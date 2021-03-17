اللبنة اللبنانية وصفة شهية ومغذية بخطوات بسيطة وسريعة من مطبخك

يعد طبق اللبنة اللبنانية من أشهى الأطباق على الإطلاق حيث يحضر في جميع الدول العربية بمختلف الطرق ويتم تقديمها بجانب الأطباق الرئيسية او على الفطور ،تتكون اللبنة بشكل أساسي من اللبن الطازج لذلك فهي تحتوي على نسبة عالية من المغذيات والمواد النافعة للجسم فتابعينا في هذا المقال لمعرفة أسهل طريقة لتحضيرها في المنزل. اللبنة اللبنانية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: اللبنة اللبنانية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: خطوات تحضير اللبنة اللبنانية: أحضري وعاء مناسب الحجم وضغي به لتر اللبن. ضعي اللبن على نار متوسسطة واترميه حتى يغلي. استمري في تقليب اللبن حتى لا يلتصق في قاع الإناء. بعد أن يغلي ارفعيه من على النار واتركيه يبرد. أحضري طبق وضعي به القليل من اللبن. أضيفي اللبن الرائب وقلبي حتى يذوب. افرغي خليط البن الرائب مع باقي كمية اللبن وقلبي. أضيفي الملح واتركي الخليط مغطى في مكان مظلم لمدة ست ساعات على الأقل حتى يبدأ في تكوين طبقة من الجبن. قومي بوضع اللبن المتكون في قطعة نظيفة من القماش وتعليقها حتى يتم تصفيته من كل الماء الموجود به. اتركي اللبنة لليلة كاملة حتى تتكون وتتخلص من كل الماء والسوائل. توضع اللبنة في وعاء بلاستيكي نظيف ويضاف إليها النعناع الجاف والزعتر وقطع الزيتون حسب الرغبة. أضيفي قطع الفلفل وقلبي ثم احتفظي بها في الثلاجة وتناوليها كما يحلو لك. يمكنك حفظها عن طريق إضافة زيت الزيتون إليها. خطوات تحضير اللبنة اللبنانية: الوسوم

يعد طبق اللبنة اللبنانية من أشهى الأطباق على الإطلاق حيث يحضر في جميع الدول العربية بمختلف الطرق ويتم تقديمها بجانب الأطباق الرئيسية او على الفطور ،تتكون اللبنة بشكل أساسي من اللبن الطازج لذلك فهي تحتوي على نسبة عالية من المغذيات والمواد النافعة للجسم فتابعينا في هذا المقال لمعرفة أسهل طريقة لتحضيرها في المنزل. اللبنة اللبنانية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: اللبنة اللبنانية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: خطوات تحضير اللبنة اللبنانية: أحضري وعاء مناسب الحجم وضغي به لتر اللبن. ضعي اللبن على نار متوسسطة واترميه حتى يغلي. استمري في تقليب اللبن حتى لا يلتصق في قاع الإناء. بعد أن يغلي ارفعيه من على النار واتركيه يبرد. أحضري طبق وضعي به القليل من اللبن. أضيفي اللبن الرائب وقلبي حتى يذوب. افرغي خليط البن الرائب مع باقي كمية اللبن وقلبي. أضيفي الملح واتركي الخليط مغطى في مكان مظلم لمدة ست ساعات على الأقل حتى يبدأ في تكوين طبقة من الجبن. قومي بوضع اللبن المتكون في قطعة نظيفة من القماش وتعليقها حتى يتم تصفيته من كل الماء الموجود به. اتركي اللبنة لليلة كاملة حتى تتكون وتتخلص من كل الماء والسوائل. توضع اللبنة في وعاء بلاستيكي نظيف ويضاف إليها النعناع الجاف والزعتر وقطع الزيتون حسب الرغبة. أضيفي قطع الفلفل وقلبي ثم احتفظي بها في الثلاجة وتناوليها كما يحلو لك. يمكنك حفظها عن طريق إضافة زيت الزيتون إليها. خطوات تحضير اللبنة اللبنانية:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللبنة اللبنانية وصفة شهية ومغذية بخطوات بسيطة وسريعة من مطبخك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.