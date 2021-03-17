أفضل كريم طبيعي لشد البشرة وتبييضها خلال أسبوع فقط من الاستعمال

أفضل كريم طبيعي لشد البشرة وتبييضها يبحث عنه أغلب الفتيات التي يعانين من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة والترهلات فى بداية عمر الثلاثين أو غيره، وعادة ما يُسبب هذا الأمر إزعاج كبير لهم ويفقد بعضهم الثقة بالنفس، لذلك عبر هذا المقال سنسرد إليكم طريقة عمل أفضل كريم طبيعي لشد البشرة وتبييضها بمكونات طبيعية 100% وموجودة فى مطبخك وبنتائج فعالة ومضمونة للغاية.

أفضل كريم طبيعي لشد البشرة وتبييضها

يوجد عدد كبير من الكريمات التي تساعد على منح الكولاجين للبشرة وبالتالي تخلصها من التجاعيد والترهلات والخطوط التعبيرية، ولكن هذه الكريمات معروفة بأنها باهظة الثمن، لذلك سنعمل على توفير المنتج البديل وذو الفاعلية الأكبر من هذه الكريمات، كل ما عليك اتباع الأتي وودعي الترهلات إلى الأبد واحصلي على بشرة ناصعة البياض.

المكونات:

بياض بيضة واحدة.

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

أحضري طبق صغير وضعي فيه المكونات مع مراعاة خفقهم جيداً حتى يتجانس الخليط ويكون خالي من التكتلات.

على بشرة نظيفة وجافة ابدئي بتطبيق الماسك على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة بدون عمل أي علامات تعبيرية على الوجه.

بعد أن يجف الماسك وتنتهى المدة المحددة أزيلي الماسك بيدك ولاحظي الفرق من شد البشرة وتبييضها وخلوها من الشوائب.

أيضاً تابعي يوميا بوضع خليط ماء الورد مع النشا على الوجه صباحاً ومساءً لمدة 10 دقائق، ومع تكرار الأمر سوف تلاحظين اختفاء التجاعيد إلى الأبد وتبييض البشرة بشكل خيالي، حيث تساعد النشا على شد البشرة واستعادة نضارتها، ويساعد ماء الورد على توريد البشرة وتبييضها خلال وقت قصير جداً، ويساعد على استعادة لمعان البشرة والبعد عن بهتانها، ويجعل البشرة نضرة وحيوية طوال الوقت، فقط تابعي استخدام وصفة أفضل كريم لشد البشرة وتبييضها وسوف تُذهلين من النتيجة.

تبييض الوجه وشده بالطماطم

المكونات:

نصف ثمرة من الطماطم متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من السكر الناعم.

طريقة التحضير:

قومي بغسل بشرتك جيداً للتخلص من أي أتربة أو شوائب عالقة فيها، ثم ابدئي بوضع ملعقة النشا والسكر فى طبق، وقومي بخلهم سوياً، احضري نصف ثمرة الطماطم وقومي بغمسها فى خليط النشا والسكر وابدئي بفركها على بشرتك لمدة 10 دقائق، ثم اتركى البشرة لمدة 10 دقائق أخرى، ثم تغسل بالماء الفاتر، وترطب جيداً.