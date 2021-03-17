وصفات لتطويل الشعر في 7 أيام فقط بطريقة أمنة في المنزل وبمكونات طبيعية

وصفات لتطويل الشعر، إذن كيف تجعلي شعرك ينمو بشكل أسرع وبطريقة أمنة، دون استخدام منتجات كيميائية التي تضر الشعر، والحقيقة هي أنه لا يوجد حل سريع لتعزيز طول الشعر. ولكن يوجد بعض العلاجات الفعالة مثل زيوت نمو الشعر والخلطات المنزلية، قد ترطب وتغذي الشعر بمكونات مغذية تعزز الصحة العامة لبصيلات الشعرة.

وصفات لتطويل الشعر

إذا كنت تعاني من خسارة كبيرة في تساقط الشعر والشعر لا ينمو بشكل طبيعي ابدا، يجب عليكى استشارة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على المساعدة. ولكن إذا كان الهدف هو تطويل بسيط للشعر في المنزل وربما رؤية بعض النمو والحجم الإضافي للشعر، فيمكن أن تساعدك أقنعة الشعر هذه لتحسين فروة الرأس الجافة وأي قشرة ناتجة عن ذلك، وتقلل من تجعيد الشعر، وتضيف لمعانا وتعزز فروة الشعر وتجعله ينمو اسرع وأكثف.

قناع زيت الخروع للشعر

يستخدم زيت الخروع لفروة الرأس الجافة والقشرة. ويوصي به الكثير من مصممين الشعر، لأن زيت الخروع غني بالأحماض الدهنية التي تعمل على الترطب ولها خصائص مضادة للميكروبات تجعله علاجا جيدا لفروة الرأس وقشرة الرأس.

المقادير: 1 ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير:

قومى بوضع زيت الخروع في وعاء صغير.

ثم سخنيها في المايكرويف لمدة لا تقل عن 10 ثواني.

حيث يجب أن تكون دافئة وليست ساخنة.

وباستخدام أطراف أصابعك، دلكي زيت الخروع في فروة رأسك والأطراف.

اتركيه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا، ثم اغسلي شعرك بالشامبو الخاص بكي.

القرفة وزيت جوز الهند

تستخدم هذه الوصفة لعلاج: الشعر القصير الخفيف والكسر والاعوجاجات التي في الشعر. حيث تعمل القرفة على تحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر وقوته، في حين أن زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية، مما يساعد على أصلاح الشعر من التلف.

المقادير:

1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

و 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير: