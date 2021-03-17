طريقة عمل صينية البسبوسة بالزبادي بطريقة سهلة جداً أحلى من الجاهزة

تعتبر صينية البسبوسة بالزبادي من الحلويات العربية الشرقية المعروفة، تعد إيضاً حلوي مصرية تقليدية مصنوعة من السميد، ويوجد لها عدة أنواع مثل بالمكسرات وبالقشطة وبجوز الهند، وتتميز بمذاق رائع جداً كما انها من الحلويات الخفيفة، وهي تعد من أسرع الوجبات في التحضير، ويمكن تقديمها في جميع المناسبات مثل أعياد الميلاد وشهر رمضان الكريم، وتختلف طرق تحضيرها وتزيينها وهي من أكثر الحلويات التي يحبها الأطفال والكبار فهي من أشهي الحلويات المصرية، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال 2صعلي طريقة عمل صينية البسبوسة بالزبادي.

مكونات عمل صينية البسبوسة بالزبادي

تتكون من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كيس بسبوسة.

كوب من الزبادي.

كيس من الفانيليا.

معلقة من البكينج بودر.

2 ملعقة كبيرة من السمنة.

ربع كوب من اللبن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير صينية البسبوسة بالزبادي وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار بولة عميقة ثم نقوم بتفريغ كيس البسبوسة في البولة، ثم نضع عليه معلقة البكينج بودر ونخلطهم جيداً مع بعض. ثم نضيف إليهم معلقتين من السمنة ونستمر في التقليب، ثم نضيف لهم كوب الزبادي ونقلب جيداً. ثم نضع لهم الفانيليا والبن بالتدريج ويخفق الخليط جيداً حتي يتجانس تماماً. ثم نقوم بإحضار صينية مدهونه بقليل من السمنة ونقوم بوضع الخليط فيها. تسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية وتوضع الصينية داخل الفرن حتي تأخذ الون الذهبي وتصبح ناضجة تماماً. ثم تخرج من الفرن الصينية وتسقي بالشربات وتترك حتي تبرد وتقدم بالهناوالشفا.

مقادير عمل الشربات

2كوب من السكر. 1كوب من الماء. عصيرة ليمون:

نقوم بإحضار إناء علي النار ثم نقوم بوضع السكر والماء وعصيرة الليمون.

حتي تغلي جيداً ويصبح الشربات ثقيلاً ثم يرفع من علي النار ويترك حتي يبرد.

طريقة تحضيرعمل الشربات