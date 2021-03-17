فوائد زيت الصبار للشعر وطرق الاستخدام وكيفية تحضيره في المنزل

فوائد زيت الصبار للشعر ، يستخلص من نبات الصبار، الذي ينمو في الأماكن الدافئة والحارة، يحتوي علي عناصر مفيدة ، تعمل علي تعزيز وعلاج الشعر من منابته، وتم استخراج كثير من الزيوت المفيدة من هذه النبتة، ويتعدد استخدامه حيث يدخل في تحضير المواد الكيميائية الخاصة بالتجميل والعناية بالشعر والبشرة، ودائماً يرتبط اسم نبات الصبار بعلاج هيشان الشعر وجفافه.

فوائد زيت الصبار للشعر

يضم زيت الصبار كثير من الفوائد وتنوعت استخداماته في العناية بالشعر، حيث تضم الأتي:

يقوي ويغذي منبت الشعر ويزيد سرعة نموه. يجعل الشعر كثيف. يتخلص من القشرة والجلد الميت. يقلل نسبة الإصابة بمرض الصلع. يحمي الشعر من الجفاف ويرطبه لوقت أطول. يعالج ويداوي التهابات فروة الرأس. يعمل علي فرد تموجات الشعر. ينعم الشعر ويعطيه ملمس الحرير. يمنع انقسام أطراف الشعر وتقصفه. غني بفيتامين e ويعمل كمضاد للأكسدة، ويجدد خلايا الجلد. يحتوي علي بعض البروتينات والعناصر التي يحتاج لها الشعر بشكل كبير مثل البيتا كاروتين.

طرق الاستخدام

1- زيت الصبار للقضاء علي الصلع

اخلط كميات متساوية من زيت الصبار مع زيت رشيم القمح وحليب جوز الهند، ثم ادهني شعرك بالخليط ودلكي فروة الرأس جيداً بشكل دائري لمدة 15 دقيقة، ثم غطي الرأس بفوطة دافئة لمدة نصف ساعة، بعدها اغسلي الشعر بالماء الفاتر، كرري هذه العملية 2-3 مرات أسبوعياً.

2- خلاصة نبات الصبار لترطيب الشعر

اخلطي كمية متساوية من الصبار مع زيت الزيتون و4قطرات من زيت الخزامي، ثم افردي خليط الزيت علي الشعر وتأكدي انه وصل لفروة رأسك.

و4قطرات من زيت الخزامي، ثم افردي خليط الزيت علي الشعر وتأكدي انه وصل لفروة رأسك. انتظري 15 دقيقة حتي يتغلغل في مسام الرأس، ثم اغسليه بماء فاتر، وكرري هذه العملية لتحصلي علي نتيجة مرضية.

قومي بتقطيع نبات الصبار وقومي باستخلاص الهلام الموجود بالداخل، ثم ضعيه في الخلاط وأضيفي إليه القليل من زيت الزيتون وقومي بخلطه جيداً حتي يصبح سائل قليلاً.

يمكنك إضافة فصين ثوم وعودين من الجرجير لإعطاء هذا الخليط اكثر أهمية وفائدة، ويمكنك تخزين هذا الخليط بعد خلطه في إناء زجاجي، واحفظيه في مكان درجة حرارته متوسطة.

طريقة تحضير زيت الصبار في المنزل