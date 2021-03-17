خلطات للوجه تجعل بشرتك صافية وبيضاء بمكونات بسيطة وتوجد في كل منزل

خلطات للوجه هناك العديد من الطرق لتوفير المال على منتجات العناية بالبشرة. إذا تعرضت بشرتك لظروف جوية قاسية، فمن المحتمل أنك ستحتاجين إلى بعض النصائح حول كيفية تجديد شباب بشرتك والشعور بالانتعاش مرة أخرى. فيما يلي أليك العديد بوصفات ومنتجات العناية بالبشرة الرائعة التي تصنعها بنفسك لتجعلك تشعر بالرضا حول بشرتك وحتى النتائج فعالة ومجربة من قبل.

خلطات للوجه

هل تريدي ماسك فعال لجعل بشرتك صافيه وصحية اكثر؟ فأليكى هذه الخلطة حيث يعمل هذا القناع البسيط والكريمي الغير مكلف على تصفية الوجه وسوف تجدى جميع مكوناته في منزلك، قومى بتجريب الوصفة سريعة للحصول على قناع طبيعي في خلال دقائق فقط.

المكونات:

1 كبسولة فيتامين هـ.

1 ملعقة كبيرة عسل.

2 ملعقة كبيرة كريم مرطب.

طريقة التحضير:

قومى بتصفية محتويات كبسولة فيتامين هـ في وعاء صغير.

ثم أضيفي العسل والكريم واخلطيهم معا حتى يتشكل قوام ناعم.

ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

ثم اشطفي وجهك باستخدام الماء الدافئ.

هذه الوصفة آمنة لجميع أنواع البشرة وأيضا تكون تجعل رائحتك رائعة.

الشاي الأخضر للبشرة

إذا كان لديك بشرة دهنية أو بشرة مختلطة فهذا القناع مثالي لك. وسوف يساعدك أيضا في القضاء على الرؤوس السوداء المزعجة من الظهور مرة اخرى. تخلص من الشوائب الذي في بشرتك الان من خلال فاكهة البرتقال والشاي.

المكونات

كيس من الشاي الأخضر منقوع في كوب ماء ومبرد.

معلقة من زيت جوز الهند.

نصف حبه برتقال.

طريقة التحضير