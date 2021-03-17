اعراض ليلية تنذر بمشاكل في الكبد لا تتجاهلوها

كثيراً ما نعاني من اعراض صحية مزعجة خلال الليل ولا نعلم سببها، لكن هل تعلم عزيزي القارئ أن مشاكل عدة في الجسم يمكن أن تولَد أعراضاً تقض مضجعك وتجعلك غير قادر على النوم والراحة بشكل صحيح؟

ويعاني الكبد بشكل خاص من مضاعفات صحية جراء الافراط في تناول الكحول واستهلاك السكريات والوزن الزائد، تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً خصوصاً في حال ظل الاصابة ببعض الاعراض غير المريحة ليلاً.

اعراض ليلية تنذر بمشاكل في الكبد

نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن تقارير خبراء وأطباء من مؤسسة "هيلث لاين"، مفادها ان المعاناة من بعض الاعراض غير المريحة ليلاً يستدعي فحص الكبد بأسرع وقت ممكن.

والاعراض المرتبطة بمشاكل الكبد تتمثل في الشعور بالحكة في الليل، وتميل لأن تكون أسوأ في وقت متأخر من الليل وخلاله.

هذه الحكة الشديدة تنم عن شيء خاطئ في الكبد يمكن ان يتطور لمرض خطير، وبالتالي يجب عدم اهمالها وعرض المشكلة على طبيب مختص.

وتقول ويندي هولاند، ممرضة مختصة في رعاية مرضى الكبد، ان إحدى الواجبات الرئيسية التي يقوم بها الكبد هو تكسير وإخراج المواد التي لا يحتاجها الجسمك من خلال الصفراء.

مضيفة انه في حال فشل الكبد في اتمام هذا الواجب لأس سبب من الاسباب، فإن العضو التالي الذي يحاول التخلص من الاملاح الصفراوية، ألا وهو الجلد، قد يعاني من الحكة.

ولا تتسبب الحكة المصاحبة لامراض الكبد بحدوث طفح جلدي، وهي أكثر شيوعًا في راحة اليدين والأخمصين.

وبحسب الدكتورة ليان بوسطن، فإن الحكة مرتبطة عادة بأمراض الجلد، لكنه وعلى عكس الامراض الجلدية لا يمكن ملاحظتها بوجود طفح جلدي. موضحة ان "الحكة المصاحبة لأمراض الكبد تميل للتأثير بشكل أساسي على الأطراف، خصوصاً الراحتين والأخمصين".

وتضيف بوسطن ان هذه الحكة عادة ما تكون أسولأ خلال الليل، ويمكن ان تتفاقم نتيجة الحرارة واثناء الدورة الشهرية ومع العلاج بالهرمونات البديلة والحمل وملامسة الصوف.

هذا وينصح الاطباء ايضاً بضرورة مراجعة الطبيب في حال ملاحظة اصفرار في الجلد او العينين نتيجة الحكة.

مشاكل الكبد

تجدر الاشارة الى ان الكبِد هو عضو بحجم كرة القدم، يتواجد تحت القفص الصدري مباشرة على الجانب الأيمن من البطن. والكبد ضروري لهضم الطعام وتخليص الجسم من المواد السامة.

يمكن توارث أمراض الكبد (وراثية)، كما يمكن أن تحدث مشاكل الكبد بسبب مجموعة متنوعة من العوامل التي تتلف الكبد، مثل الفيروسات وتعاطي الكحول والسمنة كما أورد موقع "مايو كلينيك".

وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي الحالات التي تتلف الكبد إلى التندب (تشمع الكبد)؛ مما قد يؤدي إلى فشل الكبد، وهي حالة تهدد الحياة. لكن العلاج المبكر قد يمنح الكبد وقتًا للشفاء.