طريقة عمل المجبوس الإماراتي سهلة وسريعة يبحث عنها الكثيرين حيث أنها من الأكلات الشعبية التي يتم تحضيرها باللحم أو بالدجاج، وهذه الوصفة تتميز بنكهة البهارات القوية العربية، وتعتمد على إضافة أنواع الخضار المشكلة المتميزة، وهناك أكثر من وصفة يمكن استخدامها أو إتباعها من أجل عمل المجبوس الإماراتي باللحم أو الدجاج والاستمتاع بالمذاق الطيب لها. طريقة عمل المجبوس الإماراتي سهلة وسريعة طريقة عمل المجبوس الإماراتي سهلة وسريعة المكونات دجاجة كاملة يتم تقطيعها حسب الرغبة.

كيلو من الأرز البسمتي.

3 حبات من البصل. 3

حبات من البندورة.

2 ملعقة صغيرة من الملح أو رشه صغيرة حسب الرغبة.

2 ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة ونصف من الكركم.

2 ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل السعودي.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

كوب صغير من عصير الليمون.

3 ملاعق ماء ورد.

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

رشه من البقدونس المفروم للزينة. طريقة التحضير أولًا نغسل الأرز بشكل جيد وننقعه في الماء ونتركه لمدة ثلث ساعة تقريبًا.

ثم يتم تنظيف الدجاج بالدقيق والملح، ثم يتم تقطيعها حسب الرغبة.

يتم تتبيلها بنصف كمية البهارات.

يتم فرم البصل ناعمًا.

تقليب البصل على نار متوسطة حتى الحصول على لونه الذهبي.

يتم فرم الطماطم وإضافتها للبصل وتقليب المزيج لمدة 3 دقائق.

ثم إضافة باقي كمية البهارات وتقليب الخليط بشكل جيد.

يتم إضافة قطع الدجاج للخليط والتقليب لمدة خمس دقائق.

إضافة الماء وغمر الدجاج وتغطية الإناء.

ثم يوضع البقدونس والليمون إلى الخليط السابق.

ثم يرفع الدجاج من المرق ويتم إضافة القرفة إليه.

يتم قلي قطع الدجاج في زيت ساخن في مقلاة على النار وذلك حتى يأخذ لون أحمر.

يتم إضافة الأرز إلى المرقة ويترك على النار حتى ينضج الأرز.

يتم وضع قطع الدجاج فوق الأرز في أطباق التقديم وإضافة عصير الليمون إليها والزبدة وماء الورد.

يزين بالبقدونس والمكسرات. المجبوس باللحم المجبوس باللحم المكونات كيلو من اللحم حسب الرغبة. كيلو أرز بسمتي.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

حبة طماطم مفرومة.

حبة كبيرة بصل مفروم ناعمًا.

كوب كزبرة مفرومة. 3 أكواب ماء.

4 حبات من اللومي.

ملعقة كبيرة من الكركم والهيل. 5

حبات قرنفل. عود من القرفة.

نصف ملعقة كبيرة كمون.

2 ملعقة كبيرة زنجبيل مبروش.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعمًا.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة لبن.

ملعقة كبيرة بهارات اللحم.

ملعقة من بودرة البصل.

رشه فلفل أسود. طريقة التحضير يتم وضع اللحم في الوعاء وإضافة اللبن وبودرة البصل والفلفل الأسود ويتبل اللحم جيدًا في هذا المزيج.

نضع في إناء أخر البصل والبهارات الصحيحة والثوم والزنجبيل مع السمن والتقليب حتى يذبل البصل.

يضاف اللحم إلى الخليط السابق ثم الطماطم وصلصتها والكزبرة والبهارات المطحونة والتقليب جيدًا.

يتم إضافة الماء المغلي وتترك اللحم في الإناء على النار حتى ينضج تمامًا.

ثم يرفع من المرقة.

يضاف الأرز للمرق ويترك حتى النضج.

ويقدم الأرز مع اللحم في طبق ويزين بالمكسرات المقلية ويقدم للضيوف. الوسوم

طريقة عمل المجبوس الإماراتي سهلة وسريعة يبحث عنها الكثيرين حيث أنها من الأكلات الشعبية التي يتم تحضيرها باللحم أو بالدجاج، وهذه الوصفة تتميز بنكهة البهارات القوية العربية، وتعتمد على إضافة أنواع الخضار المشكلة المتميزة، وهناك أكثر من وصفة يمكن استخدامها أو إتباعها من أجل عمل المجبوس الإماراتي باللحم أو الدجاج والاستمتاع بالمذاق الطيب لها. طريقة عمل المجبوس الإماراتي سهلة وسريعة طريقة عمل المجبوس الإماراتي سهلة وسريعة المكونات دجاجة كاملة يتم تقطيعها حسب الرغبة.

كيلو من الأرز البسمتي.

3 حبات من البصل. 3

حبات من البندورة.

2 ملعقة صغيرة من الملح أو رشه صغيرة حسب الرغبة.

2 ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة ونصف من الكركم.

2 ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل السعودي.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

كوب صغير من عصير الليمون.

3 ملاعق ماء ورد.

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

رشه من البقدونس المفروم للزينة. طريقة التحضير أولًا نغسل الأرز بشكل جيد وننقعه في الماء ونتركه لمدة ثلث ساعة تقريبًا.

ثم يتم تنظيف الدجاج بالدقيق والملح، ثم يتم تقطيعها حسب الرغبة.

يتم تتبيلها بنصف كمية البهارات.

يتم فرم البصل ناعمًا.

تقليب البصل على نار متوسطة حتى الحصول على لونه الذهبي.

يتم فرم الطماطم وإضافتها للبصل وتقليب المزيج لمدة 3 دقائق.

ثم إضافة باقي كمية البهارات وتقليب الخليط بشكل جيد.

يتم إضافة قطع الدجاج للخليط والتقليب لمدة خمس دقائق.

إضافة الماء وغمر الدجاج وتغطية الإناء.

ثم يوضع البقدونس والليمون إلى الخليط السابق.

ثم يرفع الدجاج من المرق ويتم إضافة القرفة إليه.

يتم قلي قطع الدجاج في زيت ساخن في مقلاة على النار وذلك حتى يأخذ لون أحمر.

يتم إضافة الأرز إلى المرقة ويترك على النار حتى ينضج الأرز.

يتم وضع قطع الدجاج فوق الأرز في أطباق التقديم وإضافة عصير الليمون إليها والزبدة وماء الورد.

يزين بالبقدونس والمكسرات. المجبوس باللحم المجبوس باللحم المكونات كيلو من اللحم حسب الرغبة. كيلو أرز بسمتي.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

حبة طماطم مفرومة.

حبة كبيرة بصل مفروم ناعمًا.

كوب كزبرة مفرومة. 3 أكواب ماء.

4 حبات من اللومي.

ملعقة كبيرة من الكركم والهيل. 5

حبات قرنفل. عود من القرفة.

نصف ملعقة كبيرة كمون.

2 ملعقة كبيرة زنجبيل مبروش.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعمًا.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة لبن.

ملعقة كبيرة بهارات اللحم.

ملعقة من بودرة البصل.

رشه فلفل أسود. طريقة التحضير يتم وضع اللحم في الوعاء وإضافة اللبن وبودرة البصل والفلفل الأسود ويتبل اللحم جيدًا في هذا المزيج.

نضع في إناء أخر البصل والبهارات الصحيحة والثوم والزنجبيل مع السمن والتقليب حتى يذبل البصل.

يضاف اللحم إلى الخليط السابق ثم الطماطم وصلصتها والكزبرة والبهارات المطحونة والتقليب جيدًا.

يتم إضافة الماء المغلي وتترك اللحم في الإناء على النار حتى ينضج تمامًا.

ثم يرفع من المرقة.

يضاف الأرز للمرق ويترك حتى النضج.

ويقدم الأرز مع اللحم في طبق ويزين بالمكسرات المقلية ويقدم للضيوف.

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