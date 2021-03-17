خلطات تبييض سريعة المفعول لتفتيح الوجه واليدين والقدمين من أول استعمال

خلطات تبييض سريعة المفعول، بالطبع تريد كل الفتيات امتلاك بشرة ناصعة البياض وخالية من أي شوائب أو تصبغات، وتريد الظهور بمظهر صحي وببشرة نضرة ومشرقة ولامعة دائماً، ويمكن تبييض البشرة وشدها بسرعة من خلال استخدام خلطات تبييض سريعة المفعول وبمكونات طبيعية وخالية من أي مواد كيميائية لذلك هى آمنة على البشرة ومضمونة ومجربة من خلال الكثير من الفتيات، سنقدم إليك أكثر من وصفة سريعة المفعول لتختاري من بينهم ما يُناسبك. خلطات تبييض سريعة المفعول خلطات تبييض سريعة المفعول المكونات: كوب من الماء.

ربع كوب من زيت اللوز.

ربع كوب من زيت الخروع.

ربع كوب من زيت الزيتون.

عبوة صغيرة من مرهم فيكس.

ربع كوب من ماء الورد.

علبة من كريم الجليسوليد الكبير.

عبوة من الجلسرين 100 مل.

صابون زيت الزيتون أو صابون الغار. طريقة التحضير والاستخدام: قومي ببشر صابونة الغار أو صابونة زيت الزيتون أو أي صابون بدون رائحة متوفر لديكي، ثم أضيفي إليهم كوب الماء العادي وماء الورد، واتركيهم من الليل حتى صباح اليوم التالي.

بعد ذلك أضيفي باقي المكونات وقومي بخفقهم جيداً بواسطة اليد أو الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك احتفظي بالخليط لمدة يوم كامل فى الثلاجة حتى تتفاعل المكونات وتتجانس سوياً.

أما عن طريقة الاستخدام فيتم دهن الجسم بأكمله مع التركيز على المناطق الغامقة والتي تحتاج إلى تفتيح ويترك لمدة ساعة على الأقل قبل الاستحمام.

تكرر الخلطة مرتين فى الأسبوع وسوف تحصلين على نتائج فعالة من أول استخدام فى تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج. خلطة بياض الثلج للوجه خلطة بياض الثلج للوجه المكونات: ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

عصير نصف ليمونه. طريقة التحضير: اخفقي المكونات جيداً حتى تتجانس.

ثم ضعي الماسك على بشرة نظيفة واتركيه حتى يجف تماماً.

بعد ذلك اغسلي الوجه بالماء الفاتر، ثم يرطب، ولاحظي الفرق. الوسوم

خلطات تبييض سريعة المفعول، بالطبع تريد كل الفتيات امتلاك بشرة ناصعة البياض وخالية من أي شوائب أو تصبغات، وتريد الظهور بمظهر صحي وببشرة نضرة ومشرقة ولامعة دائماً، ويمكن تبييض البشرة وشدها بسرعة من خلال استخدام خلطات تبييض سريعة المفعول وبمكونات طبيعية وخالية من أي مواد كيميائية لذلك هى آمنة على البشرة ومضمونة ومجربة من خلال الكثير من الفتيات، سنقدم إليك أكثر من وصفة سريعة المفعول لتختاري من بينهم ما يُناسبك. خلطات تبييض سريعة المفعول خلطات تبييض سريعة المفعول المكونات: كوب من الماء.

ربع كوب من زيت اللوز.

ربع كوب من زيت الخروع.

ربع كوب من زيت الزيتون.

عبوة صغيرة من مرهم فيكس.

ربع كوب من ماء الورد.

علبة من كريم الجليسوليد الكبير.

عبوة من الجلسرين 100 مل.

صابون زيت الزيتون أو صابون الغار. طريقة التحضير والاستخدام: قومي ببشر صابونة الغار أو صابونة زيت الزيتون أو أي صابون بدون رائحة متوفر لديكي، ثم أضيفي إليهم كوب الماء العادي وماء الورد، واتركيهم من الليل حتى صباح اليوم التالي.

بعد ذلك أضيفي باقي المكونات وقومي بخفقهم جيداً بواسطة اليد أو الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك احتفظي بالخليط لمدة يوم كامل فى الثلاجة حتى تتفاعل المكونات وتتجانس سوياً.

أما عن طريقة الاستخدام فيتم دهن الجسم بأكمله مع التركيز على المناطق الغامقة والتي تحتاج إلى تفتيح ويترك لمدة ساعة على الأقل قبل الاستحمام.

تكرر الخلطة مرتين فى الأسبوع وسوف تحصلين على نتائج فعالة من أول استخدام فى تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج. خلطة بياض الثلج للوجه خلطة بياض الثلج للوجه المكونات: ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

عصير نصف ليمونه. طريقة التحضير: اخفقي المكونات جيداً حتى تتجانس.

ثم ضعي الماسك على بشرة نظيفة واتركيه حتى يجف تماماً.

بعد ذلك اغسلي الوجه بالماء الفاتر، ثم يرطب، ولاحظي الفرق.

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