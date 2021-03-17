البسبوسة بالشيكولاتة الخطيرة بطريقة الشيفات المشهورة

تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية الممتعة التي تصنع في وقت قليل وبسهولة، لكنها تفشل في أحيان كثيرة لذلك نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة الصحيحة والمكونات المضبوطة عبر موقعنا، فالبسبوسة لها أسرار لابد من معرفتها، وهى عدم عجن البسبوسة كثيرا لأن ذلك يجعلها ناشفة، وطريقة التسوية لابد من إدخالها فرن مسبوق التسخين على درجة حرارة عالية في البداية وبعد ذلك نقوم بتهدئة الفرن، فإليكم طريقة تحضير البسبوسة ومكوناتها. مكونات البسبوسة بالشيكولاتة كوب إلا ربع من الحليب كامل الدسم كوب إلا ربع من السمن البلدي كوب من السكر الفاتح اللون الأبيض ملعقتان من جوز الهند الناعم ملعقة كبيرة من البيكنج بودر كيك شيف نصف كوب من شربات الكنافة الثقيل ملعقة سمنة لدهان الصينية 600 جرام من دقيق السميد كوب من الشيكولاتة المبشورة الخام طريقة تحضير البسبوسة بالشيكولاتة نحضر وعاء ونضع به المكونات الجافة وهى دقيق السميد وجوز الهند والبيكنج بودرو السكر ونقلبهم.

نحضر وعاء آخر يكون معدني ونضع به الحليب على النار ويكون دافئ، ونرفعه ثم نضيف السمن والعسل الثقيل للحليب الدافئ ونقلب لتخلط المكونات ببعضها.

نضيفها إلى السميد ونقلب فقط بدون عجن.

نحضر صينية فرن مقاس 30 وندهنها بالسمن ونضع بها خليط البسبوسة ونفرده ونقوم بتخبيط الصينية مرتين على الرخامة لتطليع أي هواء منها.

ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة خمس دقائق، بعد ذلك نخفض الحرارة إلى 180 لمدة 25 دقيقة.

بعد خروجها من الفرن مباشرة نسقيها بالشربات الساخن جدا. مكونات شربات البسبوسة كوبين ونصف من السكر+ كوبين ونصف من الماء+ عصير ليمون.

طريقة تحضيره: يوضع على النار لمدة 7 دقائق، وتسقى به البسبوسة وهو ساخن. طريقة تحضيرالشيكولاتة نضع الشيكولاتة الخام في طبق معدني، ونحضر كزرولة بها ماء بيغلي، ونضع الطبق فوقها لتسيح الشيكولاتة ويتم إضافة نصف ملعقة من السمن بعد تسيح الشيكولاتة.

نضع الشيكولاتة فوق صينية البسبوسة ونتركها حتى تجمد. مكونات البسبوسة بالشيكولاتةطريقة تحضير البسبوسة بالشيكولاتةمكونات شربات البسبوسة الوسوم

تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية الممتعة التي تصنع في وقت قليل وبسهولة، لكنها تفشل في أحيان كثيرة لذلك نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة الصحيحة والمكونات المضبوطة عبر موقعنا، فالبسبوسة لها أسرار لابد من معرفتها، وهى عدم عجن البسبوسة كثيرا لأن ذلك يجعلها ناشفة، وطريقة التسوية لابد من إدخالها فرن مسبوق التسخين على درجة حرارة عالية في البداية وبعد ذلك نقوم بتهدئة الفرن، فإليكم طريقة تحضير البسبوسة ومكوناتها. مكونات البسبوسة بالشيكولاتة كوب إلا ربع من الحليب كامل الدسم كوب إلا ربع من السمن البلدي كوب من السكر الفاتح اللون الأبيض ملعقتان من جوز الهند الناعم ملعقة كبيرة من البيكنج بودر كيك شيف نصف كوب من شربات الكنافة الثقيل ملعقة سمنة لدهان الصينية 600 جرام من دقيق السميد كوب من الشيكولاتة المبشورة الخام طريقة تحضير البسبوسة بالشيكولاتة نحضر وعاء ونضع به المكونات الجافة وهى دقيق السميد وجوز الهند والبيكنج بودرو السكر ونقلبهم.

نحضر وعاء آخر يكون معدني ونضع به الحليب على النار ويكون دافئ، ونرفعه ثم نضيف السمن والعسل الثقيل للحليب الدافئ ونقلب لتخلط المكونات ببعضها.

نضيفها إلى السميد ونقلب فقط بدون عجن.

نحضر صينية فرن مقاس 30 وندهنها بالسمن ونضع بها خليط البسبوسة ونفرده ونقوم بتخبيط الصينية مرتين على الرخامة لتطليع أي هواء منها.

ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة خمس دقائق، بعد ذلك نخفض الحرارة إلى 180 لمدة 25 دقيقة.

بعد خروجها من الفرن مباشرة نسقيها بالشربات الساخن جدا. مكونات شربات البسبوسة كوبين ونصف من السكر+ كوبين ونصف من الماء+ عصير ليمون.

طريقة تحضيره: يوضع على النار لمدة 7 دقائق، وتسقى به البسبوسة وهو ساخن. طريقة تحضيرالشيكولاتة نضع الشيكولاتة الخام في طبق معدني، ونحضر كزرولة بها ماء بيغلي، ونضع الطبق فوقها لتسيح الشيكولاتة ويتم إضافة نصف ملعقة من السمن بعد تسيح الشيكولاتة.

نضع الشيكولاتة فوق صينية البسبوسة ونتركها حتى تجمد. مكونات البسبوسة بالشيكولاتةطريقة تحضير البسبوسة بالشيكولاتةمكونات شربات البسبوسة

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