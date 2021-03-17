خلطة كوريه سريعه المفعول لتبييض الوجه واليدين في يوم واحد بمكونين فقط

تفتيح الوجه واليدين بأفضل وأسرع الخلطات، جمال الوجه ونضارته هو أمر يهم كل إمرأة ، واستخدام الوصفات الطبيعية هو الأمر الشائع لخلوها من المواد الكيميائية الضارة ولأنها متوفرة في المنزل باسعار رخيصة ونحن نقدم لك في هذا المقال بعض الوصفات السريعة لتفتيح الوجه واليدين. خلطات لتبيض اليدين في يوم خلطات لتبيض اليدين في يوم المكونات 1 ملعقة صغيرة من الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من العسل. طريقة الاستخدام قومي بوضع الزبادي مع العسل بعد المزج بينهما جيدا على الوجه حيث يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك وهو يعمل على تبييض وتفتيح الوجه فضلا عن أنه غني بالعديد من العناصر الأخرى الهامة والمفيدة لصحة الإنسان

يترك هذا الماسك على البشرة لمدة تتراوح من 10 إلى 15دقيقة ثم يتم غسله بالماء الفاتر بلطف. تفتيح الوجه واليدين بالبرتقال المكونات 2 ملعقة صغيرة من عصير البرتقال.

1 ملعقة صغيرة من الكركم. طريقة الاستخدام قومي بمزج عصير البرتقال مع الكركم للحصول على ماسك ذو قوام متجانس وضعيه على البشرة وكذلك الرقبة واليدين لمدة عشرون دقيقة يوميا.

البرتقال يمد البشرة بالعناصر التي يحتاج إليها وخاصة فيتامين فيتامين c الذي يعمل على التفتيح عند المداومة على استخدامه.

يمكن كذلك استخدام قشر البرتقال المطحون بدلا من الكركم في هذه الوصفة. تفتيح الوجه واليدين بجل الألوفيرا المكونات ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

قطعة من القطن النظيف. طريقة الإستخدام قومي باستخدام قطعة القطن في توزيع جل الألوفيرا على الوجه واليدين واتركيه حتى يجف لمدة 30 دقيقة تقريبا ثم قومي بغسل الوجه واليدين بالماء.

يحتوي جيل الألوفيرا على عناصر طبيعية تمنع اسمرار البشرة كما تساعد على إخفاء العيوب وبناء الأنسجة المتضررة مما يجعل وذو فعالية كبيرة في تفتيح البشرة وتبييض الوجه واليدين. الوسوم

تفتيح الوجه واليدين بأفضل وأسرع الخلطات، جمال الوجه ونضارته هو أمر يهم كل إمرأة ، واستخدام الوصفات الطبيعية هو الأمر الشائع لخلوها من المواد الكيميائية الضارة ولأنها متوفرة في المنزل باسعار رخيصة ونحن نقدم لك في هذا المقال بعض الوصفات السريعة لتفتيح الوجه واليدين. خلطات لتبيض اليدين في يوم خلطات لتبيض اليدين في يوم المكونات 1 ملعقة صغيرة من الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من العسل. طريقة الاستخدام قومي بوضع الزبادي مع العسل بعد المزج بينهما جيدا على الوجه حيث يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك وهو يعمل على تبييض وتفتيح الوجه فضلا عن أنه غني بالعديد من العناصر الأخرى الهامة والمفيدة لصحة الإنسان

يترك هذا الماسك على البشرة لمدة تتراوح من 10 إلى 15دقيقة ثم يتم غسله بالماء الفاتر بلطف. تفتيح الوجه واليدين بالبرتقال المكونات 2 ملعقة صغيرة من عصير البرتقال.

1 ملعقة صغيرة من الكركم. طريقة الاستخدام قومي بمزج عصير البرتقال مع الكركم للحصول على ماسك ذو قوام متجانس وضعيه على البشرة وكذلك الرقبة واليدين لمدة عشرون دقيقة يوميا.

البرتقال يمد البشرة بالعناصر التي يحتاج إليها وخاصة فيتامين فيتامين c الذي يعمل على التفتيح عند المداومة على استخدامه.

يمكن كذلك استخدام قشر البرتقال المطحون بدلا من الكركم في هذه الوصفة. تفتيح الوجه واليدين بجل الألوفيرا المكونات ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

قطعة من القطن النظيف. طريقة الإستخدام قومي باستخدام قطعة القطن في توزيع جل الألوفيرا على الوجه واليدين واتركيه حتى يجف لمدة 30 دقيقة تقريبا ثم قومي بغسل الوجه واليدين بالماء.

يحتوي جيل الألوفيرا على عناصر طبيعية تمنع اسمرار البشرة كما تساعد على إخفاء العيوب وبناء الأنسجة المتضررة مما يجعل وذو فعالية كبيرة في تفتيح البشرة وتبييض الوجه واليدين.

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