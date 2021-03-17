طريقة عمل كيكة الرواني الهشة زي المحلات

طريقة عمل كيكة الرواني، تعتبر كيكة الرواني من الحلويات الشهية جدا والتي يفضلها الكثير من الأشخاص وخاصة في جمهورية مصر العربية، ويرجع ذلك إلى طعمها اللذيذ والمميز بدرجة كبيرة جدا، كما تعتبر كيكة الرواني من الحلويات البسيطة والسهلة والتي لا تأخذ أي وقت أو مجهود في تنفيذها، كما يمكن تناول هذه الوجبة الشهية في أوقات مختلفة من اليوم حيث يلجأ إليها الكثير من الأشخاص في وجبة الإفطار، ويلجأ إليها الكثير في وجبة العشاء وذلك بالإضافة إلى تناولها في منتصف اليوم أو بعد الوجبات الرئيسية والسريعة أيضا مثل كيك الشيكولاته، لذلك إليكم طريقة عمل كيكة الرواني اللذيذة.

طريقة عمل كيكة الرواني

مكونات كيكة الرواني:

تحتاج كيكة الرواني إلى عدد بسيط من المكونات والتي تتوافر في أي منزل، وهى كالتالي:

إحضار كوبان كبيرين نسبيا من الزبادي السادة.

كوب كبير من الدقيق الأبيض الناعم.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

2 بيضة فقط لا غير.

2 ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة كبيرة نسبيا من الفانيليا.

ملعقتان من جوز الهند وبعض المكسرات للتزين.

خطوات تحضير كيكة الرواني

لا تحتاج كيكة الرواني إلى صعوبة في تحضيرها حيث أنها بسيطة جدا ولا تحتاج إلى فترة طويلة من الوقت.: