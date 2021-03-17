الكريم السحري بالصيدلية أقوي كيراتين طبيعي معجزة لفرد الشعر الخشن لناعم حرير

الكريم السحري بالصيدلية أقوي كيراتين طبيعي معجزة لفرد الشعر دائما بصفة مستمرة نقوم باستخدام الكيراتين الكيماوي التي تساعد على فرد الشعر وتنعيمه، والتخلص أيضا من التجاعيد التي تتواجد في الشعر ولذلك نقوم باستخدام وبصفة مستمرة، ولكن لا يمنع أن أسعارها قد تكون غالية عند أغلب الأشخاص ولكنهم يتفادوا هذه المشكلة ويستخدمون، بلا قد يرجع استخدامه إلى ضرر كبير للشعر بالإضافة إلى أنه يعمل أيضا على تساقط الشعر ولكننا نعلم جيدا ما أهمية الشعر الناعم لدى جميع النساء، لذلك وجدنا بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر من كريم البانثينول الطبيعي، تابعي مع المقال.

يقضي كريم البانثينول على قشرة الشعر.

يمنع أيضا تساقط الشعر.

البانثينول يقضي على خشونة الكوعين والركب.

يقضي كريم البانثينول على جفاف الشعر.

كريم البانثينول يعمل أيضا على تنعيم الشعر المجعد.

كريم البانثينول يعمل أيضا على فرد الشعر بطريقة طبيعية.

كما إن لديه استخدامات أخرى فهو قد يخلصنا من جفاف البشرة والتشققات التي تتواجد بها بالأخص في فصل الشتاء

الكريم السحري بالصيدلية أقوي كيراتين طبيعي معجزة لفرد الشعر

المقادير:-

2 ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقتين من البيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.

ملعقة من خل التفاح.

ضعي الخميرة الفورية مع البيض والنشا وكريم البانثينول وخل التفاح اخلطيهم جيدا.

ثم قومي بتطبيق هذه الوصفة على شعرك بشكل متساوي، ما بين الجذور حتى الأطراف.

اغسلي شعرك بعد ذلك بعد مرور 25 دقيقة.

ثم قومي بتكرار هذه الوصفة لكي تلاحظ هذه النتائج المتميزة من فرد الشعر المجعد.

المقادير

2 موزة مهروسة .

بيضة كاملة.

ملعقتين من كريم البانثينول..

ملعقة من زيت اللوز.

اخلطي كافة المكونات جيدا ولكن يفضل أن يستخدم في هذه الخلطة في الخلاط الكهربائي

يجب أن نقوم بتصفية هذه المكونات جيدا باستخدام المصفاة.

وبعد ذلك نبدأ بتوزيع هذه الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

قومي بعمل كعكة.

وثم إلي شعرك لكي يتم تغذيتها جيدا باستخدام كيس بلاستيك.

ولكن يجب عليك عزيزتي أن تقومي بترك هذا الماسك على شعرك لمدة 35 دقيقة.

ثم ابداء بغسيل الشعر جيدا باستخدام الشامبو المخصص للشعر.

لابد من أستخدام هذه الوصفة مرتين فقط في الأسبوع.

هو لا يستخدم فقط للشعر بل له الكثير من الفوائد الاخري للبشرة وله الكثير من الاستخدامات والمميزات ومنها:-