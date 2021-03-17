طريقة عمل البسبوسة الكاروهات بالقشطة اللذيذة كنوع جديد من البسبوسة لتسعدي بها عائلتك

نظراً للمكانة التي تحتلها البسبوسة بين أنواع الحلويات الشرقية تبحث باستمرار ربات البيوت على الطرق الجديدة لعمل البسبوسة، حيث أن البسبوسة لها الكثير من الطرق المختلفة ذات الطعم الرائع والشهي، والبسبوسة الكاروهات من بين تلك الطرق والأنواع التي تتميز بشكلها الرائع وطعمها الخطير الذي لا يقاوم، ولذلك نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقعنا المتميز ثقفني طريقة عمل البسبوسة الكاروهات بالقشطة فتابعونا.

طريقة عمل البسبوسة الكاروهات بالقشطة

تعد البسبوسة الكاروهات من السميد، وهو نوع من أنواع القمح النقي، والتي يحتوي على سعرات حرارية والكربوهيدرات والبروتين، بالإضافة إلى أنها كميات قليلة من الدهون، وتحتل البسبوسة مكانة خاصة في قلوب الجميع كباراً وصغاراً وهي من الحلويات التي تتواجد باستمرار في المناسبات المختلفة بطرقها المختلفة.

كوب سمن مذاب.

كوب سكر.

كوب قشطة.

كوب جوز الهند.

كوب ونصف سميد.

حبة بيض كبيرة.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة ماء ورد.

رشة فانيليا.

كوب قشطة.

كوب شربات دافئ.

في وعاء كبير يتم خفق السكر مع السمن والقشطة والبيض وجوز الهند وماء الورد والسميد والبيكنج بودر ورشة الفانيليا من خلال المضرب الكهربائي على سرعة متوسطة للحصول على خليط ناعم متجانس.

نحضر قالب الفرن ويدهن بالقليل من الطحينة، ويوزع فيها خليط البسبوسة ويتم تسويته بظهر الملعقة الخشبية ليكون متساوي.

نضع قشطة التزين في كيس حلواني ويتم عمل خطوط رفيعة على البسبوسة مرة بالطول ومرة أخرى بالعرض حتى تكون على شكل مربعات ويمكن تزينها بالفستق المجروش.

يدخل القالب الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي، ثم تخرج البسبوسة من الفرن وتسقى بالشربات الدافئ على الفور وهي ساخنة.

تترك البسبوسة لتبرد تماماً ثم تقطع وتقدم بألف هنا.طريقة عمل البسبوسة الكاروهات

مكونات البسبوسة الكاروهوت:لتزين الطبقة العلوية:طريقة عمل البسبوسة الكاروهات بالقشطة: