طريقة عمل المشبك بطريقة سهلة وبسيطة وبتكلفة أقل من الجاهز

يعد المشبك ، من الحلويات اللذيذة التي تتميز بطعم مختلف ومميز، يشتهر تقديمها في المولد النبوي والأعياد يتكون من مكونات بسيطة وسهلة، وهي عبارة عن دقيق ونشا وخميرة ويتم عمله في المنزل بكل سهولة، ويعتبر من الأكثر المناطق المتخصصة في عمله هي محافظة دمياط في مصر، وهو معروف في كثير من البلدان العربية ولكن تختلف طرق تقديمه من بلد لأخري، ويعتبر هو من الحلويات التي يفضل عملها في المنزل لتحضيرها بطريقة صحيحة ومضمونة، ويعد هو من أكثر الحلويات المحببة لدي الأطفال، لما يحمله من مذاق لذيذ وشهي، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل المشبك بالمنزل بطريقة سهلة وغير مكلفة.

مكونات عمل المشبك بالمنزل

مكونات المشبك اللذيذ الطري مكونات سهلة وأسعارها في متناول أيدي الجميع هي كالآتي:ـ

2 كوب من الدقيق.

2 كوب من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

ماء للعجن.

زيت للقلي.

مكونات الشربات

2 كوب من السكر.

كوب ونصف ماء.

عصير ليمونة.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المشبك الطري الهش تتم باتباع الخطوات الأتية:ـ

يتم خلط الدقيق مع النشا ورشة الملح في وعاء متسع وتقلب المكونات، ثم تذاب الخميرة في ربع كوب من الماء الدافئ وتضاف إلى خليط الدقيق. يضاف الماء تدريجياً ونقلب باستخدام المضرب اليدوي، حتي تتكون لدينا عجينة سائلة وسميكة تشبه عجينة الزلابية. تترك العجينة لكي تختمر لمدة نصف ساعة، بعدها يتم وضع مقلاة على النار ويضاف إليها كمية وفيرة من الزيت. تضاف العجينة داخل كيس الحلواني ويتم استخدام قمع سمكه رفيع، وعندما يسخن الزيت يتم إضافة العجين إليه مع مراعاة تشكيله على شكل قرص دائري كبير أو صغير حسب الرغبة. يتم قلب القرص على الوجه الآخر ببطء حتي لا يتفكك ثم يتم إخراجه من الزيت ووضعه في الشربات البارد، تكرر هذه الخطوة حتي الانتهاء من كمية العجين ويقدم بألف صحة وهنا.

طريقة تجهيز الشربات

طريقة تحضير الشربات تتم بخلط الماء مع السكر في إناء ويتم التقليب جيداً. يرفع على النار ويترك حتي الغليان يضاف ماء الورد وعصير الليمون، يترك لكي يغلي لمدة 7 إلي 8 دقائق ثم يرفع من على النار ويترك لكي يبرد، يمكن الاستغناء عن الشربات واستخدام عسل النحل إذا تم توفره بالمنزل.