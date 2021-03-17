طريقة عمل كيكة البرتقال هشة وخفيفة في الخلاط.. أسرار أشهر الشيفات لنجاح الكيك

كيكة البرتقال من أشهر أنواع المخبوزات المحبوبة لدي الجميع وتلقي إعجاب الكبار والصغار وتحتوي علي مكون أساسي وهو البرتقال المميز بطعمة ولونة البرتقالي وكثرة فوائدة لاحتوائه علي فيتامين سي المفيد لصحة الجسم ويقوي المناعة، ونقدم لحضراتكم الوصفة بطريقة سهلة وسريعة للحصول علي مذاق مميز وكيكة هشة، وكنا قد عرضنا لحضراتكم طريقة عمل كيكة الرواني والتي حازت علي إعجاب معظم المتابعين ونتمني إن تتابعونا باستمرار للحصول علي اشهي الوصفات. مكونات كيكة البرتقال الهشة واللذيذة مكونات كيكة البرتقال الهشة واللذيذة نستعرض معكم الآن المكونات الأساسية للحصول علي كيكة هشة ولذيذة في المنزل بمجموعة مكونات بسيطة جدا واليكم أهم المكونات ٢ كوب دقيق أبيض.

٤ بيضة كاملة كبيرة الحجم خارج الثلاجة.

١/٣ كوب زيت.

١/٢ كوب سكر.

١ كوب عصير برتقال مصفي قبل الاستعمال.

٢ معلقة صغيرة بيكنج بودر.

٣ معلقة صغيرة بشر برتقال. خطوات عمل كيكة البرتقال في الخلاط يتم إحضار الخلاط ووضع المكونات السائلة وهي البيض والسكر والزيت والفانليا وبشر البرتقال وعصير البرتقال.

وفي وعاء كبير وعميق يتم وضع الدقيق بعد نخلة جيدا والبيكنج .

ننزل علي الدقيق بالمكونات المضروبة جيدا في الخلاط ويستخدم المضرب اليدوي في مذج الخليط جيدا .

يوضع الخليط في صنية متوسطة الحجم وتدخل الفرن علي درجة حرارة 170.

بعد 30 دقيقة يتم الإنتهاء من تسوية الكيك. خطوات عمل كيكة البرتقال في الخلاط ولضمان نجاح الكيك هناك عدد من الأسرار التي نعرضها لحضراتكم بالتفاصيل الآن يجب ضبط درجة الفرن جيدا قبل إدخال الكيك.

تشغيل مروحة الفرن لتوزيع الحرارة جيدا لضمان تسوية جميع الاتجاهات.

ضبط درجة حرارة الفرن كما وضحنا مسبقا.

عدم القيام بفتح باب الفرن مطلقا أثناء تسوية الكيك حتي لا تفقد حرارتها وتتعرض للهبوط.

ترك الكيك في الفرن مدة صغيرة بعد التسوية. الوسوم

كيكة البرتقال من أشهر أنواع المخبوزات المحبوبة لدي الجميع وتلقي إعجاب الكبار والصغار وتحتوي علي مكون أساسي وهو البرتقال المميز بطعمة ولونة البرتقالي وكثرة فوائدة لاحتوائه علي فيتامين سي المفيد لصحة الجسم ويقوي المناعة، ونقدم لحضراتكم الوصفة بطريقة سهلة وسريعة للحصول علي مذاق مميز وكيكة هشة، وكنا قد عرضنا لحضراتكم طريقة عمل كيكة الرواني والتي حازت علي إعجاب معظم المتابعين ونتمني إن تتابعونا باستمرار للحصول علي اشهي الوصفات. مكونات كيكة البرتقال الهشة واللذيذة مكونات كيكة البرتقال الهشة واللذيذة نستعرض معكم الآن المكونات الأساسية للحصول علي كيكة هشة ولذيذة في المنزل بمجموعة مكونات بسيطة جدا واليكم أهم المكونات ٢ كوب دقيق أبيض.

٤ بيضة كاملة كبيرة الحجم خارج الثلاجة.

١/٣ كوب زيت.

١/٢ كوب سكر.

١ كوب عصير برتقال مصفي قبل الاستعمال.

٢ معلقة صغيرة بيكنج بودر.

٣ معلقة صغيرة بشر برتقال. خطوات عمل كيكة البرتقال في الخلاط يتم إحضار الخلاط ووضع المكونات السائلة وهي البيض والسكر والزيت والفانليا وبشر البرتقال وعصير البرتقال.

وفي وعاء كبير وعميق يتم وضع الدقيق بعد نخلة جيدا والبيكنج .

ننزل علي الدقيق بالمكونات المضروبة جيدا في الخلاط ويستخدم المضرب اليدوي في مذج الخليط جيدا .

يوضع الخليط في صنية متوسطة الحجم وتدخل الفرن علي درجة حرارة 170.

بعد 30 دقيقة يتم الإنتهاء من تسوية الكيك. خطوات عمل كيكة البرتقال في الخلاط ولضمان نجاح الكيك هناك عدد من الأسرار التي نعرضها لحضراتكم بالتفاصيل الآن يجب ضبط درجة الفرن جيدا قبل إدخال الكيك.

تشغيل مروحة الفرن لتوزيع الحرارة جيدا لضمان تسوية جميع الاتجاهات.

ضبط درجة حرارة الفرن كما وضحنا مسبقا.

عدم القيام بفتح باب الفرن مطلقا أثناء تسوية الكيك حتي لا تفقد حرارتها وتتعرض للهبوط.

ترك الكيك في الفرن مدة صغيرة بعد التسوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة البرتقال هشة وخفيفة في الخلاط.. أسرار أشهر الشيفات لنجاح الكيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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