عشاق جوز الهند طريقة عمل كيكة الرواني في أقل من 10 دقائق

يبحث عشاق جوز الهند عن أقوي وأحدث الوصفات للاستمتاع بطعم جوز الهند الشهي واللذيذ في العديد من الوصفات، ونقدم لكم اليوم كيكة الرواني الشهية التي تحتوي علي عدد من المكونات اللذيذة، وتتميز بطعمها المميز وإمكانية تقديمها في المناسبات الخاصة، وبعد تناول هذا النوع من الكيك سوف تقدموا علي تجربتة أكثر من مرة، وسوف يتم تقيمة ضمن أهم الكيكات المفضلة لديكم، الوصفة حديثة ومجربة وسهلة التنفيذ.

مكونات كيكة الرواني

بالرغم من بساطة مكونات كيكة الرواني، إلا أنها نوع مميز جدا لدي محبيها وتحتوي علي عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم واليكم أهم المكونات

٤ حبة بيضة كاملة كبيرة الحجم في درجة حرارة الغرفة.

١ كوب دقيق أبيض.

ا كوب دقيق سميد، دقيق بسبوسة.

١ كوب جوز هند ناعم أبيض.

١ كوب سكر ناعم .

٢ معلقة صغيرة خل.

ذرة ملح.

فانليا.

٢ ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

٢/٣ كوب زيت.

طريقة وخطوات تحضير كيكة الرواني

يتم تحضير كيكة الرواني في أقل من عشر دقائق،واليكم الخطوات بالتفاصيل