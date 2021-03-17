خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج من أول مرة، حيث تسعى كل فتاة أن تمتلك مظهر أكثر من رائع من حيث لون اليدين والرجلين وأولهم الوجه بالطبع، وأن يكون لونهم صحياً وخاليين من البهتان تماماً، وتعد الخلطات الطبيعية من أكثر الأشياء التي تأتي بنتائج فعالة فى تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج وأكثر من الكريمات الجاهزة، وبدورنا من خلال هذه المقال سنقدم إليكم خلطة لتبييض اليدين والرجلين مضمونة وأمنة بنسبة 100%. خلطة لتبييض اليدين والرجلين بياض الثلج خلطة لتبييض اليدين والرجلين بياض الثلج ونجد أن من أكثر الخلطات فاعلية هى خلطة تبييض اليدين وشدها بالمكونات التالية: ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة من زيت جنين القمح.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من زيت الخروع.

عصير ليمونة كاملة وكبيرة. طريقة الاستخدام: أولا قومي بوضع كافة المكونات سوياً حتى تمتزج جيداً.

قومي بغسل منطقة اليدين والرجلين جيداً ثم قومي بتجفيفهم وضعي عليهم هذه الخلطة واتركيها لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك ابدئي فى حركات دائرية بفرك كلا من اليدين والقدمين، ثم تُغسل بالماء الدافئ.

قومي بوضع مرطب مناسب لبشرتك، وكرري هذه الوصفة يومياً.

بعد استخدام هذه الوصفة سوف تحصلين على نتائج قوية خلال أول أسبوع. تبييض اليدين والرجلين للعروس تبييض اليدين والرجلين للعروس المكونات: قطعة من الصابون المرطب للبشرة مثل صابونة دوف.

نصف ملعقة أرز مطحون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من خل التفاح.

ملعقة واحدة وصغيرة من جل الصبار. طريقة التحضير والاستخدام: أحضري قطعة الصابون وقومي ببشرها وضعيها فى إناء مع 3 ملاعق من الماء على نار هادئة حتى تذوب وتصبح سائلة.

أضيفي ملعقة الأرز ثم العسل ثم زيت اللوز وجل الصبار وخل التفاح إلى الخليط السابق، واخفقيهم جيداً.

اتركي الخليط لمدة 3 دقائق على نار هادئة ثم يتم وضعها فى قوالب صغيرة مع مراعاة دهنها بالقليل من الفازلين.

يتم استخدامها على اليدين والرجلين بشكل مستمر من خلال بل اليدين والرجلين بالماء وفركهم بقطعة من هذه الصابونة وتترك الرغوة عليها لعدة دقائق، ثم تُغسل، ومع التكرار سوف تحصلين على تبييض لليدين والرجلين كبياض الثلج. الوسوم

خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج من أول مرة، حيث تسعى كل فتاة أن تمتلك مظهر أكثر من رائع من حيث لون اليدين والرجلين وأولهم الوجه بالطبع، وأن يكون لونهم صحياً وخاليين من البهتان تماماً، وتعد الخلطات الطبيعية من أكثر الأشياء التي تأتي بنتائج فعالة فى تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج وأكثر من الكريمات الجاهزة، وبدورنا من خلال هذه المقال سنقدم إليكم خلطة لتبييض اليدين والرجلين مضمونة وأمنة بنسبة 100%. خلطة لتبييض اليدين والرجلين بياض الثلج خلطة لتبييض اليدين والرجلين بياض الثلج ونجد أن من أكثر الخلطات فاعلية هى خلطة تبييض اليدين وشدها بالمكونات التالية: ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة من زيت جنين القمح.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من زيت الخروع.

عصير ليمونة كاملة وكبيرة. طريقة الاستخدام: أولا قومي بوضع كافة المكونات سوياً حتى تمتزج جيداً.

قومي بغسل منطقة اليدين والرجلين جيداً ثم قومي بتجفيفهم وضعي عليهم هذه الخلطة واتركيها لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك ابدئي فى حركات دائرية بفرك كلا من اليدين والقدمين، ثم تُغسل بالماء الدافئ.

قومي بوضع مرطب مناسب لبشرتك، وكرري هذه الوصفة يومياً.

بعد استخدام هذه الوصفة سوف تحصلين على نتائج قوية خلال أول أسبوع. تبييض اليدين والرجلين للعروس تبييض اليدين والرجلين للعروس المكونات: قطعة من الصابون المرطب للبشرة مثل صابونة دوف.

نصف ملعقة أرز مطحون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من خل التفاح.

ملعقة واحدة وصغيرة من جل الصبار. طريقة التحضير والاستخدام: أحضري قطعة الصابون وقومي ببشرها وضعيها فى إناء مع 3 ملاعق من الماء على نار هادئة حتى تذوب وتصبح سائلة.

أضيفي ملعقة الأرز ثم العسل ثم زيت اللوز وجل الصبار وخل التفاح إلى الخليط السابق، واخفقيهم جيداً.

اتركي الخليط لمدة 3 دقائق على نار هادئة ثم يتم وضعها فى قوالب صغيرة مع مراعاة دهنها بالقليل من الفازلين.

يتم استخدامها على اليدين والرجلين بشكل مستمر من خلال بل اليدين والرجلين بالماء وفركهم بقطعة من هذه الصابونة وتترك الرغوة عليها لعدة دقائق، ثم تُغسل، ومع التكرار سوف تحصلين على تبييض لليدين والرجلين كبياض الثلج.

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