طريقة عمل البسبوسة بمكونات بسيطة في البيت تبحث عنها الكثير من السيدات، بشكل خاص لأنها من الحلويات السهلة والسريعة والتي يحبها الكثير، والتي يمكن تنفيذها من خلال وصفات مختلفة، حيث أنها اشهى الحلويات الشرقية التي على عرفها العالم العربي. طريقة عمل البسبوسة بمكونات بسيطة في البيت مكونات البسبوسة بمكونات بسيطة 2 كأس من دقيق السميد.

كأس سمن مذاب.

نصف كأس من السكر الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

كأس زبادي.

4 ملاعق كبيرة جوز الهند.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. مكونات شربات البسبوسة كأس سكر.

كأس ونصف ماء.

ملعقة صغيرة عصير الليمون.

ملعقة زبدة. خطوات عمل البسبوسة بمكونات بسيطة في وعاء كبير يتم وضع السميد مع السمن المذاب وفركها من خلال أصابع اليد حتى تصبح عجينة.

نضيف السكر والعسل لها والزبادي وجوز الهند والبيكنج بودر.

يتم تقليب المكونات معًا حتى تكون متجانسة ويكون قوامها رملي.

يتم تحضير صينية البسبوسة التي يتم إدخالها الفرن ويتم دهنها بالسمن ونفرد عجينة البسبوسة فيها مع الضغط عليها برفق.

ثم يتم تقطيع العجينة حسب الشكل.

ونضع الفول السوداني أو اللوز عليها حسب الرغبة.

يتم إدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 200 وذلك لمدة نصف ساعة حتى يصبح اللون ذهبى.

وتسقى بالشربات الدافئ فور خروجها من الفرن. طريقة عمل شربات البسبوسة يتم وضع الماء والسكر في قدر على النار وينتظر حتى يغلي ويذوب السكر بشكل تام.

ثم يتم إضافة عصير الليمون وترك الخليط للغليان مدة خمس دقائق.

ويرفع على النار.

ثم يترك ليبرد قليلًا .

ثم نقوم بوضع الزبدة به وتقليبها ونسقي به البسبوسة. طريقة عمل البسبوسة بمكونات بسيطة بالقشطة المكونات كوبان من سميد البسبوسة.

كوب سكر.

كوب قشطة.

كوب لبن بودرة.

ربع كوب جوز الهند.

نصف كوب زبدة طرية.

ملعقة صغيرة بكينج باودر. مكونات حشو القشطة ربع كيلو لبن.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة نشا.

فستق للتزيين.

قشطة. خطوات عمل البسبوسة بالقشطة في وعاء كبير نقوم بخلط السميد مع الزبدة ونقلبهم جيدًا وتركها لخمس دقائق.

يتم خفق باقي المكونات معا وعجنها جميعا حتى تتجانس.

من أجل تجهيز الحشو يتم وضع اللبن على النار، وعندما يصبح دافئ نضيف النشا ونقلب بشكل مستمر.

ثم ونضع الفانيليا ومقدار قليل من اللبن.

ويتم التقليب باستمرار مرة أخرى حتى يذوب النشا ويصبح القوام سميك قليلًا.

ويتم تركها جانبًا لتبرد ثم نقوم بتحضير صينية الفرن ونضع فيها مقدار نصف عجينة البسبوسة ويفرد عليها الحشو، ثم نضع باقى الكمية ونرش عليها الفستق المطحون.

يتم إدخال الصينية على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة.

ثم تخرج ويتم سقيها بالشربات فوراً. طريقة عمل البسبوسة بمكونات بسيطة في البيت مكونات البسبوسة بمكونات بسيطةمكونات شربات البسبوسةخطوات عمل البسبوسة بمكونات بسيطةطريقة عمل شربات البسبوسةطريقة عمل البسبوسة بمكونات بسيطة بالقشطة المكوناتمكونات حشو القشطةخطوات عمل البسبوسة بالقشطة الوسوم

طريقة عمل البسبوسة بمكونات بسيطة في البيت تبحث عنها الكثير من السيدات، بشكل خاص لأنها من الحلويات السهلة والسريعة والتي يحبها الكثير، والتي يمكن تنفيذها من خلال وصفات مختلفة، حيث أنها اشهى الحلويات الشرقية التي على عرفها العالم العربي. طريقة عمل البسبوسة بمكونات بسيطة في البيت مكونات البسبوسة بمكونات بسيطة 2 كأس من دقيق السميد.

كأس سمن مذاب.

نصف كأس من السكر الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

كأس زبادي.

4 ملاعق كبيرة جوز الهند.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. مكونات شربات البسبوسة كأس سكر.

كأس ونصف ماء.

ملعقة صغيرة عصير الليمون.

ملعقة زبدة. خطوات عمل البسبوسة بمكونات بسيطة في وعاء كبير يتم وضع السميد مع السمن المذاب وفركها من خلال أصابع اليد حتى تصبح عجينة.

نضيف السكر والعسل لها والزبادي وجوز الهند والبيكنج بودر.

يتم تقليب المكونات معًا حتى تكون متجانسة ويكون قوامها رملي.

يتم تحضير صينية البسبوسة التي يتم إدخالها الفرن ويتم دهنها بالسمن ونفرد عجينة البسبوسة فيها مع الضغط عليها برفق.

ثم يتم تقطيع العجينة حسب الشكل.

ونضع الفول السوداني أو اللوز عليها حسب الرغبة.

يتم إدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 200 وذلك لمدة نصف ساعة حتى يصبح اللون ذهبى.

وتسقى بالشربات الدافئ فور خروجها من الفرن. طريقة عمل شربات البسبوسة يتم وضع الماء والسكر في قدر على النار وينتظر حتى يغلي ويذوب السكر بشكل تام.

ثم يتم إضافة عصير الليمون وترك الخليط للغليان مدة خمس دقائق.

ويرفع على النار.

ثم يترك ليبرد قليلًا .

ثم نقوم بوضع الزبدة به وتقليبها ونسقي به البسبوسة. طريقة عمل البسبوسة بمكونات بسيطة بالقشطة المكونات كوبان من سميد البسبوسة.

كوب سكر.

كوب قشطة.

كوب لبن بودرة.

ربع كوب جوز الهند.

نصف كوب زبدة طرية.

ملعقة صغيرة بكينج باودر. مكونات حشو القشطة ربع كيلو لبن.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة نشا.

فستق للتزيين.

قشطة. خطوات عمل البسبوسة بالقشطة في وعاء كبير نقوم بخلط السميد مع الزبدة ونقلبهم جيدًا وتركها لخمس دقائق.

يتم خفق باقي المكونات معا وعجنها جميعا حتى تتجانس.

من أجل تجهيز الحشو يتم وضع اللبن على النار، وعندما يصبح دافئ نضيف النشا ونقلب بشكل مستمر.

ثم ونضع الفانيليا ومقدار قليل من اللبن.

ويتم التقليب باستمرار مرة أخرى حتى يذوب النشا ويصبح القوام سميك قليلًا.

ويتم تركها جانبًا لتبرد ثم نقوم بتحضير صينية الفرن ونضع فيها مقدار نصف عجينة البسبوسة ويفرد عليها الحشو، ثم نضع باقى الكمية ونرش عليها الفستق المطحون.

يتم إدخال الصينية على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة.

ثم تخرج ويتم سقيها بالشربات فوراً. طريقة عمل البسبوسة بمكونات بسيطة في البيت مكونات البسبوسة بمكونات بسيطةمكونات شربات البسبوسةخطوات عمل البسبوسة بمكونات بسيطةطريقة عمل شربات البسبوسةطريقة عمل البسبوسة بمكونات بسيطة بالقشطة المكوناتمكونات حشو القشطةخطوات عمل البسبوسة بالقشطة

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