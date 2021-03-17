ضعيها في الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو والكثافة والغزارة رهيبة عن تجربة

الكثير من الفتيات والسيدات تغفل عن فوائد القهوة المذهلة للشعر، حيث أنها من الطرق الطبيعية الآمنة تماماً على الشعر وفروة الرأس، ويقضي على القشرة الدهنية للرأس، كما أنها تمنح بصيلات الشعر معظم الفيتامينات والمعادن مضادات الأكسدة التي تعمل على تحفيز نمو الشعر بطريقة طبيعية ويقلل تساقط الشعر، كشفت الدراسات الأبحاث العالمية أن الكافيين الموجود بالقهوة يعمل في معالجة تساقط الشعر كما أنه يعزز نمو الشعر بطريقة طبيعية.

إليكم الطريقة الصحيحة لمكافحة تساقط الشعر والقضاء على القشرة من خلال تنظيف الشعر من خلاله:

عليك بتسخين كوب واحد من الماء.

بعد أن يبرد الماء نقوم بإضافة ملعقتين من مسحوق القهوة.

يتم إضافة كوب القهوة للشامبو الذي يتم استخدامه، ولكن من الأفضل أن يكون الشامبو طبياً ولا يوجد به الكثير من المواد الكيميائية التي تضر الشعر.

يترك القهوة بالشامبو لمدة ساعتين قبل البدء في تطبيقه على الشعر.

عند الاستحمام نقوم بوضع كمية مناسبة من الشامبو على الشعر مع تدليك فروة الرأس بشكل جيد.

تعمل على تحسين تدفق الدم بشكل طبيعي لبصيلات الشعر من خلال توزيع العناصر الغذائية بطريقة جيدة.

يعمل على تعزيز نمو الشعر حتى أن يصبح قوي وصحي ويمنع تساقطه.

حتى أن يصبح قوي وصحي ويمنع تساقطه. يساهم في زيادة طول الشعر والتخلص من خلايا بقايا الجلد الميت بفروة الرأس.

يتم أستخدامه من جل الصبار ويدخل في العديد من الوصفات ويحتوي علي الكثير من الفوائد، وعلي الفيتامينات والمعادن وطرق أستخدامة سهله للغاية، كل ما عليكى قومي بتحضير وعاء وضعي به معلقتين من جل الصبار مع معلقتين من الشامبو ومعلقة من عصير الليمون ويقلب المزيج ويتم وضعه علي الشعر مع التدليك لمدة دقائق ويغسل الشعر بالماء الفاتر، فهذه الوصفه تعمل علي تطويل الشعر ومنع التساقط بسرعه رهيبة.