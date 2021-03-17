طريقة عمل أيس كريم المانجو بالزبادي بخطوات سهلة جداً للغاية

أيس كريم المانجو بالزبادي ، يعتبر المانجو من أشهر، وأشهي الفواكه الصيفية التي تحتوي علي قيمة غذائية عالية التي تحتوي علي فتامين c، وأيضا تحتوي علي الحديد الذي نستخدمه في علاج الأنيميا، ويوجد داخل ثمرة المانجو الكثير من الفيتامينات التي تستخدم في علاج تقلص العضلات وعلاج التوتر، وعلاج تنشيط الذاكرة، والزبادي لهو العديد من الفوائد يساعد علي الإحساس بشبع ويستخدم في علاج حرقان الصدر، وفوائد كثيرة أخري، ومذاقة الممتع وطعمة الرائع ورائحته الجذابة ولونة المميز، والممتاز، سوف نتكلم في مقالنا هذا عن طريقة عمل أيس كريم المانجو بالزبادي بخطوات سهلة جداُ للغاية. مكونات عمل أيس كريم المانجو بالزبادي مكونات عمل أيس كريم المانجو بالزبادي سوف نتعرف علي مكونات عمل أيس كريم المانجو وهي كالتالي:- ثلاث حبات من المانجو.

1 كوب من الزبادي.

ربع كوب من السكر الأبيض. طريقة التحضير طريقة التحضير ويوجد طريقة سهلة للغاية في طريقة تحضير أيس كريم المانجو وهي كما يلي:- نغسل ثمرة المانجو جيداً، ثم نقوم بتقشر الثمرات كلهم وتتخلص من النواة الداخلية لثمرات المانجو، ثم نقطعهم إلي مكعبات صغيرة. ثم نضع مكعبات المانجو بعد تقطيعهم إلي الثلاجة لمده تتراوح ما بين ساعتين ونص إلي ثلاث ساعات. ثم نضع مكعبات المانجو في الخلاط، أو الكبة، ونضع إليهم ربع كوب السكر، وكوب الزبادي، ونضربهم جيداٌ. ثم نذهب بهم إلي الثلاجة مره أخري لمد تتراوح أيضا إلي ساعتين ونص إلي ثلاث ساعات. ثم نحضرهم ونستخدم معلقة الآيس كريم ونضع كل كمية في الإناء المراد استخدامه ونقدم مع بسكويت الآيس كريم، وثم نقدمه إلي الضيوف وبالهنا وشفا. فوائد أيس كريم المانجو بالزبادي يوجد العديد من فوائد أيس كريم وهي كالتالي:- يوجد الكثير من الفوائد مثلا العلاج الموجود في ثمرة المانجو الشهية والعلاج الموجود في الزبادي لانهم يوجد بهم الكثير من الفيتامينات المفيدة للجسم، والعناصر الغذائية الموجودة بداخلهم مثل فتامين c، والحديد والسعرات الحرارية العالية، وعلاج فقر الدم، وهو مفيد جيداً في فصل الصيف القادم يساعد علي ترطيب الجسم وشعورك بالانتعاش، والإحساس الدائم بشبع ويساعد في علاج التوتر وعلاج تقلص العضلات. الوسوم

أيس كريم المانجو بالزبادي ، يعتبر المانجو من أشهر، وأشهي الفواكه الصيفية التي تحتوي علي قيمة غذائية عالية التي تحتوي علي فتامين c، وأيضا تحتوي علي الحديد الذي نستخدمه في علاج الأنيميا، ويوجد داخل ثمرة المانجو الكثير من الفيتامينات التي تستخدم في علاج تقلص العضلات وعلاج التوتر، وعلاج تنشيط الذاكرة، والزبادي لهو العديد من الفوائد يساعد علي الإحساس بشبع ويستخدم في علاج حرقان الصدر، وفوائد كثيرة أخري، ومذاقة الممتع وطعمة الرائع ورائحته الجذابة ولونة المميز، والممتاز، سوف نتكلم في مقالنا هذا عن طريقة عمل أيس كريم المانجو بالزبادي بخطوات سهلة جداُ للغاية. مكونات عمل أيس كريم المانجو بالزبادي مكونات عمل أيس كريم المانجو بالزبادي سوف نتعرف علي مكونات عمل أيس كريم المانجو وهي كالتالي:- ثلاث حبات من المانجو.

1 كوب من الزبادي.

ربع كوب من السكر الأبيض. طريقة التحضير طريقة التحضير ويوجد طريقة سهلة للغاية في طريقة تحضير أيس كريم المانجو وهي كما يلي:- نغسل ثمرة المانجو جيداً، ثم نقوم بتقشر الثمرات كلهم وتتخلص من النواة الداخلية لثمرات المانجو، ثم نقطعهم إلي مكعبات صغيرة. ثم نضع مكعبات المانجو بعد تقطيعهم إلي الثلاجة لمده تتراوح ما بين ساعتين ونص إلي ثلاث ساعات. ثم نضع مكعبات المانجو في الخلاط، أو الكبة، ونضع إليهم ربع كوب السكر، وكوب الزبادي، ونضربهم جيداٌ. ثم نذهب بهم إلي الثلاجة مره أخري لمد تتراوح أيضا إلي ساعتين ونص إلي ثلاث ساعات. ثم نحضرهم ونستخدم معلقة الآيس كريم ونضع كل كمية في الإناء المراد استخدامه ونقدم مع بسكويت الآيس كريم، وثم نقدمه إلي الضيوف وبالهنا وشفا. فوائد أيس كريم المانجو بالزبادي يوجد العديد من فوائد أيس كريم وهي كالتالي:- يوجد الكثير من الفوائد مثلا العلاج الموجود في ثمرة المانجو الشهية والعلاج الموجود في الزبادي لانهم يوجد بهم الكثير من الفيتامينات المفيدة للجسم، والعناصر الغذائية الموجودة بداخلهم مثل فتامين c، والحديد والسعرات الحرارية العالية، وعلاج فقر الدم، وهو مفيد جيداً في فصل الصيف القادم يساعد علي ترطيب الجسم وشعورك بالانتعاش، والإحساس الدائم بشبع ويساعد في علاج التوتر وعلاج تقلص العضلات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أيس كريم المانجو بالزبادي بخطوات سهلة جداً للغاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.