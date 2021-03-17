تكات هريسة السميد الأصلية وطريقة تحضيرها بكل سهولة خيالية

تكات هريسة السميد الأصلية نقدمها لكم من موقعنا ثقفني، حيث أن الهريسة هي حلويات شرقية ممتزجة بين الشامية والمصرية، وتحضر هذه الحلوى في كثير من المناسبات والأفراح، وتعتبر الهريسة من الحلويات التي تتعدد طرق عملها وأيضًا طرق عملها، فكل بلد لها طريقة معينة في صنعها، مما جعلتها من الحلوى الأكثر انتشارًا في الدول العربية. تكات هريسة السميد الأصلية تكات هريسة السميد الأصلية مكونات الشربات (السيرب) 6 أكواب من السكر

8 أكواب من المياه

عصير ليمونة

نصف ملعقة فانيليا طريقة تحضير السيرب يوضع مقدار المياه مع السكر على نار متوسطة حتى تمام الذوبان ولا يقلب نهائي.

بعد مرور 5 دقائق من الغليان يتم إضافة عصير الليمون والفانيليا وتطفئ النار ويترك جانبًا. مكونات الهريسة 6 كوب من السميد الخشن

2 كوب من السكر

2 كوب من اللبن

1 كوب من الزيت النباتي

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر طريقة عمل الهريسة في وعاء عميق يتم خلط مقدار السميد الخشن مع السكر

ويخلط البيكنج باودر مع اللبن جيدًا.

ثم يضاف خليط اللبن مع خليط السميد ويخفقوا بشكل جيد.

ويضاف الزيت تدريجيًا على الخليط حتى يتم الحصول على عجينة مفتتة

تدهن الصينية والجوانب بالطحين ثم يوضع خليط الهريسة ويضغط حتى يتساوى سطحه

اختياري تزين الهريسة باللوز أو أي نوع مكسرات.

تزين الهريسة باللوز أو أي نوع مكسرات. تغطى عجينة الهريسة وتترك حتى تتخمر لبضع ساعات.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم توضع صينية الهريسة على الرف الأوسط لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة.

وأخيرًا تخرج الهريسة بعد تمام النضج ويوضع عليها السيرب وهو ساخن. ملاحظات من الممكن تقليل كمية المقادير للنصف أو زيادتها للضعف.

يجب استخدام نفس الكوب المعياري عند معايرة جميع المكونات.

يجب أن يكون السيرب على الهريسة وهو ساخن. وفي النهاية تعتبر الهريسة من الحلوى الشهية بالإضافة إلى أنها سريعة التحضير وأن جميع مكوناتها توجد في كل منزل. الوسوم

تكات هريسة السميد الأصلية نقدمها لكم من موقعنا ثقفني، حيث أن الهريسة هي حلويات شرقية ممتزجة بين الشامية والمصرية، وتحضر هذه الحلوى في كثير من المناسبات والأفراح، وتعتبر الهريسة من الحلويات التي تتعدد طرق عملها وأيضًا طرق عملها، فكل بلد لها طريقة معينة في صنعها، مما جعلتها من الحلوى الأكثر انتشارًا في الدول العربية. تكات هريسة السميد الأصلية تكات هريسة السميد الأصلية مكونات الشربات (السيرب) 6 أكواب من السكر

8 أكواب من المياه

عصير ليمونة

نصف ملعقة فانيليا طريقة تحضير السيرب يوضع مقدار المياه مع السكر على نار متوسطة حتى تمام الذوبان ولا يقلب نهائي.

بعد مرور 5 دقائق من الغليان يتم إضافة عصير الليمون والفانيليا وتطفئ النار ويترك جانبًا. مكونات الهريسة 6 كوب من السميد الخشن

2 كوب من السكر

2 كوب من اللبن

1 كوب من الزيت النباتي

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر طريقة عمل الهريسة في وعاء عميق يتم خلط مقدار السميد الخشن مع السكر

ويخلط البيكنج باودر مع اللبن جيدًا.

ثم يضاف خليط اللبن مع خليط السميد ويخفقوا بشكل جيد.

ويضاف الزيت تدريجيًا على الخليط حتى يتم الحصول على عجينة مفتتة

تدهن الصينية والجوانب بالطحين ثم يوضع خليط الهريسة ويضغط حتى يتساوى سطحه

اختياري تزين الهريسة باللوز أو أي نوع مكسرات.

تزين الهريسة باللوز أو أي نوع مكسرات. تغطى عجينة الهريسة وتترك حتى تتخمر لبضع ساعات.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم توضع صينية الهريسة على الرف الأوسط لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة.

وأخيرًا تخرج الهريسة بعد تمام النضج ويوضع عليها السيرب وهو ساخن. ملاحظات من الممكن تقليل كمية المقادير للنصف أو زيادتها للضعف.

يجب استخدام نفس الكوب المعياري عند معايرة جميع المكونات.

يجب أن يكون السيرب على الهريسة وهو ساخن. وفي النهاية تعتبر الهريسة من الحلوى الشهية بالإضافة إلى أنها سريعة التحضير وأن جميع مكوناتها توجد في كل منزل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكات هريسة السميد الأصلية وطريقة تحضيرها بكل سهولة خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.