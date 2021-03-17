أصابع الجلاش الفاخرة المحشية باللحمة والجبن علي الطريقة الاصلية

أصابع الجلاش الفاخرة المحشية باللحمة والجبن في الاوان الاخيرة ظهرت بشكل كبير اصابع الجلاش المحشية ولكنها كانت تشتهر بشكل كبير داخل الدول العربية وبالأخص داخل دولة الهند فهي أكلة مميزة جدا تعتبر من الاكلات المحببة التي نتناولها في كل وقت وفي كل مكان في شهر رمضان المعظم، والتي تقوم جميع النساء بتحضيرها لأنها طريقة اسهل من ما يمكن وأكثر مما يمكن لذلك تابعي معي عزيزتي طريقة اصابع الجلاش المحشية. أصابع الجلاش الفاخرة المحشية باللحمة والجبن المقادير: لفة من الجلاش .

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

كوب الاربع من الزيتون الأخضر.

نصف كوب من الجبنة المبشورة.

واحدة من البصل المقطع.

كوب الا ربع من الزيت.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من فلفل الاحمر.

ملعقة كبيرة زنجبيل.

ملعقة كبيرة من البقسماط.

بقدونس

كزبرة

صلصة صوجا طريقة التحضير: نبدأ بتحضير الحشو نقوم بتحضير إناء صغير ونضع فيها كمية بسيطة من الزيت.

ثم نقوم باضافة اللحمة المفرومة

ونقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع الملح.

ونتركهم مع البصل لكي يصبح باللون الاحمر.

ثم بعد ذلك نقوم باضافة اللحم المفروم.

يمكننا أن نبدأ بإضافة باقي المكونات الخاصة بالتوابل ولكن مع التقليب بصفه مستمره اذا كان من الملح والفلفل الاسود.

ونضيف ملعقة من الفلفل الأحمر والبقسماط والزنجبيل.

عندما تنضج اللحم المفرومه والزيتون الاخضر.

ونبدا بتقليب هذه المكونات جيدا.

نستمر في التقليب لمدة عشر دقائق ثم نقوم باضافة الصلصة وكمية من البقدونس

ونقوم بأضافة كزبرة ونبدا باضافة الجبنة.

و بعد خمس دقائق نقوم بغلق النار وبكده نكون قد حضرنا الحشو .

ثم نقوم بفرد عجينة الجلاش.

ونضع هذه الحشوة المتميزة داخل الجلاش.

ونقوم بلف الجلاش على بشكل اصابع ويوجد ايضا بعض الأشخاص التي يقوم بلف ورق الجلاش على شكل مثلثات.

على شكل مثلثات. ونبدأ وضعها في صينية نقوم بدهنها كمية بسيطة من السمنة.

نبدا بادخال في الفرن.

ننتظر 10 دقائق وعندما تنضج تماما ويصبح لونها ذهبي نقوم باخراجها من الفرن. الوسوم

أصابع الجلاش الفاخرة المحشية باللحمة والجبن في الاوان الاخيرة ظهرت بشكل كبير اصابع الجلاش المحشية ولكنها كانت تشتهر بشكل كبير داخل الدول العربية وبالأخص داخل دولة الهند فهي أكلة مميزة جدا تعتبر من الاكلات المحببة التي نتناولها في كل وقت وفي كل مكان في شهر رمضان المعظم، والتي تقوم جميع النساء بتحضيرها لأنها طريقة اسهل من ما يمكن وأكثر مما يمكن لذلك تابعي معي عزيزتي طريقة اصابع الجلاش المحشية. أصابع الجلاش الفاخرة المحشية باللحمة والجبن المقادير: لفة من الجلاش .

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

كوب الاربع من الزيتون الأخضر.

نصف كوب من الجبنة المبشورة.

واحدة من البصل المقطع.

كوب الا ربع من الزيت.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من فلفل الاحمر.

ملعقة كبيرة زنجبيل.

ملعقة كبيرة من البقسماط.

بقدونس

كزبرة

صلصة صوجا طريقة التحضير: نبدأ بتحضير الحشو نقوم بتحضير إناء صغير ونضع فيها كمية بسيطة من الزيت.

ثم نقوم باضافة اللحمة المفرومة

ونقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع الملح.

ونتركهم مع البصل لكي يصبح باللون الاحمر.

ثم بعد ذلك نقوم باضافة اللحم المفروم.

يمكننا أن نبدأ بإضافة باقي المكونات الخاصة بالتوابل ولكن مع التقليب بصفه مستمره اذا كان من الملح والفلفل الاسود.

ونضيف ملعقة من الفلفل الأحمر والبقسماط والزنجبيل.

عندما تنضج اللحم المفرومه والزيتون الاخضر.

ونبدا بتقليب هذه المكونات جيدا.

نستمر في التقليب لمدة عشر دقائق ثم نقوم باضافة الصلصة وكمية من البقدونس

ونقوم بأضافة كزبرة ونبدا باضافة الجبنة.

و بعد خمس دقائق نقوم بغلق النار وبكده نكون قد حضرنا الحشو .

ثم نقوم بفرد عجينة الجلاش.

ونضع هذه الحشوة المتميزة داخل الجلاش.

ونقوم بلف الجلاش على بشكل اصابع ويوجد ايضا بعض الأشخاص التي يقوم بلف ورق الجلاش على شكل مثلثات.

على شكل مثلثات. ونبدأ وضعها في صينية نقوم بدهنها كمية بسيطة من السمنة.

نبدا بادخال في الفرن.

ننتظر 10 دقائق وعندما تنضج تماما ويصبح لونها ذهبي نقوم باخراجها من الفرن.

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