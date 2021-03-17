أفضل وصفتين لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب ، يعتبر القهوة، والعسل من المكونات الفعالة في تفتيح البشرة لانهم يوجد بهم فوائد كثير جداً، لأني القهوة تحتوي علي حمض الكافيين، وهو يساعد علي تفتيح وتقشير البشرة بشكل مميز وطبيعي للغاية دون أي أضرار جانبية، وكذألك العسل أيضا يساعد في تغذية البشرة بالفيتامينات، ولصبار، والشاي الأخضر لهم فوائد عديدة ومفيدة علي إزالة الحبوب لانهم يوجد بهم الكثير من المواد الفعالة والصحية، والصبار يستخدم في جميع الوصفات لانهو غني جدا بالمواد الفعالة والصحيه، وأيضا الشاي الأخضر، واكثرهم مثلا الشاي الأخضر يستخدم في التخسيس، وسوف نتحدث في مقالنا هذا عن أفضل وصفتين لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب في يوم واحد ومكونات بسيطة. مكونات وصفة القهوة والعسل لتفتيح البشرة مكونات وصفة القهوة والعسل لتفتيح البشرة سوف تتكون وصفة العسل والقهوة لتفتيح البشرة من مكونات وهي كالتالي:- 1 معلقة من القهوة المطحونة.

1 معلقة من العسل المركز.

1 معلقه من الزبادي. طريقة التحضير نحضر إناء ثم نقوم بوضع معلقة القهوة، ومعلقة العسل المركز، ومعلقة الزبادي ثم نقوم بمزج الخليط جيداً جداً حتي يتجانس الخليط مع بعضهم البعض. طريقة استخدام الخليط علي الوجه طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة إستخدام الخليط وهي كالتالي:- نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء قبل الاستخدام، واستخدام بخار الماء علي الوجه لمدة ربع ساعة قبل الاستخدام. نضع طبقة من الخليط علي الوجه ونتركها لمدة تتراوح بين 20 دقايق إلي نصف ساعة للحصول علي نتيجة جيدة من أول استخدام للخليط. ثم نشطف الوجه جيداً بالماء النقي البارد لغلق المسامات . ثم نكرر العملية من مرتين اللي أربع مرات في الأسبوع للحصول علي تفتيح ممتاز وصحي للبشرة. مكونات وصفة الصبار والشاي الأخضر لإزالة الحبوب مكونات وصفة الصبار والشاي الأخضر لإزالة الحبوب يوجد وصفة سهلة لإزاله الحبوب وهي كما يلي:- صبار.

وشاي أخصر. طريقة التحضير طريقة التحضير وسوف نقوم بعمل طريقة التحضير وصفة إزالة الحبوب وهي كالتالي:- نستخلص المادة الموجودة داخل الصبار ونضعها في وعاء ونضيف إليها الشاي الأخضر، ونخلط المكونات جيداً حتي يتجانس الخليط جيداً. طريقة إستخدام الخليط سوف نتعرف علي طريقة إستخدام خليط الصبار والشاى الأخضر لإزالة الحبوب وتأتي كما يلي:- نقوم بغسل الوجه أيضا جيداً قبل الأستعمال، ونقوم بوضع بخار الماء لمدة قليلة علي الوجه. نضع كمية من الخليط علي الوجه بطريقة متساوية حتي يتم إزالة الحبوب بطريقة جيداً. ثم نتركها لمدة من بين ربع ساعة حتي نصف ساعة ويستحسن تركها مدة أطول لكي يتجانس الخليط مع الوجه ويمتصه جيداً ليعطيك نتيجة فعالة . ونكرر العملية مرتين إلي ثلاث مرات في الأسبوع . الوسوم

أفضل وصفتين لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب ، يعتبر القهوة، والعسل من المكونات الفعالة في تفتيح البشرة لانهم يوجد بهم فوائد كثير جداً، لأني القهوة تحتوي علي حمض الكافيين، وهو يساعد علي تفتيح وتقشير البشرة بشكل مميز وطبيعي للغاية دون أي أضرار جانبية، وكذألك العسل أيضا يساعد في تغذية البشرة بالفيتامينات، ولصبار، والشاي الأخضر لهم فوائد عديدة ومفيدة علي إزالة الحبوب لانهم يوجد بهم الكثير من المواد الفعالة والصحية، والصبار يستخدم في جميع الوصفات لانهو غني جدا بالمواد الفعالة والصحيه، وأيضا الشاي الأخضر، واكثرهم مثلا الشاي الأخضر يستخدم في التخسيس، وسوف نتحدث في مقالنا هذا عن أفضل وصفتين لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب في يوم واحد ومكونات بسيطة. مكونات وصفة القهوة والعسل لتفتيح البشرة مكونات وصفة القهوة والعسل لتفتيح البشرة سوف تتكون وصفة العسل والقهوة لتفتيح البشرة من مكونات وهي كالتالي:- 1 معلقة من القهوة المطحونة.

1 معلقة من العسل المركز.

1 معلقه من الزبادي. طريقة التحضير نحضر إناء ثم نقوم بوضع معلقة القهوة، ومعلقة العسل المركز، ومعلقة الزبادي ثم نقوم بمزج الخليط جيداً جداً حتي يتجانس الخليط مع بعضهم البعض. طريقة استخدام الخليط علي الوجه طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة إستخدام الخليط وهي كالتالي:- نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء قبل الاستخدام، واستخدام بخار الماء علي الوجه لمدة ربع ساعة قبل الاستخدام. نضع طبقة من الخليط علي الوجه ونتركها لمدة تتراوح بين 20 دقايق إلي نصف ساعة للحصول علي نتيجة جيدة من أول استخدام للخليط. ثم نشطف الوجه جيداً بالماء النقي البارد لغلق المسامات . ثم نكرر العملية من مرتين اللي أربع مرات في الأسبوع للحصول علي تفتيح ممتاز وصحي للبشرة. مكونات وصفة الصبار والشاي الأخضر لإزالة الحبوب مكونات وصفة الصبار والشاي الأخضر لإزالة الحبوب يوجد وصفة سهلة لإزاله الحبوب وهي كما يلي:- صبار.

وشاي أخصر. طريقة التحضير طريقة التحضير وسوف نقوم بعمل طريقة التحضير وصفة إزالة الحبوب وهي كالتالي:- نستخلص المادة الموجودة داخل الصبار ونضعها في وعاء ونضيف إليها الشاي الأخضر، ونخلط المكونات جيداً حتي يتجانس الخليط جيداً. طريقة إستخدام الخليط سوف نتعرف علي طريقة إستخدام خليط الصبار والشاى الأخضر لإزالة الحبوب وتأتي كما يلي:- نقوم بغسل الوجه أيضا جيداً قبل الأستعمال، ونقوم بوضع بخار الماء لمدة قليلة علي الوجه. نضع كمية من الخليط علي الوجه بطريقة متساوية حتي يتم إزالة الحبوب بطريقة جيداً. ثم نتركها لمدة من بين ربع ساعة حتي نصف ساعة ويستحسن تركها مدة أطول لكي يتجانس الخليط مع الوجه ويمتصه جيداً ليعطيك نتيجة فعالة . ونكرر العملية مرتين إلي ثلاث مرات في الأسبوع .

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