طرق مختلفة لعمل البطاطا الحلوة في المنزل للتدفئة في فصل الشتاء

تعتبر البطاطا الحلوة من أشهر الأكلات الشتوية التي تساعد الشخص على الشعور بالدفء فور تناولها، خاصةً وأن أشهر طرق طهي البطاطا الحلوة هي الشوي، والبطاطا الحلوة معروفة بهذا الاسم في معظم الدول العربية أما في مصر فتسمى بالبطاطا فقط، ويوجد العديد من الوصفات والطرق لطهي البطاطا والاستفادة من قيمتها الغذائية وشعور الدفء الناتج عن تناولها في فصل الشتاء البارد، أقدم لكم منها 4 طرق لطهي البطاطا الحلوة أرجو أن تنال إعجابكم. طريقة جديدة لعمل البطاطا الحلوة المشوية: اغسل البطاطا جيداً ثم قم بفتحها بالطول من المنتصف.

ضع مكعب زبدة ورشة من السكر البني داخل الفتحة.

غطها بورق الفويل وضعها في متوسط الحرارة لمدة ساعة أو أقل وتابعها حتى تمام النضج.

تخرج من الفرن وتقدم فوراً ساخنة ويمكن تقديم قطع من المارشميلو اللذيذة بجانبها. إضافة البطاطا الحلوة للسلطة: لكل محبي البطاطا وأطباق السلطة يمكنكم الاستمتاع بهما في طبق واحد، اسلق البطاطا الحلوة بعد تقشيرها وتقطيعها لمكعبات وارفعها من الماء وصفها جيداً وهي لا تزال متماسكة لا تتركها في الماء أكثر من اللازم حتى لا تتفتت.

بعد ذلك قم بإضافتها إلى طبق من السلطة الخضراء لإضافة قيمة غذائية أعلى للسلطة وطعم إضافي. طريقة عمل البطاطا الحلوة المسلوقة والمهروسة: قم بغسل البطاطا جيداً وقطعها إلى مكعبات صغيرة الحجم.

ضع مكعبات البطاطا في إناء واغمرها بالمياه واتركها على النار حتى الغليان، وعندما يصبح قوامها لين ارفعها من على النار وتصفى من الماء.

ضع قطع البطاطا في إناء غائر واهرسها، وقم بإضافة سكر بني حسب الرغبة والقليل من القرفة وقلبهم جيداً.

توضع في أطباق التقديم وتزين بالمكسرات أو جوز الهند. طريقة تحميص البطاطا الحلوة: بعد غسل البطاطا قطعها على شكل مكعبات صغيرة أو متوسطة الحجم حسب الرغبة.

قم بتتبيلها بكميات متساوية من زيت جوز الهند وعسل النحل بالإضافة إلى القليل من القرفة ورشة من الملح.

قم بفردها في صينية فرن مدهونة مادة دهنية وتوضع في لبفرن حتى تمام النضج وتقلب حسب الحاجة. طريقة عمل البطاطا الحلوة المقلية: إضافة البطاطا الحلوة للسلطة: تستخدم البطاطا الحلوة كثيراً كصنف حلو لكن الجديد أنه لا مانع من تناولها كصنف حادق ولها طرق عديدة ومميزة ومنها البطاطا المقلية.

بعد غسل البطاطا تقطع بقشرها لأصابع طويلة تماماً كما نفعل مع البطاطس المحمرة.

قم بتتبيلها بخليط من زيت جوز الهند والملح والبابريكا والقرفة بكميات صغيرة.

للتسوية يمكن قليها في الزيت أو الأفضل تفرد في صينية فرن عليها ورقة زبدة وتوضع في فرن متوسط الحرارة حتى تنضج وتقلب كل فترة. الوسوم

تعتبر البطاطا الحلوة من أشهر الأكلات الشتوية التي تساعد الشخص على الشعور بالدفء فور تناولها، خاصةً وأن أشهر طرق طهي البطاطا الحلوة هي الشوي، والبطاطا الحلوة معروفة بهذا الاسم في معظم الدول العربية أما في مصر فتسمى بالبطاطا فقط، ويوجد العديد من الوصفات والطرق لطهي البطاطا والاستفادة من قيمتها الغذائية وشعور الدفء الناتج عن تناولها في فصل الشتاء البارد، أقدم لكم منها 4 طرق لطهي البطاطا الحلوة أرجو أن تنال إعجابكم. طريقة جديدة لعمل البطاطا الحلوة المشوية: اغسل البطاطا جيداً ثم قم بفتحها بالطول من المنتصف.

ضع مكعب زبدة ورشة من السكر البني داخل الفتحة.

غطها بورق الفويل وضعها في متوسط الحرارة لمدة ساعة أو أقل وتابعها حتى تمام النضج.

تخرج من الفرن وتقدم فوراً ساخنة ويمكن تقديم قطع من المارشميلو اللذيذة بجانبها. إضافة البطاطا الحلوة للسلطة: لكل محبي البطاطا وأطباق السلطة يمكنكم الاستمتاع بهما في طبق واحد، اسلق البطاطا الحلوة بعد تقشيرها وتقطيعها لمكعبات وارفعها من الماء وصفها جيداً وهي لا تزال متماسكة لا تتركها في الماء أكثر من اللازم حتى لا تتفتت.

بعد ذلك قم بإضافتها إلى طبق من السلطة الخضراء لإضافة قيمة غذائية أعلى للسلطة وطعم إضافي. طريقة عمل البطاطا الحلوة المسلوقة والمهروسة: قم بغسل البطاطا جيداً وقطعها إلى مكعبات صغيرة الحجم.

ضع مكعبات البطاطا في إناء واغمرها بالمياه واتركها على النار حتى الغليان، وعندما يصبح قوامها لين ارفعها من على النار وتصفى من الماء.

ضع قطع البطاطا في إناء غائر واهرسها، وقم بإضافة سكر بني حسب الرغبة والقليل من القرفة وقلبهم جيداً.

توضع في أطباق التقديم وتزين بالمكسرات أو جوز الهند. طريقة تحميص البطاطا الحلوة: بعد غسل البطاطا قطعها على شكل مكعبات صغيرة أو متوسطة الحجم حسب الرغبة.

قم بتتبيلها بكميات متساوية من زيت جوز الهند وعسل النحل بالإضافة إلى القليل من القرفة ورشة من الملح.

قم بفردها في صينية فرن مدهونة مادة دهنية وتوضع في لبفرن حتى تمام النضج وتقلب حسب الحاجة. طريقة عمل البطاطا الحلوة المقلية: إضافة البطاطا الحلوة للسلطة: تستخدم البطاطا الحلوة كثيراً كصنف حلو لكن الجديد أنه لا مانع من تناولها كصنف حادق ولها طرق عديدة ومميزة ومنها البطاطا المقلية.

بعد غسل البطاطا تقطع بقشرها لأصابع طويلة تماماً كما نفعل مع البطاطس المحمرة.

قم بتتبيلها بخليط من زيت جوز الهند والملح والبابريكا والقرفة بكميات صغيرة.

للتسوية يمكن قليها في الزيت أو الأفضل تفرد في صينية فرن عليها ورقة زبدة وتوضع في فرن متوسط الحرارة حتى تنضج وتقلب كل فترة.

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