أقوي كريم من الصيدلية ساحر في تبييض الجسم والبشرة والتخلص من التجاعيد والحبوب

أقوي كريم من الصيدلية ساحر في تبييض الجسم والبشرة يعرف كريم بانثينول باستخداماته المتعددة للعناية بالبشرة حيث أنه يساعد على ترطيب البشرة بعمق والقضاء على المشاكل المزعجة التي تتعلق بها، والأهم من ذلك أنه كريم مصنع من مكونات طبيعية تعمل على تلطيف وتهدئة البشرة، مما جعله واحد من أهم الكريمات الفعالة في ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف، كما أنه منتج هائل في التعامل مع مشاكل البشرة الدهنية، لأنه لا يترك ورائه أي آثر، ويزيد من نضارة وحيوية البشرة عند الاستخدام، ونحن اليوم سوف نساعدك في التعرف على فوائد كريم البانثينول الرائعة لبشرتك وكيفية استخدامه للتخلص من مشاكل البشرة.

من الكريمات الفعالة التي لا نستغنى عنها بعد الحمل والولادة حيث أنه يقضي على الخطوط البيضاء التي تظهر بالجسم، عند

تطبيق طبقة رقيقة منه بشكل يومي وبانتظام سوف تلاحظين اختفائه مع مرور الوقت.

يساهم في التخلص من خشونة القدمين وتشققات الكعبين المزعجة التي تختفي عند القيام باستخدامه وكذلك اليدين.

المزعجة التي تختفي عند القيام باستخدامه وكذلك اليدين. يقضي على مشكلة جفاف البشرة من خلال ترطيبه العميق لها.

فعال للغاية في تهدئة الجلد والقضاء على الالتهابات والاحمرار الذي ينتج عن الحكة.

يساعد على تقوية الأظافر الضعيفة ويزيد من طولها.

يكافح الهالات السوداء عند الحرص على استخدامه.

كريم بانثينول والهالات السوداء نقوم بخلط القليل منه مع قطرات من زيت الليمون وملعقة من زيت اللوز ويخلط الكريم سوياً، ويتم استخدام الخليط كماسك على الهالات السوداء ويترك طوال الليل ويغسل في الصباح.

يتم تطبيق القليل من الكريم على البشرة وتدلك برفق حتى تمتص البشرة الكريم ويترك على الوجه دون الحاجة لتنظيف البشرة بعد استخدام، مع الحرص على القيام بذلك بشكل يومي للعناية بالبشرة.