقرب من عشرين دقيقةً حتى تتحمر العجينة، وتقديم عش البلبل بالعسل في أطباق التقديم.

مقادير عش البلبلطريقة تحضير عش البلبل

ومن الجدير ذكره أن هذه الحلوى اللذيذة، من الممكن تقديمها في المناسبات المختلفة، من أعياد الميلاد، والأعياد، وأيضاً من المستحب تقديمها للضيوف في العزائم.