عجينة الكريب الأصلية اعمليها مثل المحلات بطريقة سهلة واقتصادية، الكريب يعد من أكثر الأطعمة المميزة لدي الكثير من الأشخاص، لأنه يتميز برائحة شهية وطعم رائع، مما يجعل الجميع يقبلون على شرائه بشكل كثير، ولكن بعض الامهات تريد تحضيره داخل البيت، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الكريب فى البيت بطعم يجنن زي المحلات.

تعد مكونات عجينة الكريب بسيطة جدا وغير مكلفة وتتسم خطوات تحضيرها بالسهولة ولا تستغرق وقت ولا مجهود، وسوف نقدم لكم من خلال السطور القادمة بالتفصيل على مكونات عجينة الكريب وخطوات تحضيرها

طريقة عمل الكريب فى البيت

مكونات عجينة الكريب

كأس كبير من الدقيق.

30 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب كبير من الحليب.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

2 حبة من البيض متوسطة الحجم.

10 جرام من السكر.

اخفقي البيض مع مقدار الحليب جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي. ثم ضيفي الفانيلا ومقدار السكر إلى خليط البيض، ثم اخفقيهم مرة أخرى، ثم ضيفي إلى الخليط الدقيق والزبدة بشكل تدريجي، ثم امزجي جميع المكونات جيدا، حتى يتكون خليط كريمي. بعد ذلك اسكبي الخليط في وعاء محكم الغلق، ثم ضعيه بالثلاجة لمدة 30 دقيقة. ضعي مقلاة غير لاصقة على نار منخفضة، ثم اسكبي كمية مناسبة من الخليط بالمقلاة، ثم اتركي الخليط لمدة نصف دقيقة حتى يتكون قرص، ثم قومي بتقليب القرص على الجهة الاخرى. ثم كرري الخطوة السابقة مع باقي الخليط، حتى تنتهي من عمل عجينة الكريب المميزة.

طريقة تحضير الكريب في البيتطريقة عمل الكريب الحادق في البيت

مكونات الكريب الحادق

بيضة كبيرة الحجم.

كأس كبير من الحليب.

150 جرام من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

اخفقي البيض مع الملح، ومقدار الحليب جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ثم ضيفي الدقيق بشكل تدريجي فوق خليط البيض، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى، حتى يتكون خليط متجانس. بعد ذلك ضعي الخليط بالثلاجة لمدة 35 دقيقة. ثم ضعي مقلاة كبيرة غير لاصقة على درجة حرارة منخفضة، ثم ضعي بها كمية مناسبة من الخليط، ثم اتركيه حتى يتكون قرص من العجين، ثم اقلبي القرص على الجهة الاخرى، حتى ينضج الكريب بشكل جيد. ثم كرري الخطوة السابقة مع باقى خليط الكريب، حتى تنتهي من تحضير الكريب. قومي بحشو الكريب حسب الرغبة، ثم قومي بتقديمه مع بعض المقبلات.

طريقة تحضير الكريب الحادق في البيتطريقة عمل عجينة الكريب الحلو

المكونات

كوب كبير من الدقيق.

كوب ونصف كبير من الحليب.

2 حبة من البيض كبار الحجم.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

انخلي الدقيق جيدا، ثم اخلطي الدقيق مع الفانيلا. اخلطي البيض والسكر بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي خليط الدقيق إلى خليط الدقيق. اخفقي المكونات جيدا حتى يتكون خليط متجانس، اتركي الخليط لمدة ثلث ليرتاح. قومي بتسخين مقلاية غير لاصقة ويوضع فيها القليل من الزيت. اسكبي كمية من الخليط في المقلاية حتى يتكون إلى قرص، اتركيه لمدة ثلاث دقائق، بعد ذلك قومي بتقليبه إلى الجهة الاخره. قومي بتكرار هذه العملية حتى تتخلصي من كمية العجينة.

طريقة تحضير عجينة الكريب الحلوطريقة عمل الكريب بالدجاج

المقادير

نصف كيلو من صدور الدجاج مقطعة إلى قطع صغيرة.

ربع كوب من البصل المبشور.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 حبة من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الملح.

وفي نهاية المقال قد شرحنا لكم بالتفصيل عن مكونات عمل عجينة الكريب الأصلية وخطوات تحضيرها ومكونات عمل الكريب الحادق وخطوات تحضيرها ومكونات عمل عجينة الكريب الحلو وخطوات تحضيره.