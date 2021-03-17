كيف يمكن تشخيص نقص النحاس في جسم الانسان، ويعد النحاس من المعادن الهامة والضرورية لعمل الجسم وأي نقص في معدلاته الطبيعية يمكن أن تنجم عنه اعراض ومضاعفات صحية وخيمة.

ومؤخراً، شهد العالم تزايداً في أعداد المصابين بنقس النحاس، ما يشكَل خطراً على الصحة.

قبل التطرق الى كيفية تشخيص نقص النحاس في جسم الانسان، لنتعرف أولاً على اهمية النحاس للجسم واعراض نقصه فضلاً عن مصادره من الغذاء.

اهمية النحاس لجسم الانسان

يفيد موقع "ويب طب" بأهمية معدن النحاس لجسم الانسان في النواحي التالية:

المساعدة في الحفاظ على عمل الايض الصحي في الجسم.

تعزيز صحة العظام وتقويتها.

ضمان العمل الجيد والصحي للجهاز العصبي في الجسم.

ونقص النحاس في جسم الانسان يترتب عنه الاعراض التالية:

التعب والضعف العام: كون النحاص يساعد على امتصاص الحديد في الجسم، ونقصه في الجسم يؤثر على كمية الحديد الجاري امتصاصه من الطعام ما يزيد من مشكلة فقر الدم والشعور بالتعب وانعدام الطاقة.

ضعف العظام: ما يزيد من خطر الاصابة بمرض هشاشة العظام.

صعوبات المشي: بسبب قلة عمل الانزيمات المختلفة في الجسم والتي تستخدم النحاس للحفاظ على صحة الحبل الشوكي.

شحوب البشرة: إذ ان نقص النحاس يؤدي لقلة انتاج الميلانين بالجسم، وقلة مستوياته تؤدي لشحوب البشرة.

مشاكل النظر: تستعين الانزيات في الجسم بالنحاس للحفاظ على الجهاز العصبي، ونقص مستوياته يعني مشاكل في هذا الجهاز الحيوي ومنها فقدان النظر.

الاصابة المستمرة بالمرض: كون النحاس يعزز عمل الجهاز المناعي لحماية الجسم من الامراض.

مشاكل الذاكرة: امتلاك مستويات منخفضة من النحاس يعني التعرض لمشاكل في الذاكرة، كون النحاس يلعب دورًا كبيرًا في عمليات الدماغ وتطويرها.

الحساسية للطقس البارد: فالنحاس كغيره من المعادن الاخرى، يعمل على المحافظة على عمل الغدة الدرقية وتنظيم عمل الايض وانتاج الحرارة.

الشيب المبكر: يحفز النحاس الميلانين في الجسم، ونقصه يمكن ان يؤدي لظهور الشيب المبكر.

مصادر النحاس

يمكن الحصول على معدن النحاس من مصادر عديدة من الغذاء، دوت الخليج:

الكبد.

المأكولات البحرية.

الشوكولاتة الداكنة.

الشوفان.

حبوب السمسم.

الفطر.

اللوز.

كيف يمكن تشخيص نقص النحاس في جسم الانسان

في حال المعاناة من الاعراض المذكورة اعلاه، ينصح المرء بضرورة استشارة الطبيب المختص الذي يعمد بدوره لأخذ التاريخ الصحي للمريض، والاستعلام عن انواع الادوية والمكملات الغذائية التي يتناولها.

كما يتم اخضاع المريض لفحص الدم لمعرفة مستويات النحاس في الدم وتحديد انخفاضها.

كذلك يحرص الطبيب على الاستفسار عما إذا كان المريض يعاني من بعض الامراض المحددة، مثل استئصال المعدة، وجراحة الجهاز الهضمي، ومتلازمة سوء الامتصاص مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض التهاب الأمعاء، لمساعدته على التشخيص ووصف العلا ج المناسب.

ويتم علاج نقص النحاس في جسم الانسان اعتماداً على سبب النقص ومستوياته، ومنها العلاج بالمكملات الغذائية الغنية بالنحاس او مصادره الغذائية عن طريق الفم او الوريد.

كما ينصح مرضى نقص النحاس بالتوقف عن استخدام الزنك، لاستعادة المستويات الطبيعية للنحاس لدى الاشخاص الذين يعانون من تسمم الزنك.