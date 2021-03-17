لبان الدكر والنشا أفضل كريم كولاجين طبيعي للتخلص من تجاعيد وترهلات البشرة للابد

لبان الدكر والنشا أفضل كريم كولاجين طبيعي اصبح بامكانك عزيزي القارئة أن تقومي بالعناية بنظارة البشرة، بدلا من أن تقومي في الدخول بشكل مباشر إلى عمليات التجميل، لذلك يمكننا أيضا أن نقوم بعمل ماسك لبان الذكر والنشا التي يساعد على ترطيب البشرة، وتفتيحها فهو من الماسكات الطبيعية المميزة على الإطلاق، كما أنه يعمل على ظهور اطاله جديدة، و يعطى جمال رائع بالإضافة إلى ذلك هذا الماسك يجعل بشرتك بيضاء و خدود ممتلئة. لبان الدكر والنشا أفضل كريم كولاجين طبيعي المكونات:- ملعقتين من لبان الذكر المطحون

ملعقه كبيره من النشا البودر.

2 ملعقة من ماء الورد

بياض بيضة

دقيق الأرز. تحضير الوصفة:- نقوم بتحضير كريم لبان الدكر للبشرة احضري وعاء به كمية من دقيق الارز والنشا وماء الورد .

احضري وعاء به كمية من دقيق الارز والنشا وماء الورد . ثم نقوم باضافة لبان الذكر المطحون اويتم نقعه في الماء من اليل وحتي الصباح حتي يذوب ونضع وباقي المكونات.

و نخلطهم جيدا ونقوم بتطبيق هذه الوصفة على البشرة.

ولكن يفضل أن نقوم بمزج هذه المكونات قبل تطبيقها على البشرة.

وأخيرا انتظري لمدة 25 دقيقة ثم قومي بغسل بشرتك.

كما بامكانك ايضا أن تقومى بوضع هذا الماسك على اليدين والركب والكوع وجميع المناطق الحساسة التي تتواجد في الجسم.

ولكن يجب أن تقوم بتطبيق لمدة أسبوعين الماسك للخدود اصبحت ممتلئة وبيضاء ايضا بدلا من أن تقومي باستخدام حقن البوتكس مميزات تطبيق كريم النشا ولبان الذكر كريم النشا يعمل أيضا على تنعيم البشرة وترطيبهما.

اللبان الذكر يعمل ايضا على التخلص من جفاف البشرة

يخلصنا الماسك من تشققات الشفايف.

يعمل ايضا على إظهار نضارة البشرة وزيادة اشراقها

يقلل من وجود البقع الداكنة التي تتواجد في البشرة.

تخلص البشرة من الترهلات والتجاعيد التي تتواجد بها.

يعالج هذا الماسك فقط الأمراض الجلدية التي تتواجد في البشرة إذا كان مرض الجدري أو بعض الدمامل التي تظهر في الجسم والبشرة. الوسوم

لبان الدكر والنشا أفضل كريم كولاجين طبيعي اصبح بامكانك عزيزي القارئة أن تقومي بالعناية بنظارة البشرة، بدلا من أن تقومي في الدخول بشكل مباشر إلى عمليات التجميل، لذلك يمكننا أيضا أن نقوم بعمل ماسك لبان الذكر والنشا التي يساعد على ترطيب البشرة، وتفتيحها فهو من الماسكات الطبيعية المميزة على الإطلاق، كما أنه يعمل على ظهور اطاله جديدة، و يعطى جمال رائع بالإضافة إلى ذلك هذا الماسك يجعل بشرتك بيضاء و خدود ممتلئة. لبان الدكر والنشا أفضل كريم كولاجين طبيعي المكونات:- ملعقتين من لبان الذكر المطحون

ملعقه كبيره من النشا البودر.

2 ملعقة من ماء الورد

بياض بيضة

دقيق الأرز. تحضير الوصفة:- نقوم بتحضير كريم لبان الدكر للبشرة احضري وعاء به كمية من دقيق الارز والنشا وماء الورد .

احضري وعاء به كمية من دقيق الارز والنشا وماء الورد . ثم نقوم باضافة لبان الذكر المطحون اويتم نقعه في الماء من اليل وحتي الصباح حتي يذوب ونضع وباقي المكونات.

و نخلطهم جيدا ونقوم بتطبيق هذه الوصفة على البشرة.

ولكن يفضل أن نقوم بمزج هذه المكونات قبل تطبيقها على البشرة.

وأخيرا انتظري لمدة 25 دقيقة ثم قومي بغسل بشرتك.

كما بامكانك ايضا أن تقومى بوضع هذا الماسك على اليدين والركب والكوع وجميع المناطق الحساسة التي تتواجد في الجسم.

ولكن يجب أن تقوم بتطبيق لمدة أسبوعين الماسك للخدود اصبحت ممتلئة وبيضاء ايضا بدلا من أن تقومي باستخدام حقن البوتكس مميزات تطبيق كريم النشا ولبان الذكر كريم النشا يعمل أيضا على تنعيم البشرة وترطيبهما.

اللبان الذكر يعمل ايضا على التخلص من جفاف البشرة

يخلصنا الماسك من تشققات الشفايف.

يعمل ايضا على إظهار نضارة البشرة وزيادة اشراقها

يقلل من وجود البقع الداكنة التي تتواجد في البشرة.

تخلص البشرة من الترهلات والتجاعيد التي تتواجد بها.

يعالج هذا الماسك فقط الأمراض الجلدية التي تتواجد في البشرة إذا كان مرض الجدري أو بعض الدمامل التي تظهر في الجسم والبشرة.

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