الموز وزيادة الوزن هل هو حقيقة أم مجرد معلومة خاطئة في عالم الريجيم

يعتقد العديد من ىالناس أن هناك علاقة وطيدة بين الموز وزيادة الوزن وأن تناول الموز باستمرار أو كل يوم يجعلهم يكتسبون المزيد من الكالوريهات أو السعرات الحرارية، لذلك بحثاً في هذا الأمر جمعنا ما توصل إليه خبراء التغذية حول هذا الأمر موضحين اقيمة الغذائية العالية للموز وفوائده الصحية فتابعونا في هذا المقال لمعرفة المزيد من الحقائق حول هذا الأمر.

الموز وزيادة الوزن حقيقة الموز واكتساب الوزن:

يعتقد العديد من الناس أن تناول الموز يمنهم من خسارة الوزن بل يكسبهم المزيد منه ويرجع ذلك إلى أن حبة الواحدة من الموز تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية يعادل 106 سعر حراري بالإضافة إلى مكية الكربوهيدرات التي تساوي 27 جرام من الكربوهيدرات.

بالإضافة إلى الدهون كل هذا جعل الناس يخافون من تناول الموز ويبتعدون عنه أثناء اتباع حمية غذائية ولكن هذا خاطئ تماماً فعلى الرغم أن الموز يحتوي على قدر كبير من السعرات الحرارية إلا أنه لا يسبب اكتساب الوزن عند تناوله بالشكل المعتدل.

يحتوي الموز على عدد كبير ومتنوع من المغذيات والفيتامينات التي لا يجب أبداً أن نحرم الجسم منها كالبوتاسيوم والماغنسيوم المفيد للقلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى الحديد الهام لخلايا الدم والذي يخلصك من الانيميا.

علاقة الموز وزيادة الوزن:

يحتوي الموز أيضاً على فيتامين ب6 وفيتامين سي وهما من أهم الفيتامينات حيث يعمل على تقوية المناعة ويدخل في العديد من الوظائف الحيوية بالجسم، كما تحتوي على مضادات الاكسدة التي تحارب تأكسد الخلايا وتلفها.

لذلك فإن تناول الموز لن يسبب بالضرورة زيادة الوزن إلا في حالة تناوله بكميات كبيرة مع وجود اضافات مثل تناول مخفوق الموز مع العسل أو السكر كل يوم أو خلطه مع الحليب لاكتساب الوزن.