الكريم السحري بالصيدلية أقوي كيراتين طبيعي معجزة لفرد الشعر الخشن لناعم حرير

الكريم السحري بالصيدلية أقوي كيراتين طبيعي معجزة لفرد الشعر دائما بصفة مستمرة نقوم باستخدام الكيراتين الكيماوي التي تساعد على فرد الشعر وتنعيمه، والتخلص أيضا من التجاعيد التي تتواجد في الشعر ولذلك نقوم باستخدام وبصفة مستمرة، ولكن لا يمنع أن أسعارها قد تكون غالية عند أغلب الأشخاص ولكنهم يتفادوا هذه المشكلة ويستخدمون، بلا قد يرجع استخدامه إلى ضرر كبير للشعر بالإضافة إلى أنه يعمل أيضا على تساقط الشعر ولكننا نعلم جيدا ما أهمية الشعر الناعم لدى جميع النساء، لذلك وجدنا بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر من كريم البانثينول الطبيعي، تابعي مع المقال.فوائد واستخدام كريم البانثينول
- يقضي كريم البانثينول على قشرة الشعر.
- يمنع أيضا تساقط الشعر.
- البانثينول يقضي على خشونة الكوعين والركب.
- يقضي كريم البانثينول على جفاف الشعر.
- كريم البانثينول يعمل أيضا على تنعيم الشعر المجعد.
- كريم البانثينول يعمل أيضا على فرد الشعر بطريقة طبيعية.
- كما إن لديه استخدامات أخرى فهو قد يخلصنا من جفاف البشرة والتشققات التي تتواجد بها بالأخص في فصل الشتاء
المقادير:-
- 2 ملعقة من الخميرة الفورية.
- ملعقتين من البيض.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.
- ملعقة من خل التفاح.
- ضعي الخميرة الفورية مع البيض والنشا وكريم البانثينول وخل التفاح اخلطيهم جيدا.
- ثم قومي بتطبيق هذه الوصفة على شعرك بشكل متساوي، ما بين الجذور حتى الأطراف.
- اغسلي شعرك بعد ذلك بعد مرور 25 دقيقة.
- ثم قومي بتكرار هذه الوصفة لكي تلاحظ هذه النتائج المتميزة من فرد الشعر المجعد.
المقادير
- 2 موزة مهروسة .
- بيضة كاملة.
- ملعقتين من كريم البانثينول..
- ملعقة من زيت اللوز.
- اخلطي كافة المكونات جيدا ولكن يفضل أن يستخدم في هذه الخلطة في الخلاط الكهربائي
- يجب أن نقوم بتصفية هذه المكونات جيدا باستخدام المصفاة.
- وبعد ذلك نبدأ بتوزيع هذه الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- قومي بعمل كعكة.
- وثم إلي شعرك لكي يتم تغذيتها جيدا باستخدام كيس بلاستيك.
- ولكن يجب عليك عزيزتي أن تقومي بترك هذا الماسك على شعرك لمدة 35 دقيقة.
- ثم ابداء بغسيل الشعر جيدا باستخدام الشامبو المخصص للشعر.
- لابد من أستخدام هذه الوصفة مرتين فقط في الأسبوع.
هو لا يستخدم فقط للشعر بل له الكثير من الفوائد الاخري للبشرة وله الكثير من الاستخدامات والمميزات ومنها:-
- يعمل علي التخلص من جفاف الشفايف والبشرة ويرطبهم.
- يعمل علي شد البشرة وازالة التجاعيد والترهلات.
- يعالج خشونة الكعبين والركب والكوع عند وضعه يوميا قبل النوم.
- يعمل علي التخلص من الخطوط البيضا التي تتواجد بالجسم.
- يستخدم البانثينول علي البطن بعد الولادة لكي يتم التخلص من مشكله الخطوط البيضا والحمراء في البطن.
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الكريم السحري بالصيدلية أقوي كيراتين طبيعي معجزة لفرد الشعر دائما بصفة مستمرة نقوم باستخدام الكيراتين الكيماوي التي تساعد على فرد الشعر وتنعيمه، والتخلص أيضا من التجاعيد التي تتواجد في الشعر ولذلك نقوم باستخدام وبصفة مستمرة، ولكن لا يمنع أن أسعارها قد تكون غالية عند أغلب الأشخاص ولكنهم يتفادوا هذه المشكلة ويستخدمون، بلا قد يرجع استخدامه إلى ضرر كبير للشعر بالإضافة إلى أنه يعمل أيضا على تساقط الشعر ولكننا نعلم جيدا ما أهمية الشعر الناعم لدى جميع النساء، لذلك وجدنا بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر من كريم البانثينول الطبيعي، تابعي مع المقال.فوائد واستخدام كريم البانثينول
- يقضي كريم البانثينول على قشرة الشعر.
- يمنع أيضا تساقط الشعر.
- البانثينول يقضي على خشونة الكوعين والركب.
- يقضي كريم البانثينول على جفاف الشعر.
- كريم البانثينول يعمل أيضا على تنعيم الشعر المجعد.
- كريم البانثينول يعمل أيضا على فرد الشعر بطريقة طبيعية.
- كما إن لديه استخدامات أخرى فهو قد يخلصنا من جفاف البشرة والتشققات التي تتواجد بها بالأخص في فصل الشتاء
المقادير:-
- 2 ملعقة من الخميرة الفورية.
- ملعقتين من البيض.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.
- ملعقة من خل التفاح.
- ضعي الخميرة الفورية مع البيض والنشا وكريم البانثينول وخل التفاح اخلطيهم جيدا.
- ثم قومي بتطبيق هذه الوصفة على شعرك بشكل متساوي، ما بين الجذور حتى الأطراف.
- اغسلي شعرك بعد ذلك بعد مرور 25 دقيقة.
- ثم قومي بتكرار هذه الوصفة لكي تلاحظ هذه النتائج المتميزة من فرد الشعر المجعد.
المقادير
- 2 موزة مهروسة .
- بيضة كاملة.
- ملعقتين من كريم البانثينول..
- ملعقة من زيت اللوز.
- اخلطي كافة المكونات جيدا ولكن يفضل أن يستخدم في هذه الخلطة في الخلاط الكهربائي
- يجب أن نقوم بتصفية هذه المكونات جيدا باستخدام المصفاة.
- وبعد ذلك نبدأ بتوزيع هذه الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- قومي بعمل كعكة.
- وثم إلي شعرك لكي يتم تغذيتها جيدا باستخدام كيس بلاستيك.
- ولكن يجب عليك عزيزتي أن تقومي بترك هذا الماسك على شعرك لمدة 35 دقيقة.
- ثم ابداء بغسيل الشعر جيدا باستخدام الشامبو المخصص للشعر.
- لابد من أستخدام هذه الوصفة مرتين فقط في الأسبوع.
هو لا يستخدم فقط للشعر بل له الكثير من الفوائد الاخري للبشرة وله الكثير من الاستخدامات والمميزات ومنها:-
- يعمل علي التخلص من جفاف الشفايف والبشرة ويرطبهم.
- يعمل علي شد البشرة وازالة التجاعيد والترهلات.
- يعالج خشونة الكعبين والركب والكوع عند وضعه يوميا قبل النوم.
- يعمل علي التخلص من الخطوط البيضا التي تتواجد بالجسم.
- يستخدم البانثينول علي البطن بعد الولادة لكي يتم التخلص من مشكله الخطوط البيضا والحمراء في البطن.
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